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Partida dintre Dinamo și FCSB se joacă pe un stadion arhiplin. Ca de obicei, fanii celor două formații au fost la înălțime, iar galeria ”câinilor” au prezentat o scenografie extraordinară.

Scenografia fanilor lui Dinamo la meciul cu FCSB

Întâlnirea dintre Dinamo și FCSB , într-un moment favorabil pentru ”roș-albi” care se află pe primul loc. Iar fanii au venit în număr mare să-și susțină favoriți la jocul împotriva marii rivale.

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Suporterii dinamoviști au avut și o scenografie superbă. Înainte de primul fluier al arbitrului Istvan Kovacs, fanii din PCH și cei de la tribuna a doua au ridicat deasupra capului plăcuțe albe și roșii, colorând stadionul în culorile echipei.

Răspunsul acid al Peluzei Nord

Susținătorii echipei FCSB veniți pe stadionul Arcul de Triumf au răspuns cu un la coregrafia dinamoviștilor. Peluza Nord a afișat o scenografie prin care au ironizat noua siglă a rivalilor.

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Mai exact, Peluza Nord a afișat un banner pe care scria ”Nu orice idee merită ținută în tine” și apoi apare un câine dintr-un desen animat care își face nevoile lângă o tufă. O aluzie clară la noul logo al celor de la Dinamo.

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