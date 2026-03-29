Dinamo, decimată pentru meciul cu FC Argeș? După Pușcaș și Karamoko, un alt om important are probleme

ADVERTISEMENT

Dinamo a avut un start de play-off nefast, cu două eșecuri în primele două partide, cu Rapid, în deplasare, și cu Universitatea Craiova, pe teren propriu, iar acum urmează un duel contra celor de la FC Argeș, la Mioveni, confruntare ce ar putea să fie una la fel de problematică pentru „câini”.

Zeljko Kopic anunță probleme de lot pentru Dinamo înainte de meciul cu FC Argeș

Zeljko Kopic a dezvăluit că problemele pe care , 3-1, nu sunt atât de grave, însă momentan nu a putut spune dacă atacantul va fi pe teren în duelul cu FC Argeș. Croatul a dezvăluit că există noi dificultăți pe care trupa alb-roșie le are, cu privire la starea de sănătate a lui Kennedy Boateng, cel care s-ar fi accidentat la echipa națională în aceste zile.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte importanți toți. Fără contribuția ofensivă, este greu să obții rezultate. George Pușcaș a arătat foarte bine la antrenamente — sunt foarte mulțumit de atitudinea lui. A avut un mic disconfort, dar nu pare nimic grav. În ceea ce-l privește pe Karamoko, echipa arată diferit cu el pe teren. Avem nevoie de el. Sper să revină cât mai repede. Acum cred din nou că de mâine sau de marți va începe antrenamentele cu echipa și că va fi pregătit cât mai curând posibil. Nu vorbim despre o criză. Echipa nu este dominată, adversarii nu ne creează multe ocazii. Problemele sunt de detaliu, în ambele careuri.

Pauza a fost utilă pentru ca jucătorii să petreacă timp cu familia și să se relaxeze puțin, dar nu avem nevoie de un reset total. Avem nevoie de mai multă concentrare și eficiență. În același timp, așteptăm să vedem și situația unor jucători. De exemplu, în cazul lui Kennedy Boateng, care a avut unele probleme la echipa națională, vom avea o imagine mai clară în zilele următoare. În funcție de asta, vom vedea pe cine ne putem baza pentru următorul meci.”, a spus Zeljko Kopic pentru .

ADVERTISEMENT

Dinamo nu a reușit să o învingă pe FC Argeș în sezonul regulat

În contextul unei posibile absențe a lui Kennedy Boateng, ar urma să fie nevoit să improvizeze în zona centrală a defensivei, acolo unde singura variantă clară este Nikita Stoinov. Matteo Duțu mai are un meci de suspendare după cartonașul cu Rapid, iar cel mai probabil lângă fotbalistul israelian urmează să-l vedem ori pe Raul Opruț, ori pe Andrei Mărginean, care au mai fost folosiți drept improvizație în zona centrală a defensivei în trecut.

ADVERTISEMENT

Partida cu FC Argeș o să fie cu atât mai grea cu cât în sezonul regulat cei de la Dinamo nu au putut să învingă trupa condusă de Bogdan Andone. În tur, la Mioveni, rezultatul a fost egal, 1-1, iar la confruntarea retur, de la București, piteștenii s-au impus, 1-0, și și-au asigurat matematic calificarea în play-off.