Sport

Dinamo, ce transfer! Jucătorul format în Academia Barcelonei a semnat până în 2028

Dinamo a reușit o figură frumoasă pe piața transferurilor. „Câinii roșii” l-au prezentat deja oficial pe noul jucător al echipei. A fost coleg cu Yamal la Barcelona!
Alex Bodnariu
16.01.2026 | 13:52
Dinamo ce transfer Jucatorul format in Academia Barcelonei a semnat pana in 2028
ULTIMA ORĂ
Dinamo l-a prezentat oficial pe jucătorul format în Academia Barcelonei. Foto: Facebook - @Dinamo Bucuresti
ADVERTISEMENT

Dinamo a început să miște pe piața transferurilor. În cursul zilei de vineri, 16 ianuarie, clubul din Ștefan cel Mare l-a prezentat oficial pe Ianis Târbă. În vârstă de 19 ani, fotbalistul român a semnat un contract valabil până în 2028.

Dinamo l-a prezentat oficial pe Ianis Târbă, format în Academia Barcelonei

Prieten cu Lamine Yamal, Ianis Târbă a fost transferat definitiv de Dinamo de la Celta Vigo. În tricoul naționalei României U19, Ianis Târbă a adunat 11 selecții, reușind să marcheze 2 goluri.

ADVERTISEMENT

„Bine ai venit, Ianis Târbă! Ne bucurăm să anunțăm un nou transfer la clubul nostru. Tânărul jucător în vârstă de 19 ani, Ianis Târbă, a semnat un contract valabil până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane. Acesta evoluează pe postul de extremă dreapta, însă poate evolua și pe partea stângă.

Ianis sosește în urma unui transfer definitiv de la echipa spaniolă Real Club Celta de Vigo. Tânărul nostru jucător s-a format timp de 4 ani în celebra academie a Barcelonei – La Masia, de unde s-a transferat la Celta Vigo în vara anului 2022.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

De asemenea, este internațional român de juniori, cu 11 selecții și 2 goluri pentru naționala U19, evoluând la UEFA EURO U19 din vara trecută. Îi dorim mult succes lui Ianis și cât mai multe realizări în tricoul lui Dinamo!”, se arată în anunțul oficial al lui Dinamo.

ADVERTISEMENT
Au scris istorie împreună, dar ea a
Digisport.ro
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"

Ianis Târbă a fost coleg în La Masia cu Yamal și Cubarsi!

Ianis Târbă a fost coleg la Barcelona cu jucători care astăzi evoluează la prima echipă a catalanilor. Pe social media pot fi văzute imagini cu noul fotbalist de la Dinamo alături de nume precum Pau Cubarsí sau Marc Bernal. De asemenea, tânărul fotbalist a avut șansa să joace și cu vedeta Lamine Yamal.

La Masia este considerată cea mai bună academie de fotbal din lume. An de an, pe porțile școlii de fotbal ies jucători de mare clasă. Acolo s-au pregătit nume uriașe precum Lionel Messi, Xavi sau Iniesta.

ADVERTISEMENT
Ianis Târbă, alături de Lionel Messi în La Masia. Foto: Instagram
Ianis Târbă, alături de Lionel Messi în La Masia. Foto: Instagram
Veste-bombă din Italia: Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa! Ratarea penalty-ului cu AC...
Fanatik
Veste-bombă din Italia: Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa! Ratarea penalty-ului cu AC Milan i-a fost fatală
Oltenii au rămas șocați la revenirea din Antalya! Jucătorii Universității Craiova au dat...
Fanatik
Oltenii au rămas șocați la revenirea din Antalya! Jucătorii Universității Craiova au dat de frig și ninsoare pe aeroportul din Craiova. Video
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a...
Fanatik
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a spus clar și deschis
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Portughezul stabilit în România l-a lăsat mască pe Cristiano Ronaldo: 'Nu știu cum...
iamsport.ro
Portughezul stabilit în România l-a lăsat mască pe Cristiano Ronaldo: 'Nu știu cum ai ajuns aici'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!