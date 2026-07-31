Sport

Dinamo, comunicat oficial după tragedie! Prima ipoteză în cazul accidentului de la Câmpulung Muscel

Dinamo a emis un comunicat oficial după tragedia care a marcat suflarea alb-roșie. Care a fost cauza care a dus la accidentul rutier din Câmpulung Muscel
Răzvan Rădulescu
31.07.2026 | 11:35
Dinamo comunicat oficial dupa tragedie Prima ipoteza in cazul accidentului de la Campulung Muscel
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Ce a dus la tragicul accident care s-a petrecut în cantonamentul echipei secunde a lui Dinamo. Foto: DSU.
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Tragedie fără margini la Dinamo! Un grav accident rutier s-a petrecut vineri dimineață, la Câmpulung Muscel, unde un microbuz în care se aflau jucătorii și staff-ul echipei Dinamo 2 a intrat în coliziune cu un copac, după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Maseurul echipei, Constantin Covaciu, a murit!

Comunicatul lui Dinamo după tragedia de la Câmpulung Muscel. Ce a dus la accident

Dinamo a venit cu detalii de ultimă oră după accidentul din cantonamentul echipei secunde. Potrivit unui comunicat oficial al echipei din Ștefan cel Mare, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct, ceea ce a dus la pierderea controlului volanului. Imaginile sunt de-a dreptul tulburătoare. Adrian Ropotan, antrenorul echipei, s-a ales cu o fractură deschisă la nivelul mâinii, fiind internat la spital.

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„Comunicat oficial – Dinamo 2 Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei. Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.

Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului. Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit. Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări.

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Dinamo i-a adus un omagiu lui Constantin Covaciu, mort în accidentul de la Câmpulung Muscel

Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol. Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

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Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, se arată în comunicatul lui Dinamo.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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