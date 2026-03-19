Dinamo și Universitatea Craiova, două dintre cele mai mari cluburi din fotbalul autohton, se vor duela și în play-off-ul sezonului 2025-2026. Lupta va fi sus de tot, în vârf, la pozițiile de podium și chiar de titlu.

Dinamo – Craiova, 1-0 la pauză. Ce a urmat este uluitor, care a fost scorul final

De 43 de ani, Dinamo și Craiova nu au mai fost niciodată atât de aproape una de alta în clasament și în postura onorabilă de a se lupta la titlu. În emisiunea ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin s-au dus departe în istorie și au găsit cele mai interesante detalii despre această rivalitate de tradiție.

Primul duel dintre cele două echipe a avut loc în 1964, un meci încheiat 3-1 pentru bucureșteni. De 62 de ani, cele două echipe se întâlnesc aproape constant în fotbalul intern. Sunt peste 100 de partide, mai exact 101. ”Câinii” conduc cu scorul de 49 la 25 la victorii, la general. Alte 27 de meciuri au fost remize.

a revenit în Liga 1, sub patronatul lui Mihai Rotaru, balanța este în sens invers: sunt 15 victorii ale Craiovei și numai 4 ale lui Dinamo, în perioada 2014-2026.

Această încleștare între alb-roșii și juveți a fost presărată și cu unele partide în care tabela a arătat scoruri uluitoare. În urmă cu șase decenii, Dinamo a spulberat pe Universitatea Craiova, scor 8-0. La pauză, scorul fusese doar 1-0.

”Cea mai categorică victorie în disputa asta aparține lui Dinamo. A fost un 8-0, în mai 1966. (n.r. atenție, cu doar 1-0 la pauză). A fost un meci cu goluri marcate: triplă Frățilă, dublă Pârcălab și Haidu plus un autogol. În poartă la Craiova era un domn care se numea Papuc, iar fanii lui Dinamo, văzând meciul, au catalogat Craiova de la vremea respectivă: 10 cizme și un Papuc”, dezvăluie Vochin.

Cea mai mare victorie a lui Craiova cu Dinamo: un scor de tenis

Pentru a găsi cea mai mare victorie a lui Craiova cu Dinamo nu trebuie să mergem atât de mult în urmă. S-a întâmplat relativ recent. Pe 10 februarie 2022, Dinamo a suferit o umilință istorică și a luat 6 goluri într-un singur meci. Duelul din Liga 1 dintre Dinamo și Universitatea Craiova din urmă cu patru ani s-a terminat 1-6. Putem spune că numai cine nu a vrut nu a marcat din tabăra oltenilor.

”Cea mai categorică victorie a Craiovei vine aproape de zilele noastre. A fost un 6-1 pentru olteni, pe stadionul Dinamo. Au marcat: Matei pentru gazde, respectiv Câmpanu, Bancu, Ivan, Markovic, Gustavo și Trică. În acel sezon, la Craiova scorul a fost 5-0 pentru olteni. Vorbim de cel mai negru sezon din istoria lui Dinamo, când câinii au retrogradat”., povestește invitatul de la ”Oldies But Goldies”.

Care a fost singura finală de Cupă a României jucată între Dinamo și U Craiova

Împreună, Dinamo (13) și Craiova (8) au 21 . În ciuda acestui fapt, cele două s-au întâlnit o singură dată în finala competiției interne. S-a întâmplat în urmă cu 26 de ani. Pentru ”câini” au marcat Marius Niculae și ”Unicul Căpitan” Cătălin Hîldan.

”Din 21 de Cupe, cele două au jucat o singură finală. A fost în 2000, o finală câștigată de Dinamo cu golurile marcate de Marius Niculae, din penalty, și regretatul Cătălin Hîldan”, spune Vochin.

Interesant este faptul că analistul FANATIK, Andrei Vochin, este cel care a scris cronica singurei finale de Cupă dintre Dinamo și Craiova. Acesta a titrat: ”Urât mileniu”.

”Mi se părut a fi fost o finală de Cupă nespectaculoasă, cu multe greșeli de arbitraj. La centru a fost Sorin Corpodean. Fiind în anul 2000, s-a spus că va fi Finala Mileniului și s-a făcut mult tam-tam. Dinamo avea o echipă spectaculoasă, condusă de Cornel Dinu. Erau Mutu, Vlădoiu, Ganea, o echipă foarte foarte bună. Doar că finala nu a fost spectaculoasă și a mai contribuit și Sorin Corpodean la asta”, își amintește Vochin.