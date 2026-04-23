Dinamo e “all in” în semifinala Cupei României cu Universitatea Craiova: “Pentru noi este meciul sezonului! Simt că putem lua trofeul!”

Dinamo pregătește duelul sezonului cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României. Andrei Nicolescu visează la trofeu după 2-1 cu U Cluj în Superliga.
Alex Bodnariu
23.04.2026 | 09:15
Meciul sezonului pentru Dinamo. Ce spune Andrei Nicolescu înainte de duelul cu U. Craiova din semifinalele Cupei României
Dinamo e cu moralul la cote maxime după 2-1 pe teren propriu cu liderul U Cluj, iar pentru „câinii roșii” urmează poate cel mai important meci din ultimele sezoane. Echipa din Ștefan cel Mare va da piept în semifinalele Cupei României cu Universitatea Craiova, iar Andrei Nicolescu își pune mari speranțe.

Dinamo dă piept cu U. Craiova în semifinalele Cupei României

Obiectivul declarat al celor de la Dinamo în acest sezon este calificarea în cupele europene. În cazul în care ar pune mâna pe Cupa României, automat „câinii roșii” ar prinde un loc în preliminariile Europa League. Totuși, până în finală mai este duelul cu Universitatea Craiova.

Se anunță un meci de 5 stele între Universitatea Craiova și Dinamo. Oltenii luptă pe două fronturi, Cupa și campionatul, iar „câinii roșii” vor intra pe teren cu gândul la o finală de vis împotriva câștigătoarei din duelul dintre FC Argeș și U Cluj.

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre importanța meciului cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României Betano. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare are toată încrederea în jucătorii săi și consideră că echipa sa poate câștiga trofeul.

„E cel mai bun scenariu pentru meciul cu Craiova. Urmează meciul sezonului. Dinamo, cu oricine ar juca în finală, nu pierde. E meciul sezonului, are o încărcătură aparte. E foarte important ca jucătorii să gestioneze momentul. Este un moment determinant. Suntem pregătiți să câștigăm finala. O semifinală are o zonă de risc. Victoria cu U Cluj a venit bine pentru moral. Suntem acolo și în campionat, ne batem pentru locul 3. E meciul sezonului joi. Dacă câștigăm joi cu Craiova, câștigăm și cu Rapid în campionat”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
