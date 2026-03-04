Dinamo București – Kolstad, live video în etapa a 13-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii”, la penultimul meci din competiție în acest sezon

ADVERTISEMENT

Dinamo o va întâlni pe Kolstad în etapa a 13-a din Champions League. „Dulăii” vor să mai spele din rușinea unei campanii dezastruoase. Vezi pe Fanatik. toate detaliile despre meciul bucureștenilor.

Dinamo, un nou meci important contra lui Kolstad în etapa 13 din Liga Campionilor la handbal masculin

Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri captivante. Dinamo va juca în runda cu numărul 13 acasă contra norvegienilor de la Kolstad.

. În ceea ce privește confruntarea cu Kolstad, „dulăii” au de reparat campania de coșmar avută până acum, în care

Situația nu e deloc îmbucurătoare pentru formația bucureșteană, cele două puncte acumulate fiind prea puține pentru o calificare în primăvara europeană după parcursul dezastruos în cele 12 etape scurse din competiție.

Grupele din Champions League la handbal masculin. Cum arată clasamentele

Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru accederea în sferturi. Iată ierarhia completă înaintea acestei etape:

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo mai are la dispoziție un singur meci, pe lângă acesta, pentru a mai adăuga niște puncte în clasament. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off s-au năruit de mult. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:

Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33

Etapa 2: Kolstad – Dinamo 31-28

Etapa 3: Dinamo – Veszprem 27-30

Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo 32-31

Etapa 5: Aalborg – Dinamo 34-28

Etapa 6: Dinamo – Kielce 24-28

Etapa 7: Nantes – Dinamo 35-28

Etapa 8: Dinamo – Nantes 29-28

Etapa 9: Kielce – Dinamo 34-32

Etapa 10: Dinamo – Aalborg 27-30

Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin 21-27

Etapa 12: Veszprem – Dinamo 35-28

Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)

Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 13 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Meciul Dinamo – Kolstad din etapa 13 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport și Prima Sport. Mai exact, Digi Sport 3 și Prima Sport 4 sunt cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.

Mai mult, Dinamo – Kolstad se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 13 de Champions League la handbal masculin:

Grupa A

4 martie, ora 19:45: Aalborg – Fuchse Berlin

4 martie, ora 21:45: Kielce – Sporting CP

5 martie, ora 19:45: Dinamo București – Kolstad

5 martie, ora 21:45: Nantes – Veszprem

Grupa B

4 martie, ora19:45: HC Zagreb – Wisla Plock

4 martie, ora 21:45: Pelister – Paris Saint-Germain

5 martie, ora 19:45: Szeged – GOG

5 martie, ora 21:45: SC Magdeburg – FC Barcelona

Cote și ponturi la pariuri pentru Dinamo – Kolstad în etapa 13 din Champions League

O victorie a „dulăilor” în acest meci este cotată cu 1.32, în timp ce un eventual succes al oaspeților are o cotă de 4.35. O remiză între cele două are o cotă de 9.90.

Vezi live video Dinamo în etapa 13 din Liga Campionilor la handbal masculin

Meciul Kolstad – Dinamo este programat joi, 5 martie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 13.

Programul complet al rundei următoare. Dinamo joacă ultimul meci în deplasare

Etapa următoare, cea cu numărul 14, ultima din faza grupelor, este programată pe 11, respectiv 12 martie. Dinamo are meci în deplasare cu Sporting, echipa care ocupă ultima poziție calificabilă în play-off.

Grupa A – Champions League handbal masculin

Ora 19:45: Kolstad – Kielce

Ora 19:45: Veszprém – Aalborg

Ora 21:45: Sporting CP – Dinamo București

Ora 21:45: Fuchse Berlin – Nantes

Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin