Sport

Fanii lui Dinamo, scenografie impresionantă la derby-ul cu FCSB. Ce au afișat ”câinii”

Marele derby Dinamo - FCSB a suscitat un interes enorm. Fanii ”roș-albilor” au venit în număr mare la stadionul Arcul de Triumf și au avut o scenografie de zile mari.
Bogdan Ciutacu
05.09.2026 | 20:48
Fanii lui Dinamo scenografie impresionanta la derbyul cu FCSB Ce au afisat cainii
ULTIMA ORĂ
Scenografie superbă a fanilor lui Dinamo la derby-ul cu FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Partida dintre Dinamo și FCSB se joacă pe un stadion arhiplin. Ca de obicei, fanii celor două formații au fost la înălțime, iar galeria ”câinilor” au prezentat o scenografie extraordinară.

Scenografia fanilor lui Dinamo la meciul cu FCSB

Întâlnirea dintre Dinamo și FCSB se joacă în etapa a 8-a din SuperLiga, într-un moment favorabil pentru ”roș-albi” care se află pe primul loc. Iar fanii au venit în număr mare să-și susțină favoriți la jocul împotriva marii rivale.

ADVERTISEMENT

Suporterii dinamoviști au avut și o scenografie superbă. Înainte de primul fluier al arbitrului Istvan Kovacs, fanii din PCH și cei de la tribuna a doua au ridicat deasupra capului plăcuțe albe și roșii, colorând stadionul în culorile echipei.

Răspunsul acid al Peluzei Nord

Susținătorii echipei FCSB veniți pe stadionul Arcul de Triumf au răspuns cu un mesaj dur la coregrafia dinamoviștilor. Peluza Nord a afișat o scenografie prin care au ironizat noua siglă a rivalilor.

ADVERTISEMENT
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă lovește un depozit...
Digi24.ro
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă lovește un depozit de combustibil din România. Cum vor reacționa SUA?

Mai exact, Peluza Nord a afișat un banner pe care scria ”Nu orice idee merită ținută în tine” și apoi apare un câine dintr-un desen animat care își face nevoile lângă o tufă. O aluzie clară la noul logo al celor de la Dinamo.

ADVERTISEMENT
A fost înșelată mai bine de 13 ani, dar abia un episod i-a...
Digisport.ro
A fost înșelată mai bine de 13 ani, dar abia un episod i-a pus "capac": "Așa ceva nu se uită"

Coregrafia galeriei lui Dinamo la derby-ul cu FCSB

Peluza Nord, scenografie specială la derby-ul Dinamo – FCSB. Cum au ironizat „ultrașii”...
Fanatik
Peluza Nord, scenografie specială la derby-ul Dinamo – FCSB. Cum au ironizat „ultrașii” noua siglă a câinilor. Foto
Andrei Rațiu, gol fabulos la primul meci după ratarea transferului în Premier League!...
Fanatik
Andrei Rațiu, gol fabulos la primul meci după ratarea transferului în Premier League! Cum a sărbătorit fotbalistul român. Video
Dinamo – FCSB 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 8. Karamoko ratează prima...
Fanatik
Dinamo – FCSB 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 8. Karamoko ratează prima ocazie a ”câinilor”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1 acuză direct: 'Mihai Rotaru e tot Gigi Becali!...
iamsport.ro
Fostul finanțator din Liga 1 acuză direct: 'Mihai Rotaru e tot Gigi Becali! Coelho nu face schimbările la Craiova'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!