Dinamo, cel mai mare buget din ultimii ani: „Sunt bani!”. Care sunt salariile „câinilor” lui Kopic. Exclusiv

Dinamo are cel mai mare buget din ultimii ani. Președintele Andrei Nicolescu a făcut dezvăluiri tari la FANATIK SUPERLIGA. Nu e de mirare că echipa merge bine și se află în partea de sus a clasamentului în acest debut de sezon.

ADVERTISEMENT

Dinamo, cel mai mare buget din ultimii ani: „Nu se poate compara cu un club normal”

După a vorbit despre bugetul din acest sezon. Roș-albii stau bine în acest moment atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

„(n.r. – Care e bugetul lui Dinamo?) Predicțiile sunt acolo. Noi tot timpul, în toți anii ăștia ne-am asumat pe zona de salarii, tot ce înseamnă costuri cu jucătorii o lipsă de predictibilitate cu 10%. Problema apare când treci de 15% apropos de costurile cu jucătorii pentru a forma un lot competitiv, așa cum consideră și partea tehnică și cea administrativă.

ADVERTISEMENT

Noi în fiecare an am încercat să creștem bugetul de salarii. În același timp, anul ăsta noi am crescut și bugetul administrativ pentru tot ce înseamnă Dinamo. Dinamo nu se poate compara cu un club normal. Are o infrastructură care trebuie să comunice cu toți fanii și să fie cumva la un nivel.

Dar și anul ăsta, Dinamo e un deficit. Asta înseamnă că acționarii vin al treilea an consecutiv cu aport suplimentar pentru a finanțat clubul în ideea că construim și ușor, ușor, putem să ajungem la un Dinamo, prin toate formele posibile, să producă astfel încât să fie pozitiv.

ADVERTISEMENT

(n.r. – O sumă de buget?) Buget total? Undeva spre 12 milioane. (n.r. – media salarială pe unde e?) Suntem un pic mai sus decât anul trecut. Sunt bani dar nu sunt bani la nivelul primelor 4 echipe care investesc. Și încercăm să prognozăm foarte bine să fim în ceea ce ne dorim noi. Avem pentru fiecare post din cei 24 care sunt acolo o limită”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT