LIVE VIDEO Dinamo – CFR Cluj, SuperLiga, etapa 15. Spectacol total pe Arena Națională

ADVERTISEMENT

Etapa 15 din SuperLiga începe cu derby-ul dintre Dinamo și CFR Cluj, desfășurat pe Arena Națională. „Câinii roșii” n-au mai câștigat un meci contra „feroviarilor” din 2017!

Dinamo – CFR Cluj dă startul în etapa 15 de SuperLiga

Dinamo – CFR Cluj se joacă vineri, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Va fi primul meci din etapa 15 a SuperLigii, iar situația celor două echipe în clasament este opusă status-quo-ului din ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Dinamo, club măcinat de probleme până nu demult, se află acum pe locul 4, la 7 lungimi în spatele lui FC Botoșani și a Rapidului și la 3 puncte de Universitatea Craiova. În urma „câinilor roșii” sunt FC Argeș, la egalitate de puncte, 24, și Oțelul, cu 19 puncte.

De partea cealaltă, însă, situația e dezastruoasă. CFR Cluj, cea mai titrată echipă din fotbalul românesc în ultimul deceniu (5 titluri), a ratat complet turul de campionat. Duelul cu Dinamo o găsește pe locul 13, de baraj, cu doar 13 puncte din 14 meciuri! La egalitate cu Petrolul, aflată un loc mai sus, și Csikszereda, un loc mai jos. Mai mult, CFR Cluj și-a schimbat deja de două ori antrenorul. Dan Petrescu a demisionat după umilința 2-7 cu Hacken în Europa, Andrea Mandorlini a fost numit în locul său, dar nu a reușit să redreseze echipa. Iar cu câteva zile înainte de meciul cu Dinamo, , dar nu va sta pe bancă împotriva „câinilor”.

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează Dinamo – CFR Cluj. Ce brigadă a fost delegată

Radu Petrescu (București) a fost desemnat să conducă la centru Dinamo – CFR Cluj. Tușieri sunt Mihai Marica (Bistrița) și Ionuț Neacșu (București), în timp ce Viorel Flueran (Craiova) va fi al patrulea oficial.

ADVERTISEMENT

În camera VAR se va afla Sebastian Colțescu (București), secondat de Claudiu Marcu (Constanța). Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) este observatorul de arbitri ales pentru duelul de pe „Ion Oblemenco”.

Bilete la Dinamo – CFR Cluj

Prețurile biletelor pentru partida Dinamo – CFR Cluj pornesc de la 20 de lei și ajung până la 500 de lei. În cele două peluze, un tichet costă 20 de lei pe inelul 3 al Arenei Naționale, 25 de lei pe inelul 2 și 30 de lei pe primul inel. Prețurile sunt identice atât în peluza destinată gazdelor, PCH, cât și pentru oaspeți.

ADVERTISEMENT

La tribuna a doua, costul unui tichet variază, de asemenea, funcție de inelul stadionului: 40, 50 și 60 de lei, în ordinea descrescătoare a inelelor.

La tribuna întâi, un bilet poate fi cumpărat cu 50 de lei la inelul 3 și 70 de lei pe inelul 2. Pe primul inel, la tribuna zero, suporterii au de achitat 100 de lei pentru categoria 2 și 150 de lei pentru categoria 1.

Cele mai scumpe tichete sunt cele VIP Experience, 500 de lei pe primul inel din Arena Națională.

Până ziua dinaintea meciului, se vânduseră 6.000 de bilete, iar dinamoviștii sperau ca până la fluierul de start să atingă 10.000 de tichete comercializate.

Program complet etapa 15 de SuperLiga

Vineri, 31 octombrie

ora 20:30 Dinamo – CFR Cluj

Sâmbătă, 1 noiembrie

ora 17:30 Unirea Slobozia – FC Argeș

ora 20:30 U Cluj – FCSB

Duminică, 2 noiembrie

ora 15:30 UTA Arad – Metaloglobus

ora 17:45 Hermannstadt – Oțelul Galați

ora 20:30 Universitatea Craiova – Rapid

Luni, 4 noiembrie

ora 17:30 Farul – Csikszereda

ora 20:30 Petrolul – FC Botoșani

Clasamentul SuperLigii înainte de Dinamo – CFR Cluj, în etapa 15

FC Botoșani 31 puncte (golaveraj 28-11) Rapid 31 puncte (25-10) U Craiova 28 puncte (24-14) Dinamo 24 puncte (20-14) FC Argeș 24 puncte (19-15) Oțelul 19 puncte (20-13) Farul 19 puncte (16-17) Unirea Slobozia 18 puncte (17-19) U Cluj 17 puncte (16-16) FCSB 16 puncte (19-20) UTA Arad 16 puncte (16-24) Petrolul 13 puncte (10-15) CFR Cluj 13 puncte (19-26) Csikszereda 13 puncte (17-26) Hermannstadt 10 puncte (10-20) Metaloglobus 7 puncte (12-28)

Cine transmite la TV Dinamo – CFR Cluj

Partida dintre Dinamo și CFR Cluj, la fel ca toate celelalte din etapa 15 de SuperLiga, va fi transmisă la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, vineri, 31 octombrie, începând cu ora 20:30.

Cum poți vedea live stream online Dinamo – CFR Cluj. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Cei care preferă să urmărească meciul live stream o pot face pe Digi Online, Prima Play sau Orange TV Go, platformele care difuzează online conținutul celor două posturi de televiziune amintite.

Iar românii din diaspora pot apele la una dintre cele trei platforme pentru a vedea Dinamo – CFR Cluj din străinătate. Atenție, platformele respective necesită abonament și pot exista restricții funcție de țara de reședință.

Cote pariuri Dinamo – CFR Cluj, în etapa 15 de SuperLiga

Dacă diferența din clasament este una considerabilă, la casele de pariuri duelul Dinamo – CFR Cluj e destul de echilibrat. Gazdele au prima șansă la victorie, cotă 2,47 față de 3,20 cât au oaspeții. Remiza aduce o cotă de 3,20.

Cu excepția meciurilor cu Botoșani și Rapid, formațiile aflate pe primele două locuri în SuperLiga, Dinamo a marcat în toate partidele din acest sezon. Iar CFR Cluj este una dintre echipele care a luat gol în fiecare din primele 14 etape. Cealaltă e Csikszereda.

Așa că avem toate premizele unui meci cu goluri pe Arena Națională. „Ambele marchează” are cotă 1,90, iar pronosticul „peste 2,5 goluri” e cotat la 2,20.

Live Blog: Urmărește în timp real Dinamo – CFR Cluj, Superliga – etapa 15

Cele mai importante informații legate de partida Dinamo – CFR Cluj din etapa 15 de SuperLiga sunt pe FANATIK. Meciul fază cu fază, în format live text, dar și vor fi prezentate de reporterii FANATIK aflați pe Arena Națională.

De asemenea, la finalul jocului, toate declarațiile antrenorilor și jucătorilor celor două formații vor fi pe site-ul nostru, alături de reacții la cald, după ultimul fluier.