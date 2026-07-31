Dinamo, club blestemat!? Tragediile fără margini care au lovit gruparea „alb-roșie”

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Vineri, 31 iulie, Dinamo a mai înregistrat o tragedie în istoria clubului, după ce microbuzul care transporta echipa secundă la Câmpulung a fost implicat într-un cumplit accident auto. În urma evenimentului tragic, din nefericire. Ce alte morți importante a mai consemnat Dinamo în istoria sa.

Dinamo, singurul club din lume cu doi fotbaliști decedați pe teren: Cătălin Hîldan și Patrick Ekeng

Dinamo a fost lovită din plin de disparițiile tragice, chiar pe teren, ale foștilor jucători Cătălin Hîldan și Patrick Ekeng, care au transformat clubul bucureștean în . În cazul primului amintit, el s-a stins pe teren, pe 5 octombrie 2000, la doar 24 de ani, în a doua repriză a amicalului „câinilor” cu echipa locală din Oltenița. „Unicul căpitan” venea după , iar sfârșitul său s-a petrecut brusc, pe terenul de joc.

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Cât despre Patrick Ekeng, el s-a prăbușit pe gazon în minutul 70 al unui meci de campionat disputat împotriva echipei Viitorul Constanța pe stadionul din Ștefan cel Mare, . Mijlocașul camerunez a suferit un stop cardio-respirator, iar decesul său le-a reamintit dinamoviștilor ce înseamnă să piardă un jucător din prima echipă în timpul unei partide.

Legendele lui Dinamo care nu mai sunt printre noi

La capitolul fotbaliștilor legendari care au îmbrăcat tricoul lui Dinamo, iar astăzi nu mai sunt printre noi, nu putem uita de nume precum Michael Klein, mort în urma unui infarct chiar în timpul unui antrenament la echipa germană Bayer Uerdingen, în 1993, Florea Dumitrache, care a încetat din viață la 59 de ani, în 2007, dar și celebrii frați Lică și Ion Nunweiller, decedați în 2013, respectiv 2015.

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De asemenea, au mai plecat dintre noi și Gheorghe Ene, atacant prolific al clubului în deceniul al cincilea și al șaselea al secolului trecut, în 2009, dar și Constantin Frățilă, câștigător a patru titluri de campion național cu echipa de fotbal în anii ’60, decedat în 2016. Cel mai recent și trist deces legat de istoria lui Dinamo a fost cel al lui Mircea Lucescu, care , la vârsta de 80 de ani.

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Ivan Patzaichin și Marian Cozma, încă în memoria dinamoviștilor

În anul 2021, Ivan Patzaichin, o legendă absolută a sportului mondial, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice, . El a reprezentat cu mândrie CS Dinamo atât ca sportiv la caiac-canoe, cât și ulterior ca antrenor.

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Tot pentru CS Dinamo a strălucit și Marian Cozma. Fostul handbalist român a evoluat ani la rând pentru bucureșteni, înainte de a se transfera în străinătate. fiind înjunghiat într-un club de noapte din Veszprem, Ungaria, orașul echipei la care activa în acel moment.

Echipa mare a lui Dinamo, aproape de tragedie în 2009. Avionul a fost cât pe ce să se prăbușească

Un episod care se putea sfârșit tragic și în care echipa de seniori era implicată s-a petrecut în 2009. Într-o perioadă în care Dinamo era o prezență constantă în competițiile europene, evoluând la momentul respectiv în grupa F din Europa League (unde mai erau și Galatasaray, Panathinaikos și Sturm Graz), echipa făcea foarte multe deplasări, mai ales cu avionul.

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Pe 17 aprilie 2009, cu o zi înaintea meciului pierdut cu Poli Iași (0-1), lotul dinamovist se deplasa cu zborul Tarom RO703, pe ruta București – Iași, efectuat cu aeronava botezată „Dunărea”. Cu 10 minute înainte de aterizare, în plină procedură de coborâre, la o altitudine de aproximativ 1.000 de metri, piloții au încercat să ocolească un stol, dar avionul a lovit din plin o barză de dimensiuni mari.

Impactul a distrus complet partea frontală a aeronavei, daunele fiind vizibile. „A fost o situație destul de dificilă pe care noi nu am simțit-o însă, datorită echipajului acestui avion. Îi mulțumim comandantului, domnul Osicianu”, declara după incident Mircea Rednic, antrenorul „câinilor” la acel moment. Avionul a aterizat în siguranță totală la ora 12:40 pe aeroportul din Iași. Niciun jucător sau membru al staff-ului nu a fost rănit.