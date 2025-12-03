Sport
Dinamo, coșmar înaintea derby-ului cu FCSB! Un jucător important s-a accidentat la încălzire

Planurile lui Zeljko Kopic au fost date peste cap chiar înainte de startul meciului Farul - Dinamo, din Cupa României Betano. Un jucător s-a accidentat la încălzire și a fost scos din primul ”11”.
Traian Terzian
03.12.2025 | 18:36
Un jucător de la Dinamo s-a accidentat la încălzire înaintea partidei cu Farul din Cupa României Betano. Sursă foto: Sport Pictures.
Partida Farul – Dinamo, din etapa a 2-a a Grupei D a Cupei României Betano, este programată de la ora 18:30. ”Câinii” au primit o lovitură teribilă chiar înaintea de start, când un jucător important s-a accidentat.

Un jucător al lui Dinamo s-a accidentat la încălzire

Tehnicianul Zeljko Kopic a vrut să-l menajeze pe Cătălin Cîrjan la întâlnirea de la Ovidiu, însă căpitanul a fost trimis în cele din urmă în primul ”11” din cauza problemelor medicale acuzate de Mamoudou Karamoko.

Atacantul francez în vârstă de 26 de ani era anunțat titular, dar s-a accidentat la încălzirea efectuată chiar înaintea întâlnirii. Staff-ul medical al lui Dinamo a decis ca Mamoudou Karamoko să nu mai fie folosit.

În aceste condiții, locul său în echipa de start a fost luat de Cătălin Cîrjan, cel care trebuia odihnit în vederea marelui derby cu FCSB din campionat, programat sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

Infirmeria lui Dinamo este plină înaintea derby-ului cu FCSB

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea lui Mamoudou Karamoko, dar ținând cont că nu a mai putut juca în meciul de la Ovidiu este greu de crezut că va fi recuperat pentru duelul cu FCSB.

Situația este una deloc plăcută pentru antrenorul Zeljko Kopic, care are mai mulți jucători incerți pentru partida cu ”roș-albaștrii”. Accidentat luna trecută, Alexandru Musi a mărturisit că sunt șanse mici să poată juca în weekend.

”Din ce am înțeles, piciorul a evoluat foarte repede și foarte bine, nu mai am absolut nicio durere. Dar să joc cu FCSB este foarte riscant și încă nu știu”, a declarat jucătorul adus în această vară, chiar de la FCSB.

Un alt jucător care nu intră în calculele pentru derby este Antonio Borduşanu. El a suferit o accidentare la umăr în partida de campionat cu Oțelul și va lipsi de pe teren aproximativ 4 luni.

Speranțe că vor putea recupera 3 jucători importanți

Absenți sunt și Jordan Ikoko, Danny Armstrong și Maxime Sivis, însă președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că se fac eforturi intense pentru recuperarea lor până la ora derby-ului cu FCSB.

”La Ikoko este o recidivă. După cum a ieșit, nu pare să fie prea bine. Nu știu ce să spun. (n.r. – Poate juca în meciul cu FCSB?) Chiar nu știu. Nu e ceva grav, dar a simțit ceva. Nu știu dacă a ieșit preventiv. El oricum nu mai putea. Durerea pe care a resimțit-o nu a fost una care să ne ducă cu gândul la o leziune de gradul doi. Să vedem. Încă nu știu.

Tragem speranțe pentru Armstrong și Sivis. (n.r. – Ar putea juca în derby?) Da, doar că vor avea doar câteva zile de pregătire. Suntem bine, într-o prognoză corectă. Ne-au lovit accidentările în ultimele două săptămâni: Musi, Mihai, Ikoko, Sivis, Bordușanu… nici nu vreau să mă gândesc. Perica fluctuează între accidentări și reveniri. Am avut ceva provocări”, a spus Nicolescu.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
