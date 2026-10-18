„Dinamo e peste Rapid”. Cum arată acum lupta la play-off în Superliga față de sezonul trecut

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Dinamo și Rapid și-au câștigat meciurile din etapa a 12-a a SuperLigii, însă jocul celor două rivale din București continuă să provoace discuții. În timp ce formația pregătită de Nuno Campos este lăudată pentru evoluțiile sale și pentru progresul din ultimele sezoane, Rapidul lui Daniel Pancu este criticat pentru prestațiile oscilante. Marcel Pușcaș, Dănuț Lupu și Bogdan Baratky au analizat situația celor două echipe, lupta pentru play-off și diferențele față de sezoanele precedente, iar concluzia unuia dintre invitați a fost clară: Dinamo arată mai bine decât Rapid în acest moment.

Dinamo, peste Rapid în lupta pentru play-off din SuperLiga

Dinamo traversează o perioadă bună, iar rezultatele și evoluțiile echipei au alimentat poate continua ascensiunea începută în sezoanele precedente. De cealaltă parte, Rapidul are în continuare pretenții importante, însă jocul giuleștenilor nu îi convinge pe toți cei care urmăresc campionatul.

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Marcel Pușcaș a comparat prestațiile celor două rivale și . În opinia sa, formația giuleșteană nu a arătat nivelul așteptat de la o echipă care își propune să lupte pentru obiective importante în fiecare sezon.

„La Dinamo e atmosfera bună, jocul e bun, interesant pentru nivelul campionatului nostru. Rapidul, sincer să fiu, nu-mi place cum arată. E inadmisibil ca o echipă cu pretenții de doi-trei ani, nu zic neapărat la titlu, să abordeze un joc contra unei nou-promovate în felul în care a făcut-o ieri. Au fost patru șuturi la poartă, toate din partea lui Dobre, fără corner până la pauză, cu doi-trei jucători aproape inexistenți, mai exact Doumbia, Grameni și Moruțan, cel care meciul trecut a fost MVP. Patru chiar cu Stojilkovic. S-au scos în urma acelei greșeli a lui Neacșa”, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Fostul conducător a remarcat și lipsa de consistență a unor jucători rapidiști, inclusiv a lui Claudiu Petrila, despre care spune că ar trebui să arate mai mult la nivelul actual al carierei: „Dacă e să fac comparația între cele două echipe, Dinamo este peste Rapid. Și banca celor de la Rapid nu strălucește. Petrila a intrat de 4-5 meciuri, am înțeles, a fost accidentat, dar așteptările sunt mai mari. Are 26 de ani și este deja la acea maturitate sportivă de care are nevoie. Nu e posibil să dai toate pasele înapoi, chit că joci 15, 20 sau 40 de minute. Țin la copilul ăsta, mi-a plăcut mult, l-am lăudat aproape tot timpul, dar ceva se întâmplă cu el. La ora asta, ținând cont și de declinul celor de la CFR și FCSB, acest clasament, la ora actuală, este justificat”, a mai spus Marcel Pușcaș.

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Dănuț Lupu crede în Dinamo, dar vrea să vadă cum gestionează înfrângerile

Dănuț Lupu a vorbit și el despre parcursul celor două echipe și s-a declarat mulțumit că atât Dinamo, cât și Rapid au reușit să câștige meciurile dificile pe care le-au avut de disputat. Fostul internațional a subliniat, totuși, că Dinamo are în acest moment un avantaj important. Lupu a remarcat contribuția noului antrenor, Nuno Campos, despre care consideră că a adus un plus echipei. Totuși, el a atras atenția că adevărata valoare a unei formații se vede și în perioadele dificile, nu doar atunci când rezultatele sunt favorabile.

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„Aș fi vrut ca Dinamo și Rapid să fie echipele mele, dar nu sunt (n.r. râde). Joi am spus că atât Dinamo, cât și Rapid vor avea două meciuri foarte grele. Mă bucur că au reușit amândouă să câștige, mai mult pentru Dinamo. Cred că noul antrenor a adus un plus de cel puțin 30% față de noul antrenor”, a punctat Dănuț Lupu.

Acesta și-a exprimat dorința de a vedea cum va reacționa Dinamo atunci când va trece printr-o serie de rezultate negative și când presiunea va crește: „Am spus-o demult, aș vrea să o văd pe Dinamo anul viitor, după ce ia campionatul acum, cum se descurcă și după două înfrângeri. Într-adevăr, îți dai seama de o echipă și în momentele mai grele, cu înfrângerile. Vreau să-i văd cum gestionează situația și în acele momente, dar la anul să fie, după ce iau campionatul acum. Vreau să văd cum reușește actualul antrenor să facă echipa să joace în momentele grele cum o face și când sunt doar victorii”, a adăugat Lupu.

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Bogdan Baratky vede progres la Dinamo și stagnare la Rapid

Bogdan Baratky a analizat, de asemenea, diferențele dintre cele două proiecte și consideră că Dinamo a evoluat de la un sezon la altul, în timp ce Rapidul nu a reușit să transforme investițiile și așteptările în progrese sportive pe măsură. În opinia sa, alegerea lui Nuno Campos a fost un element important pentru dinamoviști. Antrenorul a continuat munca începută de Zeljko Kopic și a adus propriile idei tactice, care au contribuit la identitatea actuală a echipei.

„Cred că în meciul Rapid – Dinamo rezultatul echitabil era un egal, dar dacă judecăm clasamentul în ansamblu, cred că Dinamo e într-o poziție meritată. Principalul plus este antrenorul și merită felicitat cel care l-a descoperit pe Nuno Campos. Nu știu cine e, dar este un antrenor bine ales și s-a potrivit foarte bine pentru a continua ce a început Kopic. Era un upgrade de care Dinamo avea nevoie”, a spus Bogdan Baratky.

Acesta a evidențiat și câteva dintre soluțiile tactice introduse de tehnicianul dinamovist, inclusiv folosirea lui Soro în linia de mijloc și rolul lui Armstrong în jocul echipei: „Apoi, tot ce a făcut Nuno Campos, cu inovația lui cu Soro în linia de mijloc, că Armstrong e un altfel de jucător, sunt ideile lui. Sunt plusurile lui Dinamo, care convinge prin joc. Dinamo a progresat de la sezon la sezon, deși proiectul a început cu un an înaintea proiectului Rapid. La Rapid, însă, nu s-au făcut progrese de la un sezon la altul. În ultimele patru sezoane s-au cheltuit bani fără a se progresa din punct de vedere sportiv sau administrativ. Revenind la clasament, Rapid are un clasament mai bun decât jocul pe care-l arată”, a încheiat Baratky.