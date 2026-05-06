Dinamo, bună de plată după scandările rasiste din derby-ul cu Rapid! Ce sancțiuni a primit clubul din „Ștefan cel Mare”

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid este unul dintre cele mai încinse meciuri din SuperLiga României, iar rivalitatea dintre suporteri este imensă. Ca de fiecare dată, fanii „câinilor” au avut scandări rasiste și au afișat bannere reprobabile în galerie, lucru ce a atras după sine o sancțiune disciplinară.

Ce sancțiune a primit Dinamo pentru mesajele rasiste din derby-ul cu Rapid

Formația lui Zeljko Kopic a făcut un meci foarte bun împotriva rivalilor de la Rapid și a reușit să câștige cu 3-1 după o partidă în care a controlat jocul pe tot parcursul celor 90 de minute. Chiar dacă în momentul în care au intrat pe teren jucătorii purtau tricouri cu mesaje contra rasismului, suporterii au acționat contrar.

Pe lângă bine-cunoscutele scandări împotriva fanilor gilueșteni, dinamoviștii au afișat și diverse bannere cu mesaje rasiste, iar Clubul Dinamo București a scăpat de pedeapsa de a juca fără spectatori sau de a avea anumite sectoare închise, însă a primit o amendă de aproximativ 8.000 de euro: „SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 37.968 lei”, se arată în comunicatul Comisiei de Disciplină.

Care sunt bannerele ce au atras aceste sancțiuni

Ca de fiecare dată, care mai de care mai inventive pentru a-i înțepa puțin pe rivali, însă mesajele dinamoviștilor de la ultimul meci direct au fost deplasate și cu tente rasiste. În aceste bannere a apărut de mai multe ori numele lui Dumitru Giuliano, președintele ARESEL, mișcare civică ce susține drepturile rromilor.

„Giuliano, ciocul mic / Și joc de aripi!”; „Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani / Nu vă mai luați de la 12 ani”; „Rudari, ursari, căldărari și boldeni / Coduri CAEN pentru robii giuleșteni!”; „Derby încins pentru Dinamo / Cu echipa lui Giuliano”, au fost doar câteva dintre bannerele condamnabile ale dinamoviștilor.