Dinamo București – Kolstad, live video în etapa a 13-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii”, la penultimul meci din competiție în acest sezon

Dinamo o va întâlni pe Kolstad în etapa a 13-a din Champions League. „Dulăii” vor să mai spele din rușinea unei campanii dezastruoase. Vezi pe Fanatik. toate detaliile despre meciul bucureștenilor.
Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri captivante. Dinamo va juca în runda cu numărul 13 acasă contra norvegienilor de la Kolstad.
Dinamo vine după eșecul din deplasare cu 28-35 în fața lui Veszprem. În ceea ce privește confruntarea cu Kolstad, „dulăii” au de reparat campania de coșmar avută până acum, în care au consemnat mai multe eșecuri.
Situația nu e deloc îmbucurătoare pentru formația bucureșteană, cele două puncte acumulate fiind prea puține pentru o calificare în primăvara europeană după parcursul dezastruos în cele 12 etape scurse din competiție.
Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru accederea în sferturi. Iată ierarhia completă înaintea acestei etape:
Dinamo mai are la dispoziție un singur meci, pe lângă acesta, pentru a mai adăuga niște puncte în clasament. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off s-au năruit de mult. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:
Meciul Dinamo – Kolstad din etapa 13 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport și Prima Sport. Mai exact, Digi Sport 3 și Prima Sport 4 sunt cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.
Mai mult, Dinamo – Kolstad se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 13 de Champions League la handbal masculin:
Grupa A
Grupa B
O victorie a „dulăilor” în acest meci este cotată cu 1.32, în timp ce un eventual succes al oaspeților are o cotă de 4.35. O remiză între cele două are o cotă de 9.90.
Meciul Kolstad – Dinamo este programat joi, 5 martie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 13.
Etapa următoare, cea cu numărul 14, ultima din faza grupelor, este programată pe 11, respectiv 12 martie. Dinamo are meci în deplasare cu Sporting, echipa care ocupă ultima poziție calificabilă în play-off.
Grupa A – Champions League handbal masculin
Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin