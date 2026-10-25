Cum a produs Nuno Campos milioane de euro în Ungaria! Dezvăluirile fostului căpitan de la Dinamo

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Paul Anton a oferit un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre fosta sa echipă, Dinamo. Fostul mijlocaș din „Groapă” e sigur că .

Paul Anton a analizat parcursul lui Nuno Campos din Ungaria

Deși majoritatea oamenilor de fotbal consideră că , Paul Anton pariază pe Dinamo: „Eu cred că o să câștige titlul, adică sper. E un antrenor bun și știam că va reuși la Dinamo o schimbare de stil”.

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Actualul jucător al celor de la ETO Gyor, Paul Anton îl cunoaște foarte bine pe Nuno Campos, fost antrenor la Zalaegerszegi TE: „A făcut o treabă extraordinară aici în Ungaria. După ce a plecat au adus tot antrenor portughez. A transformat imediat o echipă care abia se salva de la retrogradare într-una care în anul în care noi am ieșit campioni ne-au luat 7 puncte din 9 posibile”.

Antrenorul portughez a fost foarte să aducă al treilea trofeu din istoria clubului: „Au jucat și în finala Cupei și au pierdut-o destul de greu. Au fost foarte aproape să câștige, plus că a descoperit și dezvoltat câțiva jucători interesanți pe care ulterior cei de la Zalaegerszegi i-au vândut pe vreo 6 milioane de euro. Deci avea toate premizele să facă o treabă bună la Dinamo, dar m-a surprins un pic că a avut rezultate așa de bune.

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Este un antrenor super pregătit, cu experiență, care a fost mulți ani secundul unor antrenori importanți din Europa. Cred că la Dinamo a găsit mediul potrivit pentru că toți cei din club și din jurul echipei fac o treabă foarte bună și sunt profesioniști. De-asta sunt rezultate”.

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Paul Anton a analizat șansele lui Dinamo la titlu în SuperLiga

Paul Anton e convins că board-ul lui Dinamo a pregătit această mini revoluție care a avut loc la nivelul lotului în această vară: „Poate că jucătorii care au plecat erau în plan să o facă pentru că cei care i-au înlocuit au adus de fapt plus valoare. Eu cred că a fost o strategie planificată și s-a demonstrat că alegerile au fost bune”.

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Dinamo e lider în SuperLiga și mizează toate cărțile pe „câini”: „Eu îi văd să se bată la titlu pentru că arată foarte bine. Îi văd favoriți pe Dinamo la titlu și mă bazez pe date și pe jocul echipei. Dinamo arată din ce în ce mai bine de la o etapă la alta. E bine că Dinamo nu stă într-un jucător, iar față de sezonul trecut acum au și bancă de rezerve.

Grupul e forța echipei și îți câștigă meciurile. În momentul de față, dacă anul trecut vorbeai de Cîrjan sau Gnahore, în afară de Pascual care a reușit să marcheze mai mult, eu zic că a ieșit foarte mult în evidență colectivul și că au un joc foarte bine structurat”.

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Anton crede că Dinamo a dat lovitura cu un jucător: „L-am remarcat și pe Bellaarouch, care clar se vede că e un plus enorm pentru ei, nu doar că apără bine, dar și pe construcție ajută mult și e un om în plus, ceea ce în fotbalul modern este un avantaj enorm”.