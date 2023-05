Dinamo București – Unirea Dej LIVE stream etapa 7 din play-off-ul Liga 2, ora 14:45. Acum se joacă ultimele șase meciuri din play-out

În acest weekend, sâmbătă, 6 mai și duminică, 7 mai, au loc partidele din cadrul etapei a 7-a atât din play-off-ul cât și din play-out-ul Ligii 2, în play-out jucându-se ultima rundă, după care mai rămâne de disputat doar barajul de salvare/retrogradare al locurilor 5 din cele două serii. În play-off avem deja prima promovată încă din runda precedentă, Politehnica Iași.

Am ajuns la a șaptea rundă din play-off-ul Ligii 2, unde marea necunoscută rămasă este numele celei de-a doua echipe direct promovate în SuperLiga. Pentru că pe prima am aflat-o deja etapa trecută după ce Politehnica Iași a câștigat din nou derbyul Moldovei cu Oțelul Galați și a declanșat sărbătoarea revenirii în prima divizie anticipat, pentru că și dacă ar pierde totul până la final nu are cum să mai coboare sub locul 2.

Acum, după ce s-a lămurit treaba că echipa aflată pe poziția secundă, CSA Steaua, nu are drept de promovare nici în acest sezon, lupta pentru acest loc ar urma să se dea între Oțelul Galați, marea favorită și Dinamo, cei de la malul Dunării având un avans de șase puncte. Mai sunt însă suficiente runde pentru ca situația să se răstoarne, pentru că acum Oțelul are o deplasare foarte grea la București, cu CSA Steaua iar Dinamo joacă acasă cu ultima clasată din play-off, fără nici o victorie, Unirea Dej și un eșec al gălățenilor plus victoria câinilor ar reduce ecartul la trei lungimi și ar fi apoi meciul direct, ca o finală, la Galați.

Programul etapei 7 din play-off Liga 2

Sâmbătă, 6 mai, ora 14:45

Dinamo – Unirea Dej

Duminică, 7 mai

ora 12:00 Gloria Buzău – Politehnica Iași

ora 14:30 CSA Steaua – Oțelul Galați

Programul etapei 7 din play-out (ultima)

Sâmbătă, 6 mai, ora 11:00

Viitorul Tg. Jiu – Progresul Spartac

Concordia Chiajna – Unirea Constanța

CS Șelimbăr – Csikszereda

CS Dumbrăvița – FC Brașov

CSM Slatina – Minaur Baia Mare

Politehnica Timișoara – Metaloglobus

Barajul pentru supraviețuire va fi duelul bucureștean Metaloglobus – Progresul Spartac.

Cine transmite la TV CSA Steaua – Oțelul Galați și Dinamo – Unirea Dej din etapa 7 play-off Liga 2

Cum în play-out este ultima etapă și deja se cunosc echipele retrogradate direct dar și formațiile care vor da barajul de supraviețuire, Metaloglobus – Progresul Spartac, acesta putând fi televizat, interesul pentru Liga 2 se concentrează total pe partidele din ultimele etape de play-off, unde deși Politehnica Iași e deja promovată fiecare punct continuă să conteze foarte mult.

La București CSA Steaua, ai cărei jucători nu vor încasa nici un ban dacă nu termină în primele două locuri, prima de obiectiv, va veni Oțelul Galați, formație care teoretic păstrează prima șansă la a însoți Politehnica Iași direct în prima ligă. Pentru gălățeni este important să scoată un punct cel puțin. Dinamo nu a renunțat la gândul promovării directe, dar trebuie să câștige totul până la final și Oțelul să piardă șase puncte.

Sâmbătă, 6 mai

ora 14:45 Dinamo – Unirea Dej (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 7 mai

ora 12:00 Gloria Buzău – Politehnica Iași (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 14:30 CSA Steaua – Oțelul Galați (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Oțelul Galați a pierdut la Iași în etapa trecută cu 2-0 dar continuă să aibă șase puncte avans peste Dinamo. Cu toate acestea, înaintea unei deplasări teribil de grele, la București, pentru meciul cu CSA Steaua, antrenorul gălățenilor, Dorinel Munteanu, se teme de posibilitatea unei conspirații împotriva echipei sale și în favoarea lui Dinamo.

ar fi liniștit dacă echipa sa ar reuși să păstreze un avans mai mare de trei puncte până la ora meciului direct cu Dinamo, care se va juca la Galați. Pentru aceasta un punct la meciul cu CSA Steaua ar fi aur curat pentru Oțelul, dar în opinia sa echipa bucureșteană este cea mai puternică din Liga 2,chiar dacă a pierdut pe malul Dunării cu 3-2, după ce gazdele au condus la un moment dat cu 3-0.

Dinamo vrea să bată Dejul în etapa 7 din play-off-ul Ligii 2 și să meargă până la capăt în lupta pentru promovarea directă

Dinamo nu a renunțat la ideea de promovare directă, Este la șase puncte de Oțelul dar are argumente că acest handicap poate fi recuperat până la final, mai ales că va fi și meciul direct la Galați. Deocamdată primul pas se numește Unirea Dej, formație aflată pe ultimul loc, dar care cu o victorie ar intra în lupta pentru baraj și care în sezonul regulat a învins pe Dinamo la București.

Unirea Dej a fost foarte aproape etapa trecută să obțină primul succes, conducând acasă cu 1-0 pe CSA Steaua până în ultimul minut, când militarii au egalat. Dejul nu e deloc o echipă comodă, reușind remize albe la Buzău și la Iași, acolo unde foarte greu se puteau lua puncte. Pentru Dinamo, dar acum și pentru Oțelul s-ar putea ca examinatorul sever să fie CSA Steaua, care urmează să înfrunte ambele candidate la promovarea directă.