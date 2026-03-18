Dinamo cere public înregistrările audio ale lui Kovacs de la meciul cu Rapid și amenință: „Ne rezervăm dreptul să mergem la foruri superiore europene”

Oficialii lui Dinamo nu se lasă și continuă demersurile pentru a primi explicații cu privire la din meciul disputat în Giulești, cu Rapid. Clubul din Ștefan cel Mare a cerut înregistrările audio dintre central și Cătălin Popa, cel care a fost în camera VAR.

Dinamo nu-l mai vrea pe Istvan Kovacs și cere înregistrările audio de la partida cu Rapid

Controversele de la meciul cu Rapid rămân în contiuare pe retina celor de la Dinamo, care reclamă că nu au primit cu privire la cele întâmplate în Giulești.

„Clubul Dinamo 1948 dorește să își exprime punctul de vedere cu privire la evenimentele petrecute în cadrul partidei disputate sâmbătă, 14.03.2026, între Rapid și Dinamo. În urma controverselor generate de maniera de arbitraj, de deciziile luate de arbitrul central al meciului și de impactul pe care acestea l-au avut nu doar asupra desfășurării jocului, ci și asupra rezultatului final, Dinamo 1948 a transmis o adresă oficială către Comisia Centrală a Arbitrilor, solicitând clarificări cu privire la fazele care au influențat în mod decisiv cursul partidei și, implicit, deznodământul acesteia.

Din nefericire, au trecut mai bine de 48 de ore de la transmiterea acestei solicitări, iar clubul nu a primit până în acest moment niciun răspuns oficial cu privire la adresa înaintată. Clubul a solicitat punerea la dispoziție a dialogului integral purtat între arbitrul de centru și arbitrul din camera VAR în legătură cu faza din minutul 65.

Solicitarea clubului vizează comunicarea completă a schimbului de replici referitor la:

analiza duelului premergător fazei;

existența sau inexistența unui fault asupra jucătorului nostru;

evaluarea condițiilor care justificau intervenția sau neintervenția, în conformitate cu protocolul VAR;

justificarea validării golului în urma acestei analize.

Aceste solicitări sunt formulate în vederea asigurării transparenței, a protejării integrității competiției și a restabilirii încrederii minime în imparțialitatea actului de arbitraj. De asemenea, clubul a solicitat ca arbitrul central să nu mai fie delegat la meciurile echipei Dinamo până la clarificarea completă a incidentului și până la restabilirea încrederii minime în obiectivitatea și imparțialitatea arbitrajului în ceea ce privește clubul nostru”, au anunțat cei de la Dinamo.

Dinamo amenință că sesizează „foruri superioare”

În cazul în care nu va primi un răspuns favorabil, formația bucureșteană spune că se va adresa unor „foruri superioare din fotbalul european”.

„Totodată, clubul a cerut analizarea de urgență a prestației întregii brigăzi de arbitri și dispunerea unor măsuri disciplinare severe, proporționale atât cu gravitatea erorilor comise, cât și cu efectele acestora asupra competiției. Astfel de erori, susceptibile să influențeze decisiv rezultatul final al unui meci, pot produce consecințe ireversibile în economia campionatului.

Punctele obținute în urma unor asemenea decizii pot deveni decisive inclusiv în ipoteza unei egalități de puncte la finalul sezonului, situație în care avantajul rezultat din această partidă ar produce efecte competitive directe.Apreciem că o asemenea situație impune nu doar o analiză formală, ci și o reacție fermă, clară și proporțională din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

În aceste condiții, Clubul Dinamo 1948 își rezervă dreptul de a sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european, în lipsa unei reacții prompte și temeinice la solicitarea înaintată către Comisia Centrală a Arbitrilor”, a fost comunicatul emis de Dinamo pe rețelele sociale.