Dinamo – CSA Steaua Live stream ora 21:30 în etapa a 6-a din Liga 2. Echipele de start

Meciul Dinamo – CSA Steaua are loc vineri, 9 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 6-a din Liga 2, fiind pentru prima dată în istorie când eternul derby, dacă ne luăm după faptul că echipa din Ghencea se consideră urmașa Stelei și nu FCSB, se joacă la nivelul eșalonul secund.

Unde se joacă meciul Dinamo – CSA Steaua

se dispută vineri, 9 septembrie, de la ora 21:30 pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională, pentru că interesul în jurul acestui joc a depășit toate așteptările și se estimează că în tribune vor lua loc minim 20.000 de spectatori, evident cei mai mulți fiind suporteri ai celor două combatante.

Este foarte probabil ca la acest meci să se stabilească pentru multă vreme un record de afluență de public la un joc din Liga 2, dar acest interes este justificat prin faptul că pe teren vor fi jucători ai celor mai puternice cluburi din istoria fotbalului românesc, dacă acceptăm ideea că la actuala grupare din Ghencea trebuie să punem palmaresul din trecut al Stelei. Dinamo a oferit echipei din Ghencea un , dintre care 3000 au fost deja epuizate până joi dimineață.

Cine transmite la TV partida Dinamo – CSA Steaua

Partida Dinamo – CSA Steaua se joacă vineri, 9 septembrie, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în etapa a 6-a din Liga 2 și reprezintă un target maxim inclusiv pentru televiziuni, care vor transmite jocul pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Mai puteți viziona acest meci și dacă veți intra pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București vineri, 9 septembrie, vremea este frumoasă, cu cer senin și temperatură maximă de 30 de grade la ora 16:00, dar la ora meciului vor fi în jur de 24 de grade, cu cer parțial acoperit, dar fără a exista amenințare de ploaie. Fiind vorba de un joc atât de important a fost delegat un arbitru cu mare experiență din lotul de SuperLiga, Iulian Călin, din Ștefănești, județul Argeș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Dinamo – CSA Steaua

Ovidiu Burcă respectiv Daniel Oprița sunt doi tehnicieni destul de liniștiți înaintea derbyului de vineri, 9 septembrie în privința problemelor de lot. La echipa militară a revenit la partida cu Politehnica Iași veteranul Bărbulescu, 36 ani, care a și jucat ultimele 25 de minute și nu ar fi exclus să apară în prima echipă vineri seară.

Este însă mult mai posibil ca formulele de joc din ultima etapă să fie repetate de cei doi antrenori, doar la Dinamo introducerea lui Giafer din primul minut ca fundaș central fiind destul de posibilă. Dinamo va avea pe teren patru jucători străini: portarul Dujmovic, fundașul dreapta Gabriel de Moura, mijlocașul Dani Iglesias și atacantul Ghezzali.

Cote la pariuri la jocul Dinamo – CSA Steaua

Pentru casele de pariuri echipa care are prima șansă în acest derby este CSA Steaua, cotă 1,90. Câinii au primit cotă de 3,45 pentru a lua ei cele trei puncte. Un gol înscris de Dinamo, ceea ce este destul de posibil, are cotă de 1,55 iar total goluri în joc over 1,5 are cotă mică, respectiv 1,36. Șansă dublă 1X ajunge la valoarea de 1,75 față de numai 1,25 pentru șansă dublă X2.

Sub actuala denumire de CSA Steaua este prima întâlnire directă. Ovidiu Burcă acceptă ideea că acesta este adevăratul derby: “Originea celor două echipe este aceeaşi şi cred că într-un fel rămâne un derby. Dinamo nu va ajunge în aceeaşi situaţie cu Steaua.

Din perspectiva noastră, lucrurile sunt clare, celelalte proiecte sunt făcute să vină suport pentru echipa noastră.” La fel vede și Daniel Oprița: “Normal că e derby! E Steaua – Dinamo! Nu contează că e la Liga a doua. Cu Rapid nu a fost derby la liga a patra cu 35.000 de spectatori? Sperăm să fie la fel și acum.”