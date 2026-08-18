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Dinamo, ce transfer! E jucătorul de care echipa chiar avea nevoie

Dinamo a realizat câteva transferuri importante în această vară. Dintre acestea, unul pare să se evidențieze în mod deosebit, mai ales după primele prezențe în tricoul „câinilor”
Catalin Oprea
18.08.2026 | 13:50
Dinamo ce transfer E jucatorul de care echipa chiar avea nevoie
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Alaa Bellarrouch, în acțiune la meciul Rapid - Dinamo / Foto: Sport Pictures
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Fotbalistul transferat de Dinamo în această vară, care a atras toate privirile după primele cinci etape, este portarul Alaa Bellaarouch. Un portar marocan în vârstă de 24 de ani, adus sub formă de împrumut de la Braga, cu opțiune de transfer definitiv. După meciul cu Rapid, câștigat de Dinamo cu 1-0, președintele Andrei Nicolescu a recunoscut că se gândește serios să activeze această clauză, de 500.000 de euro.

Florin Prunea, impresionat de Alaa Bellaarouch

Prezent în studioul DigiSport, fostul internațional Florin Prunea a afirmat că Alaa Bellaarouch a fost cea mai bună alegere pe care șefii lui Dinamo o puteau face în această vară pentru a asigura buturile. În același timp, fostul portar a salutat decizia lui Andrei Nicolescu de a se asigura că portarul marocan, aflat și în vederile naționalei sale, va rămâne la Dinamo și după acest împrumut.

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După cinci runde jucate în SuperLigă, Dinamo ocupă locul 2, cu 10 puncte, la egalitate cu FC Argeș, dar la un singur punct în spatele liderului FCSB.

E ce trebuie! A fost jucătorul meciului (n.r. Rapid – Dinamo). Am înțeles că i-au securizat deja și contractul. Era și păcat să nu faci asta, când găsești un portar bun de doar 24 de ani.

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Era păcat să nu îl cumperi. Bellaarouch e foarte bun. Vă spun sincer că Dinamo nu a mai avut de multă vreme un jucător sau un portar de talia lui Bellaarouch. Este un portar cu personalitate, a declarat Florin Prunea la Digi Sport.

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Alaa Bellaarouch nu s-a impus în Franța și Portugalia

Cariera lui Alaa Bellaarouch a avut parte de multe suișuri și coborâșuri. După sezonul 2023/2024, în care a fost titular 15 meciuri la Strasbourg în Ligue 1, portarul marocan a fost trecut pe „linie moartă” în sezonul următor. În stagiunea 2025/2026, Strasbourg l-a vândut la Braga în schimbul a 300.000 de euro. De asemenea, francezii au păstrat și 50% dintr-un eventual transfer ulterior.

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Doar două meciuri i-au oferit portughezii lui Bellaarouch: unul în preliminariile Europa League și unul în Cupa Portugaliei. În vară, Dinamo i-a întins o mână de ajutor, iar acesta pare să profite din plin. Începutul este foarte bun. Marocanul a fost titular în toate cele cinci etape, fiind unul dintre cei mai apreciați portari din SuperLigă. Așadar, dacă se va oficializa transferul definitiv la Dinamo, Braga și Strasbourg vor primi fiecare câte 250.000 de euro în urma acestei tranzacții.

  • Alaa Bellarrouch este fost internațional U17, U20 și U23 al Marocului.
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