Dinamo, descătuşare maximă după victoria din derby-ul cu FCSB: “Am dansat pe mese în vestiar!”

Alex Pop, invitatul special al lui Cristi Coste la FANATIK DINAMO, a povestit cum s-a trăit în vestiarul „câinilor” marea victorie cu 4-3 în fața rivalei FCSB.

Cheia victoriei în derby, . „Eram primii la minge”

Atacantul lui dar și care a fost cheia primei victorii după cinci ani cu FCSB.

„Era încărcătura normală de derby, lumea era concentrată. Eram montați și motivați să punem odată stop seriei de victorii a FCSB-ului. Cred că asta a făcut diferența. Poate i-am prins și pe ei într-un moment nu așa de bun, dar noi am făcut un joc foarte bun. Și din punct de vedere al atitudinii, și duelurile, orice minge sărea la noi, eram primii la minge.

Atmosfera din vestiar după victoria cu FCSB a fost senzațională. Cred că a fost cea mai frumoasă. Mă gândeam la alte meciuri, dar nu se compară. Și în circumstanțele care erau. Cel mai frumos moment”, a precizat Alex Pop.

Descătușare maximă pentru Dinamo după 4-3 cu FCSB

„Încărcătura și toate emoțiile pe care le-am trăit, d-asta nici nu îmi amintesc ce am vorbit în vestiar înainte de meci. După, ce pot să spun 100% e că ne-a felicitat (antrenorul) și era bucuros. Știu că sărbătoream, săream, aruncam cu apă, cântam, dansam pe mese în vestiar.

Cu FCSB se acumulase o presiune foarte mare pe toată echipa, pe suflarea dinamovistă, și pe suporteri, și pe toată lumea. Și atunci a fost descătușarea asta. Maximă!”, a mărturisit Alex Pop la FANATIK DINAMO.

Statistica ultimelor 10 directe Dinamo – FCSB

Odată cu succesul 4-3 în derby-ul din etapa 4, Dinamo a reușit să pună capăt un serii negre în fața rivalei FCSB. „Câinii” au câștigat ultima dată în Cupă, în februarie 2021. De atunci s-au mai jucat nouă meciuri, toate victorii pentru FCSB.

În SuperLiga, ultimul succes al roș-albilor în Derby de Romania fusese obținut în februarie 2020!

Parcursul celor două formații după derby

Dinamo a început sezonul ezitant, cu remiză la Csikszereda și apoi cu Botoșani pe teren propriu. După care a pierdut la Oțelul Galați. A venit derby-ul câștigat cu FCSB și „câinii roșii” s-au descătușat. În momentul de față, formația antrenată de Zeljko Kopic a ajuns la 8 etape fără înfrângere, din care cinci au fost victorii.

La FCSB, situația este opusă după derby. Echipa condusă de Elias Charalambous a mers bine în preliminariile europene, reușind să elimine pe Drita (Kosovo) și Aberdeen (Scoția), pentru o calificare în faza principală a Europa League. Însă în SuperLiga, FCSB a adunat 6 etape consecutive fără un succes. Prima victorie internă a venit abia în runda 11, 1-0 cu Oțelul.

Situația din clasament pentru Dinamo și FCSB

După 11 etape, Dinamo se menține pe loc de play-off. E pe poziția a cincea, cu 20 de puncte, la 4 lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova. În schimb, FCSB, campioana sezonului trecut, este doar pe locul 11.

Roș-albaștrii au acumulat 10 puncte în cele 11 partide de până acum. Unirea Slobozia ocupă ultimul loc de play-off și are cu opt puncte mai mult decât echipa patronată de Gigi Becali.