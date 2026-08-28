Dinamo, decizie importantă pentru meciul cu FCSB. Ce se întâmplă cu biletele puse la vânzare

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După lungi discuții privind arena unde se va desfășura derby-ul Dinamo – FCSB, s-a stabilit în cele din urmă ca „Arcul de Triumf” să găzduiască acest duel. „Câinii” au luat o decizie importantă privind biletele puse la dispoziție fanilor.

Bilete la meciul Dinamo – FCSB: fără tichete în peluză!

Dinamo a anunțat miercuri seară la câte abonamente vândute a ajuns înaintea meciului cu FCSB de pe 5 septembrie din etapa cu numărul 8 din SuperLiga. Mai exact, „câinii” se laudă cu În ceea ce privește biletele, „alb-roșii” au recurs la o metodă inedită de comercializare.

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Cum „Arcul de Trifumf” dispune de doar 8.207 de locuri, dinamoviștii au mers pe varianta licitației olandeze. Mai exact, această procedură constă în scoaterea la vânzare a biletelor la prețuri de 5 ori mai mari față de cel în mod normal. Valoarea acestora va scădea în fiecare zi, urmând să ajungă la prețul obișnuit chiar în ziua meciului.

Conducerea clubului din „Ștefan cel Mare” a decis să scoată la vânzare doar 2.500 de tichete pentru acest derby. Aproximativ 2.200 de bilete, cele din Peluza Cătălin Hîldan, vor fi înmânate direct liderilor de galerie, care se vor ocupa personal de comercializarea lor. Suporterii celor de la FCSB au primit doar 410 bilete.

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Prețurile biletelor pentru cele două tribune (în prima fază a vânzării):

T0 Categoria 1 – 900 RON

T0 Categoria 2 – 600 RON

Tribuna a doua – 400 RON

Dinamo vrea să scoată bani grei din vânzarea lui Alexandru Musi

Dinamo vrea să obțină o sumă frumoasă prin vânzarea lui Alexandru Musi. FANATIK anunțase în exclusivitate încă de marți, 18 august, că New York City Însă „câinii” nu se mulțumesc doar cu atât pentru fotbalistul adus vara trecută de la rivala FCSB.

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„Se pare că clubul român dorește aproximativ 3 milioane de euro, cu aproximativ 1,2 milioane de euro mai mult decât propunerea inițială a NYCFC”, au notat jurnaliștii de la New York Soccer News. Alexandru Musi are deja 16 contribuții în total în cele 45 de meciuri pentru Dinamo.