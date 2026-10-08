Sport

Dinamo, colaborare cu FC Barcelona! Președintele a făcut o vizită oficială pe Camp Nou

Dinamo încearcă să pună bazele unei colaborări cu FC Barcelona! Este vizat și noul stadion din „Ștefan cel Mare”: președintele clubului, în vizită pe Camp Nou
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.10.2026 | 21:20
Dinamo colaborare cu FC Barcelona Presedintele a facut o vizita oficiala pe Camp Nou
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Dinamo, colaborare cu FC Barcelona! Președintele a făcut o vizită oficială pe Camp Nou. Foto: Facebook
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CS Dinamo încearcă să pună bazele unei colaborări cu FC Barcelona, pe mai multe direcții de dezvoltare. În acest sens, în contextul meciului disputat de „dulăi” în Catalunya joi seară în Liga Campionilor la handbal masculin, Ionuț Popa, președintele Clubului Sportiv din „Ștefan cel Mare”, a făcut o vizită la stadionul „Camp Nou”.

CS Dinamo încearcă o colaborare cu FC Barcelona

Cu această ocazie, el s-a întâlnit cu Rafael Yuste, prim-vicepreședintele clubului catalan. Cei doi au discutat despre posibilitatea dezvoltării unui parteneriat între cele două entități în viitorul apropiat. Mai exact, au fost atinse subiectele reprezentate de digitalizare, marketing și management sportiv, dar și dezvoltarea infrastructurii sportive.

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Președintele Ionuț Popa, vizită oficială la stadionul „Camp Nou”

Așadar, cu această ocazie delegația celor de la CS Dinamo a căutat inclusiv exemple viabile de pus în aplicare pentru noul stadion din „Ștefan cel Mare”„Președintele Clubului Sportiv Dinamo, Ionuț Adrian Popa, a avut o întrevedere cu prim-vicepreședintele FC Barcelona, Rafael Yuste, înaintea partidei din EHF Champions League dintre Barça și Dinamo. Discuțiile au vizat identificarea unor direcții de colaborare și schimb de bune practici între cele două cluburi, cu accent pe domenii precum digitalizarea, marketingul sportiv și managementul performant.

Experiența FC Barcelona în dezvoltarea și administrarea unui brand sportiv de anvergură internațională reprezintă un reper important pentru orice club sportiv din lume. Un subiect important al întâlnirii l-a constituit, de asemenea, dezvoltarea infrastructurii sportive și experiența oferită suporterilor.

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În acest context, delegația CS Dinamo a efectuat o vizită la stadionul Camp Nou, prilej cu care au fost analizate soluții și facilități care pot constitui exemple de bune practici pentru noul stadion Dinamo”, au informat cei de la CS Dinamo prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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