Dinamo, ce transfer! Jucătorul format în Academia Barcelonei a semnat până în 2028

ADVERTISEMENT

Dinamo a început să miște pe piața transferurilor. În cursul zilei de vineri, 16 ianuarie, clubul din Ștefan cel Mare l-a prezentat oficial pe Ianis Târbă. În vârstă de 19 ani, fotbalistul român a semnat un contract valabil până în 2028.

Dinamo l-a prezentat oficial pe Ianis Târbă, format în Academia Barcelonei

Prieten cu Lamine Yamal, de la Celta Vigo. În tricoul naționalei României U19, , reușind să marcheze 2 goluri.

ADVERTISEMENT

„Bine ai venit, Ianis Târbă! Ne bucurăm să anunțăm un nou transfer la clubul nostru. Tânărul jucător în vârstă de 19 ani, Ianis Târbă, a semnat un contract valabil până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane. Acesta evoluează pe postul de extremă dreapta, însă poate evolua și pe partea stângă.

Ianis sosește în urma unui transfer definitiv de la echipa spaniolă Real Club Celta de Vigo. Tânărul nostru jucător s-a format timp de 4 ani în celebra academie a Barcelonei – La Masia, de unde s-a transferat la Celta Vigo în vara anului 2022.

ADVERTISEMENT

De asemenea, este internațional român de juniori, cu 11 selecții și 2 goluri pentru naționala U19, evoluând la UEFA EURO U19 din vara trecută. Îi dorim mult succes lui Ianis și cât mai multe realizări în tricoul lui Dinamo!”, se arată în anunțul oficial al lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Ianis Târbă a fost coleg în La Masia cu Yamal și Cubarsi!

Ianis Târbă a fost coleg la Barcelona cu jucători care astăzi evoluează la prima echipă a catalanilor. Pe social media pot fi văzute imagini cu noul fotbalist de la Dinamo alături de nume precum Pau Cubarsí sau Marc Bernal. De asemenea, tânărul fotbalist a avut șansa să joace și cu vedeta Lamine Yamal.

La Masia este considerată cea mai bună academie de fotbal din lume. An de an, pe porțile școlii de fotbal ies jucători de mare clasă. Acolo s-au pregătit nume uriașe precum Lionel Messi, Xavi sau Iniesta.