Dinamo, datoare la Arsenal din cauza lui Cătălin Cîrjan! Documentul trimis de FIFA pentru Fanatik arată cât trebuie să achite „câinii”

Oficialii „câinilor roșii” au bătăi de cap pe final de an din cauza lui Cătălin Cîrjan. Dinamo București trebuie să plătească o sumă importantă celor de la Arsenal Londra pentru „perla” din Ștefan cel Mare, care a crescut la academia „tunarilor”.

Cătălin Cîrjan a plecat de la și a semnat cu Dinamo în vara anului 2024. Fostul fotbalist legitimat la Arsenal Londra s-a adaptat perfect la trupa din Ștefan cel Mare, pentru care a marcat patru goluri în SuperLiga până în acest moment.

Fotbalistul de 22 de ani a venit liber de contract de la Rapid București. Totuși, clubul din Ștefan cel Mare trebuie să plătească 133.397 de euro de euro celor de la Arsenal Londra pentru Cătălin Cîrjan, „perla” cu care oficialii „câinilor roșii” speră să dea lovitura în viitor.

Robert Niță a făcut dezvăluiri de ultimă oră la FANATIK SUPERLIGA: „Este adevărat că există o decizie FIFA care vă obligă să plătiți 150.000 de euro către Arsenal și Rapid?”.

Andrei Nicolescu a confirmat informația dezvăluită de Robert Niță. Administratorul special de la Dinamo București a dezvăluit și motivul pentru care FIFA a pornit aceste proceduri.

„Rapid nu este implicată în această poveste, dar avem o discuție legată de formarea jucătorului. Sunt niște detalii pe care nu are rost să le discutăm aici, la Arsenal a avut o grilă de formare pentru care FIFA face acest proceduri”, a spus Robert Niță.

FIFA a trimis un document care arată cât trebuie să plătească „câinii roșii” pentru Cătălin Cîrjan. Cristi Coste a dezvăluit câți bani urmează să încaseze Rapid: „Dinamo are de plătit 133.397 de euro, care sunt împărțiți în felul următor. 119.095 de euro sunt compensații pentru Arsenal și Rapid are de încasat 14.301 euro din suma totală. Ai avut dreptate Robert, a recunoscut și domnul Nicolescu în dialogul pe care l-am avut”.

Cât câștigă Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Nu am venit pentru bani”

are la Dinamo București. „Perla câinilor roșii” nu câștigă mai mult de 7.000 de euro pe lună la trupa din Ștefan cel Mare, care se află pe locul doi al clasamentului în acest moment.

„Am văzut că s-a vorbit despre asta. Nu e adevărat ce s-a scris în presă că am nu știu ce salariu. (n.r. – Cât ai salariul?) Nu pot să spun lucrul acesta. (n.r. – Nu 15 mii de euro, dar undeva la jumătate?) Chiar și mai puțin.

Eu nu am venit la Dinamo pentru bani. Am venit să joc, să mă bucur de fotbal. Pentru mine nu sunt importanți banii. Eu am venit la Dinamo să joc, să cresc. Și asta mă bucură, că îmi merge bine”, spunea Cătălin Cîrjan.

