Dinamo, club interzis unui patron care să controleze tot: “Chiar dacă 300.000 de fani îşi doresc un Gigi Becali noi nu ne dorim un tătuc”

Dinamo are o cu totul altă conducere față de cea din ultimii 15-20 de ani. Clubul se bazează acum pe o organizare diferită din punct de vedere al structurilor din conducere. Eduard Galan, președintele programului DDB, a spus totul despre viziunea fanilor asupra conducătorilor.

Dinamo refuză cu vehemență un patron precum Gigi Becali

Dinamo traversează un sezon foarte bun, însă vine după ani în care a fost departe de termenul „performanță”. „Câinii” beneficiază în prezent de toate condițiile pentru a lupta din nou în elita fotbalului românesc, mai ales din punct de vedere al stabilității conducerii.

Invitat în cadrul emisiunii „FANATIK Dinamo”, Eduard Galan a vorbit despre viziunea fanilor asupra actualei conduceri a lui Dinamo, dar și despre importanța separării puterilor. Președintele programului DDB contestă modelele de la rivalele din SuperLiga, arătându-i cu degetul pe , sau .

„Acum o săptămână am fost consultați ultima dată de executivul lui Dinamo. Noi vorbim de partea executivă și de partea de guvernanță pe care clubul trebuie să o aibă și o să vă spun că, așa cum foarte multă lume poate nu înțelege sau e greu de crezut că se poate încânta într-un club de fotbal, noi până la urmă o să ajungem acolo la guvernanță corporativă. Astfel încât să fim feriți de absolut tot necazul pe care l-am avut în trecut și așa ceva să nu se mai întâmple.

De exemplu, la Dinamo nu se dorește un tătuc. Indiferent că avem 300.000 de suporteri care își doresc un Gigi Becali, și îmi cer scuze pentru domnul Becali, pentru că a făcut lucruri foarte bune, asta e metoda lui de management.

Noi nu ne dorim așa ceva, nu ne dorim un tătuc. Nu ne dorim ce face domnul Becali, domnul Rotaru, ce face domnul Varga. Tot respectul pentru ei. Nu ne dorim așa ceva!”, a spus inițial Eduard Galan.

De ce Dinamo folosește altă rețetă față de rivalele din SuperLiga, de fapt. „Și noi ne gândim la vremurile de glorie”

Eduard Galan a spus că înțelege o parte din suporterii care ar vrea ca Dinamo să aibă un patron potent financiar în permanență și care să aducă astfel succesul clubului, însă a explicat de ce echipa se bazează pe cu totul alt plan în prezent, față de rivalele din campionat.

„Suporterii sunt de înțeles, pentru că au suferit prea mult și își doresc foarte repede să iasă din zona aceea nesigură. Și chiar dacă acum tu ești într-o zonă absolut sigură și ești pe locul 2 și ai avut un parcurs extraordinar, sau mă rog, cât de cât bun… Lumea își dorește și mai mult și își dorește să ai zeci de jucători, 50 de milioane buget…

Așa au fost învățați cu Dinamo și așa e fotbalul în România. , doar că proiectul așa cum a fost început atunci, înainte să preia Red & White acțiunile de la domnul Șerdean, așa cum a fost gândit proiectul, era pas cu pas”, a mai spus Eduard Galan la „FANATIK Dinamo”.