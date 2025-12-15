Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu Boateng? Exclusiv

Andrei Nicolescu a anunțat care sunt țintele de transfer pentru Dinamo în perioada de mercato din această iarnă. Ultimele detalii despre oferta pentru Boateng
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.12.2025 | 13:42
Dinamo face 4 transferuri in perioada de mercato trei sunt fundasi E scenariul ideal Ce se intampla cu Boateng Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre transferurile pregătite la Dinamo în această iarnă. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre transferurile vizate de Dinamo în această iarnă. Președintele „câinilor” a dezvăluit că a avut chiar în cursul zilei de luni o discuție în cadrul clubului pe seama acestui subiect.

Andrei Nicolescu a anunțat că ar vrea ca Dinamo să facă patru transferuri în această iarnă

Astfel, dinamoviștii vizează în perioada următoare patru transferuri. Este vorba despre doi fundași centrali, un fundaș stânga care să îi facă o concurență serioasă lui Raul Opruț, respectiv un atacant, poziție pe care echipa lui Kopic suferă în continuare într-o anumită măsură.

„Tocmai am încheiat discuția asta la Săftica, și cu Mister (n.r. Zeljko Kopic), și cu Cosmin (n.r. Mihalescu, directorul sportiv al clubului) și patru ar fi numărul ideal. Fundași centrali, să vedem ce opțiuni avem la Opruț, trebuie să găsim o opțiune și acolo pentru o dublură. Evident căutăm și un atacant. Ăsta ar fi scenariul ideal. Mister consideră că suntem foarte bine acoperiți la momentul ăsta (n.r. la mijlocul terenului)”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. 

Andrei Nicolescu a confirmat oferta din Rusia pentru Kennedy Boateng

Recent, FANATIK a publicat în exclusivitate această informație, iar acum președintele „câinilor” a confirmat, fără a dori însă să ofere mai multe detalii cu această ocazie:

„Da, clar că există riscul ăsta, să jucăm cu el doar până în vară. Nu e nimic scris, sunt niște discuții. Am fost contactați, sunt niște discuții de genul ăsta. Sincer, nici nu rețin, dar nu e una dintre primele 3-4 (n.r. echipe din prima ligă rusă)”. 

Andrei Nicolescu, anunțuri de maxim interes pentru fanii lui Dinamo

Gabriel-Alexandru Ioniță
