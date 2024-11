Dinamo dă lovitura pe piaţa transferurilor! Un campion european vine la Bucureşti. Anunţul celor de la L’Equipe

Dinamo are un sezon excelent. “Dulăii” îşi continuă dominaţia autoritară de pe plan intern, iar în Champions League au reuşit victorii impresionante, care îi păstrează în toiul luptei pentru locurile 2-3 din grupă.

Dinamo dă lovitura pe piaţa transferurilor! Sam Bellahcene şi Tom Pelayo, la “dulăi”

L’Equipe scrie că Dinamo transferă doi handbalişti de mare valoare din Franţa. Este vorba de campionul european Samir Bellhacene, care joacă pentru Stuttgart, dar şi pe Tom Pelayo, un inter dreapta care evoluează la Dunkuerqe:

“Samir Bellahcene, care a încheiat sezonul la Stuttgart, va reveni, fără îndoială, mai puternic. Portarul naționalei Franței ar trebui să i se alăture lui Dinamo București, în prezent locul 4 în Grupa A a Ligii Campionilor, pentru următoarele două sezoane.

Pentru Pelayo, este un salt mare la cei 27 de ani ai săi. Va fi prima lui experiență în străinătate, după ce a jucat 11 sezoane pentru Dunkerque. Campion mondial la juniori în 2015, acesta nu a fost niciodată convocat la naționala mare”, scriu francezii.

Bellahcene, campion european cu Franţa!

Sam Bellahcene joacă pe postul de portar şi în acest an a devenit campion european cu naţionala Franţei. El evoluează în acest sezon la Stuttgart, unde a fost împrumutat de THW Kiel, echipă care care aparţine. Contractul pe care îl va semna cu Dinamo se va întinde pe o perioadă de doi ani.

Tom Pelayo evoluează pe postul de inter dreapta la Dunkerque. Experienţa de la Dinamo va fi prima în afara Franţei pentru jucătorul în vârstă de 27 de ani. Are un sezon excelent, fiind golgheterul echipei sale şi este în lotul lărgit al naţionalei Franţei pentru Mondialele din ianuarie.

Dinamo, sezon excelent!

Echipa lui David Davis are punctaj maxim în Liga Zimbrilor, după primele nouă etape. Dinamo are două puncte mai mult decât Minaur Baia Mare, echipă care are şi două meciuri în plus disputate.

În Champions League, prestaţia “dulăilor” este una solidă. Dinamo se bate cu granzii Europei în acest sezon. şi Fuchse Berlin, iar în meciul cu PSG a ţinut în şah campioana Franţei până în final de meci.

Este primul sezon pentru Dinamo după . Preşedintele lui CS Dinamo anunţă obiective ambiţioase pentru “câini”, spunând că echipa are capacitatea de a se bate pentru prezenţa în Final Four.

29 de ani are Sam Bellahcene

87 de goluri are Tom Pelayo în acest sezon