Dinamo face al doilea transfer al iernii! Semnează în Antalya. Exclusiv

Dinamo face al doilea transfer din această iarnă. FANATIK a aflat că jucătorul va semna contractul în Antalya.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
07.01.2026 | 21:30
Dinamo face al doilea transfer al iernii Semneaza in Antalya Exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Dinamo face al doilea transfer al iernii! Semnează în Antalya. Sursa: colaj Fanatik
Dinamo pregătește a doua parte a sezonului la un resort de lux din staţiunea Lara. În primul meci de pregătire din această iarnă, „câinii” arată ca o candidată la titlu, reuşind să se impună cu 2-0 în faţa celor de la Young Boys.

Dinamo, al doilea transfer al iernii! Liam Eissat semnează în Antalya

FANATIK a aflat că Dinamo face al doilea transfer al iernii şi îl va semna pe Liam Eissat, fratele internaţionalului român, Lisav Eissat. Atacantul în vârstă de 18 ani a fost luat în lotul „câinilor” pentru a fi testat de Zeljko Kopic.

Este a doua mutare pe care o face Dinamo în această iarnă după Valentin Ţicu, transfer anunţat în exclusivitate de publicaţia noastră. Totuşi, cel puţin la început, Liam se va antrena cu echipa mare şi va fi utilizat la echipa secundă, urmând ca, dacă va confirma, să facă pasul la prima echipă.

Liam Eissat, la antrenamentele lui Dinamo
Liam Eissat, la antrenamentele lui Dinamo. Sursa: Fanatik

Părinţii lui Liam Eissat, prezenţi în Antalya: „Ne bucurăm că a ajuns la Dinamo”

Părinţii lui Liam Eissat, Aviv şi Anat, sunt prezenţi în Antalya şi au stat de vorbă cu reporterii FANATIK după Dinamo – Young Boys 2-0. Ei au dezvăluit că Liam se va muta la Bucureşti şi urmează ca acordul cu Dinamo să fie parafat:

„Liam a fost sunat încă de la începutul sezonului, dar nu a fost atât de sigur că vrea să meargă (n.r. la Dinamo). A decis să meargă la Haifa, dar uite că la mijlocul sezonului a decis că vrea să vină la Dinamo. 

Suntem încântaţi de decizia lui. Ne bucurăm că a ajuns la Dinamo. El a avut o săptămână de pregătire cu cei de la Dinamo, în luna iulie. El a spus acum că vrea să vină aici.

Îi place foarte mult. Vrea să profite de această oportunitate pentru că Dinamo este un club grozav. Îl are şi pe Nikita Stoinov ca pe un frate mai mare.

ADVERTISEMENT

Liam joacă extremă stânga şi sper ca el să ajute echipa. Suntem aici pentru el, suntem foarte fericiţi. Trebuie să îi cumpărăm un alt Play Station. Şi avem deja rezervate biletele până la finalul sezonului. 

Ne dorim să stăm cu el o perioadă în Bucureşti. Încă nu a semnat contractul, ne-au cerut să semnăm înainte de cantonament, dar le-am cerut să amâne puţin astfel încât să fim cu el aici”, au spus Aviv şi Anat Eissat pentru FANATIK.

Părinţii îl îmbrăţişează pe Liam Eissat
Părinţii îl îmbrăţişează pe Liam Eissat. Sursa: Fanatik

Vine şi fratele cel mare la Dinamo? Lisav Eissat, ţintă pentru Andrei Nicolescu

Fratele mai mare al lui Liam Eissat, Lisav, a debutat în naţionala României în amicalul cu Cipru, scor 2-1. Fundaşul central este o ţintă pentru alb-roşii de mai mult timp, fiind dorit de Andrei Nicolescu.

Negocierile dintre Dinamo şi Maccabi Haifa au intrat în impas din cauza pretenţiilor clubului israelian, care cere în jur de 1,5 milioane de euro pentru această mutare.

Lisav Eissat a luat decizia de a juca pentru România, deşi exista interes şi din partea federaţiei din Israel. El a debutat pe 9 octombrie 2025 în România – Cipru 2-1, fiind integralist şi în meciul cu San Marino, scor 7-1.

  • 18 ani are Liam Eissat, fratele internaţionalului român Lisav Eissat
  • 2 transferuri a efectuat Dinamo în această iarnă (Vali Ţicu şi Liam Eissat)
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
