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Dinamo a recurs la o decizie importantă înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova, programat luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Șefii „roș-albilor” au hotărât ca delegația să nu rămână peste noapte în Bănie, preferând o variantă de cazare la aproximativ 50 de kilometri distanță.

Dinamo se cazează la Slatina pentru meciul cu Universitatea Craiova

După ce , Dinamo se află din nou într-un context mai puțin plăcut. Potrivit , oficialii clubului din Ștefan cel Mare au decis să evite cazarea într-un hotel din Craiova și au rezervat camere pentru delegația echipei la Slatina, la hotelul Ramada. Principalul motiv din spatele deciziei, invocat de oficialii „câinilor”, a fost legat de tensiunea creată între cele două tabere de fani înaintea derby-ului. Însă în luarea acestei hotărâri a mai contat un factor important pentru perioada în care ne aflăm.

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Cazările din Craiova au un preț piperat și au o disponibilitate destul de redusă, mai ales cu ocazia Cele puține variante rămase de cazare sunt extrem de scumpe, iar optarea pentru șederea la Slatina nu presupune un drum complicat în ziua meciului, fiind vorba de o deplasare de doar 30 de minute pe drumul expres către Craiova. Delegația „câinilor” va ajunge în județul Olt duminică, 29 noiembrie, cu o zi înaintea partidei.

Încă un factor negativ pentru Dinamo. Ce se întâmplă la ora meciului cu Universitatea Craiova

Dinamo va mai avea un obstacol demn de luat în seamă la meciul cu Universitatea Craiova. Chiar dacă , temperaturile resimțite la ora jocului nu vor fi deloc blânde. Termometrele din Craiova vor indica între -5 și -6 grade Celsius, urmând ca temperatura să coboare spre -7 grade Celsius până la finalul întâlnirii. Meciul de luni seară are o importanță capitală în economia clasamentului din SuperLiga.

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Înaintea fluierului de start, Universitatea Craiova este lider, cu 36 de puncte, urmată de Rapid (34 de puncte) și Dinamo (33 de puncte). Un succes al „alb-albaștrilor” i-ar distanța la șase lungimi de rivala din Capitală, în timp ce o victorie a oaspeților ar restabili egalitatea de puncte între cele două formații. Mai mult, Dinamo vine după două înfrângeri consecutive în campionat și caută redresarea chiar pe terenul liderului, cu doar trei zile înainte ca cele două echipe să se înfrunte din nou pe „Ion Oblemenco”, joi, 3 decembrie, în grupele Cupei.