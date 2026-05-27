Dinamo – Craiova, derby-uri la transferuri. Nicolescu a dezvăluit cum l-a ratat pe David Matei, cum l-a convins pe Duțu

Oficialul lui Dinamo a explicat la FANATIK SUPERLIGA că, după ce a ratat transferul lui David Matei, și-a luat revanșa și l-a adus pe Matteo Duțu, care era foarte aproape de o mutare la Universitatea Craiova.

Duel între Dinamo și Craiova în campania de transferuri

În ciuda faptului că , așa cum a povestit și Mihai Rotaru în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, și a contribuit din plin la eventul realizate de ”alb-albaștrii”, președintele Andrei Nicolescu a avut numai cuvinte de laudă pentru el și s-a arătat convins de faptul că cele două cluburi se vor mai confrunta și pentru transferul altor jucători.

”Domnul Rotaru mi l-a și prezentat pe acționarul care a intermediat cumva convingerea părintelui lui David Matei de a veni la Craiova. Am râs, acum ce putem face? Mergem înainte. Copilul ăsta merită și convocarea, merită tot. Are un mindset potrivit pentru performanță.

Noi cu Craiova și cu domnul Rotaru ne-am mai întâlnit și la Matteo Duțu și la Fălcușan. Au mai fost ținte comune și probabil vor mai fi și în viitor, pentru că asta este piața și trebuie să fim din ce în ce mai competitivi.

La un moment, dânsul era foarte convins că Matteo Duțu va veni la Craiova, după care s-a schimbat puțin situația. Asta nu înseamnă că nu ne respectăm. Și la Craiova este un proiect foarte bine structurat. Mario (n.r. – Felgueiras) a impus o rigoare de care Craiova avea nevoie și se vede”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cum l-a caracterizat Andrei Nicolescu pe Filipe Coelho

Președintele lui Dinamo a mărturisit că a stat în câteva rânduri de vorbă cu Filipe Coelho, antrenorul campioanei Universitatea Craiova, și s-a arătat impresionat de faptul că portughezul este un timp extrem de calm și bine calculat.

”Filipe Coelho este un tip cerebral, am stat și eu de vorbă cu el de câteva ori. Nu se aruncă în declarații, are această calmitate a unei experiențe într-un alt campionat, într-o altă cultură, să nu dea verdicte imediat”, a spus Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo, cel mai dificil adversar pentru Coelho

Laudele oficialului dinamovist la adresa lui Filipe Coelho au venit la doar câteva zile după ce tehnicianul a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că în acest sezon.

”Cu toate echipele am avut meciuri dificile. Cred că cele mai grele meciuri pe care le-am avut, cu tot respectul pentru celelalte, a fost cu Dinamo. Au fost meciuri mai echilibrate, am simţit că au fost meciuri mai dificile cu ei.

Cu CFR, de asemenea. Cu FC Argeş am avut probleme. Poate zic că împotriva lui Dinamo a fost cel mai dificil pentru că am jucat de mai multe ori, am jucat în deplasare în semifinala Cupei”, a precizat Coelho.