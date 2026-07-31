Dinamo, comunicat oficial după tragedie! Prima ipoteză în cazul accidentului de la Câmpulung Muscel

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Tragedie fără margini la Dinamo! Un grav accident rutier s-a petrecut vineri dimineață, la Câmpulung Muscel, unde un microbuz în care se aflau jucătorii și staff-ul echipei Dinamo 2 Maseurul echipei,

Comunicatul lui Dinamo după tragedia de la Câmpulung Muscel. Ce a dus la accident

Dinamo a venit cu detalii de ultimă oră după . Potrivit unui comunicat oficial al echipei din Ștefan cel Mare, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct, ceea ce a dus la pierderea controlului volanului. . Adrian Ropotan, antrenorul echipei, s-a ales cu o fractură deschisă la nivelul mâinii, fiind internat la spital.

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„Comunicat oficial – Dinamo 2 Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei. Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.

Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului. Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit. Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări.

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Dinamo i-a adus un omagiu lui Constantin Covaciu, mort în accidentul de la Câmpulung Muscel

Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol. Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

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Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, se arată în comunicatul lui Dinamo.