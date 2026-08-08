Dinamo e pe val înainte de derby-ul cu Rapid! Mesajul „câinilor” după 4-0 cu FC Voluntari: „O să fie foc!”

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Dinamo a câștigat clar, cu 4-0, duelul cu FC Voluntari din etapa cu numărul 4 din Superliga României. Câinii roșii nu au avut emoții în fața propriilor fani, pe Arcul de Triumf. La final, jucătorii formației din Ștefan cel Mare au vorbit despre forma foarte bună prin care trec.

Patru goluri și moral la maximum! Dinamo merge în Giulești cu gândul la o nouă victorie

Formația din Ștefan cel Mare a fost evident echipa mai bună în partida cu FC Voluntari. Armstrong a deschis scorul în prima repriză, dintr-un penalty obținut de Musi. După pauză, ilfovenii au forțat egalarea, însă atacurile au fost timide, iar adversarul a lovit pe contraatac. Dinamo a mai băgat de trei ori mingea în poartă.

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Câinii roșii au ajuns la două victorii, un egal și o înfrângere. Nivelul de joc pare în continuă creștere, însă încă se văd probleme pe faza defensivă. Jucătorii de la Voluntari i-au surprins pe bucureșteni în câteva faze.

Jucătorii de la Dinamo i-au pus gând rău Rapidului

Alex Musi a fost unul dintre jucătorii care s-au remarcat pe Arcul de Triumf. Atacantul celor de la Dinamo a vorbit la finalul partidei cu FC Voluntari despre forma bună prin care trec câinii roșii înaintea derby-ului cu Rapid din etapa următoare.

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„Mă bucur că au venit suporterii în număr mare. Când suntem împinși de la spate, echipa e mai puternică. Trebuie să ne antrenăm și să fim pregătiți pentru meciul cu Rapid. E un meci greu, știm că Rapid e o echipă bună. O să fie foc, dar trebuie să ne vedem de meciul nostru”, a declarat Alex Musi la

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Și Cătălin Cîrjan a avut un discurs similar s-a plâns de suprafața de joc de pe Arcul de Triumf. Mijlocașul e încrezător înaintea derby-ului cu Rapid și e sigur că echipa sa poate face o nouă figură frumoasă.

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„Cred că am făcut un joc bun per total. Cred că trebuia să marcăm mai mult în prima repriză. E o victorie frumoasă. Ne simțim foarte bine cu suporterii noștri. Sperăm să facem rezultate bune și în deplasare. Terenul a fost rău. A fost multă apă pe el. În anumite zone era foarte tare. Mingea sărea foarte rău. Nu ne gândim pe ce teren jucăm. Noi trebuie să câștigăm meciurile. Va fi un meci dificil în Giulești. Rapid e o echipă bună. Cred că Mister va pregăti bine jocul”, a precizat Cătălin Cîrjan la flash-interviu.