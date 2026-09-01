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Clubul Dinamo se poziționează ferm în spațiul public după evenimentele petrecute la finalul meciului jucat de echipa antrenată de Nuno Campos la Arad contra celor de la Corvinul Hunedoara, terminat la egalitate, scor 1-1, în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga. Atunci, între suporterii „câinilor” a izbucnit la un moment dat un conflict destul de aprins.

Dinamo, reacție dură după evenimentele de la Arad, de la finalul meciului contra Corvinului Hunedoara

În acest context, de către alții, iar ulterior a anunțat că urmează să depună o plângere penală în acest sens. Acum, au transmis, printre altele, că vor fi alături de acel suporter și îl vor susține cu orice va fi nevoie în perioada imediat următoare.

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Ce a transmis clubul Dinamo după ce un fan a fost lovit la Arad

De asemenea, în mod evident dat fiind contextul, clubul Dinamo a ținut cu această ocazie să sublinieze că se delimitează în totalitate de astfel de comportamente violente afișate pe stadioane de către suporteri. „În lumina evenimentelor desfășurate la finalul meciului disputat la Arad, Consiliul de Administrație al clubului s-a întrunit pentru a discuta aceste evenimente și pentru a stabili o poziție comună și fermă a clubului Dinamo. Considerăm regretabil ceea ce s-a întâmplat în sectorul destinat suporterilor noștri la Arad, unde un suporter dinamovist a fost supus violențelor.

Dinamo se delimitează ferm de orice manifestare violentă, atât pe stadioane, cât și în afara acestora, și condamnă fără echivoc astfel de comportamente. Este cu atât mai regretabil cu cât o deplasare de peste 1000 de kilometri a fost umbrită de un asemenea incident.

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Dinamo va oferi tot sprijinul necesar suporterului agresat și va fi alături de acesta. Stadionul trebuie să fie un mediu sigur pentru toți suporterii, iar Dinamo va continua să depună eforturi constante pentru îmbunătățirea condițiilor propriilor suporteri”, au informat prin intermediul

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Replica suporterilor din PCH

La scurt timp după emiterea acestui comunicat, suporterii din PCH, mai exact din grupul „Ultras Tei”, au reacționat în secțiunea de comentarii de la postarea respectivă și au susținut că de fapt ar fi vorba despre o exagerare a evenimentelor petrecute pe stadionul din Arad: „Având în vedere că se practică cenzura, postăm aici comentariul pe care pagina clubului îl tot șterge sau ascunde. Faceți din țânțar armăsar, total gratuit. Mai mult ca sigur, ‘suporterul agresat’ este la fel de ‘victimă’ cum a fost și soția lui Hanca, la Giurgiu, dacă vă mai aduceți aminte. Și atunci tot așa s-a scris: ca să prindă la public, s-a spus că ultrașii au bătut-o pe ea, plus încă o prietenă gravidă. ‘Copii, bătrâni, gravide bătute’ — dă bine la public.

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Dar, când s-au analizat imaginile, realitatea era exact pe dos: ea înjura, amenința și scuipa, iar suporterii nici măcar nu au atins-o. Google sau lecitină, dacă ați uitat: ‘soție Hanca suporteri Giurgiu’ — găsiți și video. Observăm cu scârbă o modă, de câteva zile încoace, foarte agresivă, de a păta imaginea ULTRAȘILOR — cei care, de o viață, susțin DINAMO cum niciun ‘cetățean’ de conjunctură nu o va face în 100 de vieți. Opriți-vă cu mizeriile astea”.