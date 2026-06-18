Dinamo, calificată oficial în Champions League! Schimbare revoluţionară în noul sezon

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Dinamo a câştigat titlul în Liga Naţională de handbal masculin şi va juca în . EHF a anunţat primele 11 echipe calificate direct, printre care se află şi „dulăii”, care au evoluat neîntrerupt din 2024 în cea mai tare competiţie.

Echipele calificate în Champions League! 16 echipe au cerut wild card

Începând cu noul sezon, sistemul de desfăşurare din Champions League se va schimba. Numărul de echipe se măreşte de la 16 la 24, iar cluburi din 16 ţări europene şi-au manifestat intenţia de a participa în competiţie: 11 echipe sunt calificate direct, campioana ţărilor din top 10 cu cel mai mare coeficient în ultimele trei sezoane în Europa plus câştigătoarea EHF European League.

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Echipe calificate direct:

Croaţia – HC Zagreb

Danemarca – Aalborg

Spania – Barcelona

Franţa – Paris Saint-Germain

Germania – SC Magdeburg

Ungaria – Veszprém

Norvegia – Kolstad Handball

Polonia – Industria Kielce

Portugalia – Sporting Lisabona

România – Dinamo Bucuresti

Câştigătoarea EHF European League: Melsungen

Pentru celelalte locuri 13 locuri au aplicat alte 16 formaţii. Zece dintre aceste formaţii vin din rândul ţărilor care dau deja echipa campioană în competiţie, alte şase din ţări care nu au nicio reprezentantă. Fiecare ţară poate da maximum trei echipe în grupele Champions League.

Echipe care au cerut un wild card în Champions League având deja o echipă acolo:

Danemarca: Aarhus

Danemarca: GOG

Franţa: HBC Nantes

Franţa: Montpellier Handball

Germania: Füchse Berlin

Ungaria: PICK Szeged

Ungaria: Tatabánya

Norvegia: Elverum

Polonia: Wisla Plock

Portugalia: FC Porto

Echipe care au cerut wild card fără să aibă echipă în Champions League:

Islanda: Valur

Macedonia de Nord: Vardar Skopje

Slovenia – RK Celje Lasko

Serbia: Partizan Belgrad

Elveţia: HC Kriens-Luzern

Suedia: IFK Kristianstad

Schimbare majoră în ceea ce priveşte desfăşurarea competiţiei

EHF va decide care dintre formaţii îndeplinesc criteriile pentru a participa în Champions League şi va anunţa luni, 22 mai, celelalte 13 formaţii calificate în competiţie. Patru zile mai târziu, pe 26 iunie, va avea loc tragerea la sorţi a grupelor.

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Pe lângă mărirea numărului de echipe, de la 16 la 24, în Champions League se schimbă sistemul de desfăşurare a meciurilor. Vor fi şase grupe a câte patru echipe, care vor juca în sistem tur-retur pentru calificare. Locurile 1 şi 2 din fiecare grupă merg în grupele principale ale Ligii, iar locurile 3 şi 4 vor continua în EHF European League.

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Cele 12 formaţii rămase vor fi împărţite în două grupe principale a câte şase echipe. Primele patru clasate merg în sferturile de finală, acolo unde se vor creiona duelurile în funcţie de locurile din clasament. Câştigătoarele celor patru sferturi de finală merg în de la Koln, unde îşi vor disputa trofeul.

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