Sport

Dinamo, calificată oficial în Champions League! Schimbare revoluţionară în noul sezon

Dinamo va juca şi în viitorul sezon din Champions League la handbal masculin. Începând cu noul sezon va fi o schimbare revoluţionară a sistemului de desfăşurare a meciurilor.
Marian Popovici
18.06.2026 | 13:21
Dinamo calificata oficial in Champions League Schimbare revolutionara in noul sezon
SPECIAL FANATIK
Dinamo, calificată oficial în Champions League! Schimbare revoluţionară în noul sezon, Sursa: sportpictures.eu
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Dinamo a câştigat titlul în Liga Naţională de handbal masculin şi va juca în noul sezon din Champions League. EHF a anunţat primele 11 echipe calificate direct, printre care se află şi „dulăii”,  care au evoluat neîntrerupt din 2024 în cea mai tare competiţie.

Echipele calificate în Champions League! 16 echipe au cerut wild card

Începând cu noul sezon, sistemul de desfăşurare din Champions League se va schimba. Numărul de echipe se măreşte de la 16 la 24, iar cluburi din 16 ţări europene şi-au manifestat intenţia de a participa în competiţie: 11 echipe sunt calificate direct, campioana ţărilor din top 10 cu cel mai mare coeficient în ultimele trei sezoane în Europa plus câştigătoarea EHF European League.

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Echipe calificate direct:

  • Croaţia – HC Zagreb
  • Danemarca – Aalborg
  • Spania – Barcelona
  • Franţa – Paris Saint-Germain
  • Germania – SC Magdeburg
  • Ungaria – Veszprém
  • Norvegia – Kolstad Handball
  • Polonia – Industria Kielce
  • Portugalia – Sporting Lisabona
  • România – Dinamo Bucuresti
  • Câştigătoarea EHF European League: Melsungen

Pentru celelalte locuri 13 locuri au aplicat alte 16 formaţii. Zece dintre aceste formaţii vin din rândul ţărilor care dau deja echipa campioană în competiţie, alte şase din ţări care nu au nicio reprezentantă. Fiecare ţară poate da maximum trei echipe în grupele Champions League.

Echipe care au cerut un wild card în Champions League având deja o echipă acolo:

  • Danemarca: Aarhus
  • Danemarca: GOG
  • Franţa: HBC Nantes
  • Franţa:  Montpellier Handball
  • Germania: Füchse Berlin
  • Ungaria: PICK Szeged
  • Ungaria:  Tatabánya
  • Norvegia: Elverum
  • Polonia: Wisla Plock
  • Portugalia: FC Porto

Echipe care au cerut wild card fără să aibă echipă în Champions League:

  • Islanda: Valur
  • Macedonia de Nord: Vardar Skopje
  • Slovenia – RK Celje Lasko
  • Serbia: Partizan Belgrad
  • Elveţia: HC Kriens-Luzern
  • Suedia: IFK Kristianstad

Schimbare majoră în ceea ce priveşte desfăşurarea competiţiei

EHF va decide care dintre formaţii îndeplinesc criteriile pentru a participa în Champions League şi va anunţa luni, 22 mai, celelalte 13 formaţii calificate în competiţie. Patru zile mai târziu, pe 26 iunie, va avea loc tragerea la sorţi a grupelor.

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Pe lângă mărirea numărului de echipe, de la 16 la 24, în Champions League se schimbă sistemul de desfăşurare a meciurilor. Vor fi şase grupe a câte patru echipe, care vor juca în sistem tur-retur pentru calificare. Locurile 1 şi 2 din fiecare grupă merg în grupele principale ale Ligii, iar locurile 3 şi 4 vor continua în EHF European League.

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Cele 12 formaţii rămase vor fi împărţite în două grupe principale a câte şase echipe. Primele patru clasate merg în sferturile de finală, acolo unde se vor creiona duelurile în funcţie de locurile din clasament. Câştigătoarele celor patru sferturi de finală merg în Final Four-ul de la Koln, unde îşi vor disputa trofeul.

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  • 24 de echipe joacă în noul sezon din Champions League
  • 3 formaţii dintr-o ţară pot să participe în competiţia de elită
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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