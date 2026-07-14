Sport

Dinamo e salvată, echipa de tradiție va dispărea la zece ani de când Andrei Cristea marca în cupele europene. Prunea spune că primarul e vinovat!

Primăria celui de-al treilea oraș al țării a avizat azi înscrierea unei echipe noi în Liga a 3-a. Simbolul sportiv, cu o tradiție de 81 de ani, se va duce spre faliment
Ovidiu Minea
14.07.2026 | 15:50
Dinamo e salvata echipa de traditie va disparea la zece ani de cand Andrei Cristea marca in cupele europene Prunea spune ca primarul e vinovat
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo e salvată, echipa de tradiție va dispărea la zece ani de când Andrei Cristea marca pentru ea în cupele europene. Prunea spune că primarul e vinovat. Sursa: sportpictures.eu
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CS Dinamo București are undă verde pentru a rămâne în Liga a 2-a de fotbal. Astăzi, Consiliul Local Iași a aprobat asocierea dintre echipa Primăriei Iași, CSM 2020, și formația Universității de Științele Vieții din Iași, ACS USV Iași.

Trupa nou apărută, Club Sportiv USV CSM Iași 2020, va juca în Liga a 3-a pe locul lui USV și cu banii municipalității ieșene. Apariția CS USV CSM Iași 2020 urmează să fie aprobată de Federația Română de Fotbal.

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De ce rămâne Dinamo în Liga a 2-a

Ieșenii doresc ca noua echipă să atace imediat promovarea în Liga a 2-a, unde ACSM Politehnica nu se va înscrie. Deși avea dreptul să participe în eșalonul secund, Poli nu va mai participa în campionat deoarece nu poate accesa bani de la Primăria Iași, cu care este în proces.

Neînscrierea în eșalonul secund a ACSM Politehnica, care trebuie făcută până mâine, va salva pe CS Dinamo București. Dinamoviștii retrogradaseră în vară în urma barajului pierdut cu sibienii de la CSC Șelimbăr, iar acum pot continua în L2.

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Al doilea faliment al Iașului fotbalistic

Decizia de azi a CL Iași a parafat, practic, desființarea ACSM Politehnica. Administratorul special al clubului, Florin Briaur, a anunțat că Poli nu se va înscrie în Liga a 2-a dacă nu va putea lua bani de la Primărie și, foarte probabil, clubul se va duce spre faliment.

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Ar fi al doilea faliment în Iașul fotbalistic. Precedentul a fost în 2010, când FC Politehnica 1945 nu s-a înscris în competiții. Atunci, în Liga a 2-a s-a înscris ACSM Poli, pe locul echipei Tricolorul Breaza.

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Acum zece ani, Andrei Cristea marca în Copou primul gol european al Iașului

De menționat că în urmă cu exact zece ani, stadionul din Copou era arhiplin, la primul meci european al Iașului din istorie. Atunci, CSMS, care apoi și-a schimbat denumirea în ACSM Politehnica, remiza cu Hajduk Split, 2-2, în Europa League.

Iașul a deschis scorul prin Andrei Cristea, a condus cu 2-0 la pauză, dar a fost egalată în prelungiri, după o gafă uriașă a lui Grahovac. Moldovenii, la care Florin Prunea era președinte, au pierdut în retur cu 1-2 și au fost eliminați.

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Prunea spune că primarul e vinovat de dispariția lui Poli!

Măsurile luate în ultima perioadă de Primăria Iași în legătură cu fotbalul au fost taxate de fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea. Acesta a fost președinte al ACSM Politehnica Iași în perioada 2012-2017.

Într-un mesaj distribuit azi pe rețelele sociale, Prunea s-a adresat suporterilor ieșeni: „Puneți presiune pe primarul Mihai Chirica. Din cauza lui, Poli Iași dispare. Dar, dispare pentru el, pentru noi nu va dispărea niciodată. Poli Iași e în inima noastră, în inima tuturor celor care au iubit și iubim această echipă. Sunt mândru că am făcut parte din istoria acestui club!”

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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