Dinamo face spectacol de Halloween! Anunț de ultimă oră pentru suporteri înainte de meciul cu UTA

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Dinamo vine după . Liderul SuperLigii va juca pe teren propriu cu UTA, iar meciul de duminică, 1 noiembrie, va fi marcat printr-un eveniment deosebit înaintea fluierului de start. Formația din „Ștefan cel Mare” profită la maxim de Halloween și își invită suporterii la Dinamo Fest 7.0.

Dinamo, eveniment special de Halloween înaintea meciului cu UTA

Ediția din acest an vine cu o tematică specială de Halloween, inspirată direct din identitatea și simbolurile clubului. Suporterii sunt invitați să se transforme în adevărați „Câini Roșii” și să participe la o zi plină de distracție, surprize și energie pozitivă. Organizatorii îi îndeamnă pe fani să vină deja costați sau machiați de acasă. Pentru cei care nu au apucat să se pregătească, va fi disponibilă o zonă specială de face painting. De asemenea, Dinamo pregătește o campanie specială alături de eMAG, în care personajele principale vor fi chiar suporterii. Detaliile urmează să fie comunicate în curând.

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Printre activitățile destinate familiilor se numără jocuri, provocări, experiențe dedicate atât celor mici, cât și celor mari, plus o zonă de mâncare și băuturi pentru încălzirea tribunelor înainte de fluierul de start. Totul se va desfășura în intervalul orar: 16:30 – 20:00. Accesul este gratuit, pe baza unui check-in online obligatoriu. Evenimentul este deschis absolut tuturor, inclusiv celor care nu au bilet la meciul cu UTA Arad (atenție: accesul la meci necesită bilet separat). Copiii sunt bineveniți doar însoțiți de un adult, pe baza check-in-ului realizat de acesta, care se poate face .

Dinamo își premiază suporterii

Toți participanții prezenți la eveniment vor intra automat în tragerea la sorți pentru premii atractive precum 2 invitații duble la un meci de acasă din sezonul 2026/2027, precum și fanionul oficial al meciului. Duminică, suporterii sunt așteptați în număr cât mai mare să aducă prietenii și familia, să se costumeze și să dea startul spectacolului, urmând ca apoi energia să se mute direct în tribune.

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Dinamo poate rata prezența în sferturile Cupei după remiza dintre FC Voluntari și Universitatea Craiova

FC Voluntari a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Universitatea Craiova. Acest scor , când oltenii joacă derby-ul împotriva lui Dinamo. Dacă FC Voluntari câştigă pe terenul lui FC Bacău în ultima etapă, pierzătoarea meciului dintre Universitatea Craiova şi Dinamo este eliminată din Cupa României. În acest scenariu, egalul nu le ajunge oltenilor, care vor încheia sub Voluntari. Dacă Universitatea Craiova învingea Voluntari, atât oltenii cât și „câinii” erau virtual calificați. Aşa, în cazul unei înfrângeri pe „Ion Oblemenco”, trupa lui Nuno Campos riscă să fie eliminată, dacă ilfovenii bat la Bacău, pe terenul echipei de liga secundă.