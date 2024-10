Dinamo, buget record în sezonul viitor: „Vom avea venituri de 10-11 milioane de euro”. Exclusiv

, iar anul acesta se mai adaugă un milion de euro, așa cum FANATIK a dezvăluit. Situația însă se va schimba de anul viitor, anunță Dan Gătăianțu, acționarul minoritar al clubului „alb-roșu”.

Dinamo trece la nivelul următor din sezonul viitor: „Ne vom duce undeva la peste 10-11 milioane de euro”

Din informațiile FANATIK, Dinamo ar putea avea în sezonul viitor un buget de peste 12 milioane de euro, cum nu a mai avut de ani buni: „Anul viitor Dinamo va avea un buget de peste 10 milioane de euro. Cu veniturile cred că ne vom duce undeva la peste 10-11 milioane de euro. Ăsta este planul nostru”.

Dan Gătăianțu a explicat de ce toate aceste creșteri trebuie să fie etapizate: „Toate aceste lucruri care se întâmplă, toată activitatea sportivă trebuie să fie strâns legată cu planul sportiv și administrativ.

Este foarte important pentru a evita ceea ce s-a întâmplat în trecut și să avem o stabilitate pe care să putem să contruim viitorul clubului”, .

Dinamo, primul an pe plus după o perioadă lungă de timp: „Nu vom depinde de rezultatele sportive”

Dan Gătăianțu a mai dezvăluit că Dinamo din sezonul 2025-2026 nu va mai fi sub presiune din punct de vedere al banilor: „Sezonul viitor o să fie primul echilibrat din punct de vedere financiar, deci fără să fim dependenți de niște sume injectate din afară, nu vom depinde de rezultatele sportive”.

În acest an, Dinamo va avea totuși un deficit de un milion de euro, cu două milioane mai mic decât în 2023: „În acest an, noi țintim să ridicăm veniturile undeva între 8 și 9 milioane de euro, adică să le dublăm față de sezonul precedent. Nu am reușit însă să acoperim investițiile nici anul acesta.

Cu aceste venituri, noi vom avea un deficit strict operațional, fără aceste plăți privind procedura de reorganizare a clubului, de cam un milion de euro”, a mai spus oficialul lui Dinamo.

„Câinii” au cheltuieli mari și cu salariile jucătorilor și staff-ului: „Dinamo, dacă vorbim strict de salariile sportivilor și a staff-ului, cu bonusuri, academie, eu zic că vom avea cheltuieli de aproximativ 5 milioane de euro. De-asta vă spun că sunt foarte importante aceste aspecte”.

Dinamo e pe locul 7 în SuperLiga după 13 etape, cu 18 puncte, la egalitate cu locul 8 ocupat de Sepsi Sfântu Gheorghe. Jucătorii lui Zeljko Kopic se află la 8 puncte distanță de liderul Universitatea Cluj.