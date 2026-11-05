Dinamo, „campioana” rasismului din SuperLiga! Avalanșă de plângeri la CNCD. Cum stau FCSB, Rapid sau Craiova

ADVERTISEMENT

FANATIK a solicitat CNCD o evidență din cauza rasismului sau xenofobiei. „Câinii” sunt de departe echipa cu cele mai multe dosare în curs de desfășurare.

Dinamo, lider la CNCD

Împotriva clubului Dinamo există nu mai puțin de 6 plângeri, la care se adaugă alte două sesizări împotriva Peluzei Cătălin Hîldan și Peluzei Sud Dinamo. „Alb-roșiii” sunt urmăriți în acest clasament rușinos de către FCSB, cu trei plângeri împotriva clubului, la care se adaugă încă una împotriva Peluzei Nord.

ADVERTISEMENT

. Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt model din acest punct de vedere și nu există niciun dosar pe rol în ultimii trei ani cu privire la rasism sau xenofobie.

Universitatea Cluj intră de asemenea în această categorie cu o petiție împotriva sa la CNCD. Rămâne de văzut cum se vor soluționa aceste plângeri și dacă cluburile vor fi sancționate altfel decât printr-o amendă.

ADVERTISEMENT

Alte 9 petiții împotriva persoanelor publice din sport la CNCD

Într-un răspuns la solicitarea FANATIK, CNCD a explicat: „Cu privire la adresa dumneavoastră, înregistrată la C.N.C.D. cu nr. 11151/15.10.2026, prin care solicitați, în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, informații referitoare la sesizările unor fapte de discriminare în cadrul cărora au fost reclamate echipele de fotbal, galeriile acestora, precum și anumite persoane publice care activează în acest domeniu, vă aducem la cunoștință următoarele.

ADVERTISEMENT

1. În prezent, CNCD analizează 12 petiții prin care au fost sesizate posibile fapte de discriminare săvârșite de către echipele de fotbal menționate de dumneavoastră.

ADVERTISEMENT

2. În prezent, CNCD analizează 2 petiții în care a fost reclamată galeria echipei Dinamo București și 1 petiție în care a fost reclamată galeria echipei FCSB.

3. CNCD investighează, în prezent, 9 petiții prin care au fost reclamate 5 persoane publice în domeniul sportiv”.