Dinamo, decizie finală în privința lui Zeljko Kopic. Care e situația jucătorilor aflați la final de contract

În ciuda faptului că tehnicianul croat și-a îndeplinit obiectivul de a salva echipa de la retrogradare și mandatul i s-a prelungit automat, și îl vor pe Mircea Rednic.

Șeful lui Dinamo, ultimele detalii despre Zeljko Kopic și jucătorii ajunși la final de contract

Cu toată această opoziție venită din partea suporterilor, administratorul special Andrei Nicolescu a întărit faptul că Zeljko Kopic va rămâne la Dinamo și a precizat că a început negocierile cu anumiți jucători aflați la final de contract.

”Sunt multe de făcut în perioada asta. Kopic este confirmat, avem discuții pentru setarea obiectivului, bugetelor, asumărilor. I s-a prelungit contractul automat, avem antrenor în momentul de față, setăm modalități de îndeplinire a obiectivelor ca să știm cum mergem la anul, să nu intrăm în vria din acest sezon.

Noi ne programasem să ieșim din insolvență până la finalul campionatului, dar problemele sportive nu au stat cum ne-am dorit, focusul a fost pe acest lucru. Acum, după ce setăm lucruri sportive, trebuie să setăm și ieșirea din insolvență.

Sunt jucători cu contract la Dinamo, o parte bună dintre jucătorii care au format nucleul de bază pentru această parte de campionat. Sunt jucători ale căror contracte au expirat și probabil astăzi sau mâine vom lua decizia dacă-i ofertăm sau nu”, a declarat Nicolescu, la Radio Gold FM.

Ce jucători vor continua la Dinamo

Șeful lui Dinamo a dezvăluit faptul că veteranul Răzvan Patriche este în continuare dorit la Dinamo. De asemenea, el a anunțat că au început discuțiile cu nord-macedoneanul Darko Velkovski și cu croatul Domagoj Pavicic.

”Dintre cei ale căror contracte le-au expirat, cu siguranță vă pot spune că Răzvan Patriche va primi o ofertă din partea noastră să rămână încă un an pentru că a dovedit curaj, dorință, muncă și suflet pus în slujba lui Dinamo.

Politic are contract, cu Velkovski am intrat în negocieri, Gnahore are contract. La anul acești jucători vor fi mult mai pregătiți de SuperLiga, de la Golubovic la Homawoo, Politic, Gnahore, poate și Hakim Abdallah.

Pavicic s-a simțit foarte bine aici, e deja la Belgrad, avem o discuție preliminară să vedem ce opțiune are Aris pentru el, în contextul în care ei nu-l doresc sau poate să-l împrumute în continuare e o opțiune valabilă. El își dorește foarte mult să rămână, o să vedem. Vrem să ne setăm obiectivul play-off-ul în sezonul viitor”, a spus Andrei Nicolescu.

