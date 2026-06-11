Sport

Dinamo, CFR Cluj şi încă patru echipe din SuperLiga, sancţionate cu câte 150.000 de euro de FRF! FCSB, Universitatea Craiova şi Rapid încasează banii

FRF a făcut publice concluziile regulii "5+6", care prevede sancţiuni pentru echipele care nu o respectă. Astfel, Dinamo şi încă cinci echipe din SuperLiga vor fi sancţionate cu câte 150.000 de euro. Fondul strâns de 900.000 de euro va fi împărţit celor cinci echipe care au respectat regula.
Marian Popovici
11.06.2026 | 14:01
Dinamo CFR Cluj si inca patru echipe din SuperLiga sanctionate cu cate 150000 de euro de FRF FCSB Universitatea Craiova si Rapid incaseaza banii
SPECIAL FANATIK
Dinamo, CFR Cluj şi încă patru echipe din SuperLiga, sancţionate cu câte 150.000 de euro de FRF! FCSB, Universitatea Craiova şi Rapid încasează banii. Sursa: colaj Fanatik
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Regula „5+6” s-a schimbat în sezonul recent încheiat. Echipele din SuperLiga României aveau obligaţia să folosească minimum cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României. Dacă sunt folosiţi trei jucători U21 pe durata meciului, regula este considerată îndeplinită.

Dinamo, CFR Cluj, U Cluj, Oţelul, Botoşani şi Csikszereda, bune de plată la FRF! Sancţiune de 150.000 de euro fiecare

Toate echipele aveau obligaţia ca în minimum 75% din meciuri să folosească această regulă, în caz contrar trebuiau să plătească sancţiuni de 150.000 de euro pe sezon. Şi sunt şase echipe care nu au respectat regula pe parcursului precedentului sezon şi care sunt bune de plată: Oţelul, Dinamo Bucureşti, Botoşani, U Cluj, CFR Cluj şi Csikszereda Miercurea Ciuc.

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În schimb, zece dintre formaţiile din SuperLiga au respectat această regulă, Farul Constanţa fiind singura cu procentaj 100%. FCSB şi Hermannstadt o urmează îndeaproape, cu un singur meci în care nu au bifat regula „5+6”. Cluburile care au mai mult de 75% meciuri cu regula respectată: Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid București, Universitatea Craiova, UTA Arad, Metaloglobus, Petrolul, cu menţiunea că giuleştenii şi Petrolul nu au respectat regula în Cupa României.

Craiova, Rapid, FC Argeş, UTA Arad şi FCSB încasează 180.000 de euro fiecare

Chiar dacă Farul e pe primul loc la acest capitol, regulamentul arată că cele mai bine clasate cinci echipe din SuperLiga care au respectat regula „5+6”, adică să o folosească în cel puţin 75% din meciuri, vor împărţi în mod egal suma strânsă din amenzi, adică 900.000 de euro.

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Conform clasamentului din SuperLiga la finalul sezonului, vor încasa câte 180.000 de euro pentru respectarea regulii „5+6”: Universitatea Craiova, Rapid, FC Argeş, UTA Arad şi FCSB.

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Echipele care au respectat regula 5+6
Echipele care au respectat regula 5+6 şi cele care nu au respectat. Sursa foto: FRF

Ce spune „regula 5+6”

Înaintea debutului de sezon 2025-2026, FRF a decis modificarea regulii „5+6”, în care au fost introduse şi sancţiunile pentru formaţiile care nu respectă regula. Top 5 formaţii din clasament care respectă regula vor împărţi sumele în mod egal, fondul de premiere fiind fixat la 2.000.000 de euro:

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  • Începând cu sezonul 2025/2026, pe durata unui joc este necesar să participe în teren minim cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României. Această regulă se aplică pentru minimum 75% din meciurile aferente unui sezon competițional al Ligii 1 și Cupei României (procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție în parte). Prin excepție, utilizarea de jucători U21 va conta suplimentar, astfel încât dacă se utilizează jucători U21 regula se va considera îndeplinită pentru jocul respectiv dacă sunt utilizați 3 jucători U21 în teren pe durata întregului meci.
  • Pentru evitarea oricărui dubiu, procentul de 75% va fi calculat prin rotunjire similar cu modalitatea de stabilire a punctajului ulterior finalului sezonului regular. De asemenea, jocurile de baraj nu intră în calculul procentajului respectiv.
  • Sancțiunea aplicabilă pentru nerespectarea regulii mai sus menționate va fi penalitate financiară în cuantum de 150.000 de euro.
  • Sumele astfel obținute vor fi împărțite în mod egal primelor 5 cluburi, în ordinea clasamentului final al sezonului competițional respectiv, care au respectat regula.

„Regula 5+6 își propune să încurajeze creșterea numărului de jucători formați la nivel național eligibili pentru naționalele României la nivelul primului eșalon fotbalistic din țara noastră, precum și creșterea bazei de selecție printr-o conectare mai bună la diaspora, fiindcă ne dorim să contribuim la repatrierea copiilor românilor care au plecat în afara țării. Pentru a facilita și mai mult respectarea acestei reguli și pentru a încuraja tranziția din academii către cele mai bune cluburi, utilizarea jucătorilor de U21 va conta suplimentar, un jucător de U21, altul decât cel obligatoriu, ține locul a 2 jucători formați la nivel național. De exemplu, utilizarea a 3 jucători de U21 pe toată durata jocului este similară cu utilizarea a 5 jucători formați la nivel național sau utilizarea a doar 2 jucători de U21 pe toată durata jocului solicită doar alți 2 jucători formați la nivel național pentru respectarea regulii”, Răzvan Burleanu

  • 5 jucători eligibili pentru naţionala României trebuie să fie pe teren ca să se respecte regula
  • 180.000 de euro vor primi primele cinci formaţii din SuperLiga care au respectat regula
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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