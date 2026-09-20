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Dinamo – Farul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 10. Cum arată echipele de start. Stoinov nu este în lot

Dinamo – Farul, SuperLiga, etapa 10. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe Arena Națională.
Bogdan Mariș
20.09.2026 | 19:18
Dinamo Farul LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 10 Cum arata echipele de start Stoinov nu este in lot
SPECIAL FANATIK
Dinamo o înfruntă pe Farul într-unul dintre meciurile tari ale etapei a 10-a din SuperLiga. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu.
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Dinamo, liderul din SuperLiga, o înfruntă în runda a 10-a pe Farul, formație neînvinsă în ultimele 8 jocuri. „Câinii” vor să își continue parcursul perfect în meciurile de pe teren propriu. Duelul de pe Arena Națională va avea loc duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30, și va fi transmis de Digi Sport și Prima Sport.

UPDATE: Cum arată echipele de start

  • Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Fetai, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Karamoko, Zandbergen. Rezerve: Roșca, C. Ungureanu, Duțu, Opriș, A. Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa. Antrenor: Nuno Campos.
  • Farul: R. Munteanu – Bouzamoucha, Aberdin, Dican – Sima, Njike, Ahlinvi, Țicu – Goncear, Alibec, Radaslavescu. Rezerve: Buzbuchi, Cercel, Larie, D. Maftei, Sylvestre, Vînă, N. Popescu, R. Tănasă, Goncear, Mărincean, Kitala. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Dinamo – Farul în etapa 10 din SuperLiga României

Dinamo a confirmat victoria obținută în derby-ul cu FCSB cu un nou succes, 3-1 pe terenul ultimei clasate Csikszereda, și a rămas pe primul loc înainte de startul etapei 10. De cealaltă parte, cei de la Farul au obținut la rândul lor un succes important în etapa precedentă, 4-2 pe teren propriu contra UTA-ei.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 10
Dinamo
Farul

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după Dinamo – Farul

Dinamo a strâns 20 de puncte în primele 9 etape, iar înainte de startul rundei se afla pe prima poziție, cu un avantaj de două lungimi față de a doua clasată Rapid. Învinsă în prima etapă pe terenul Universității Cluj, Farul nu a mai suferit apoi niciun eșec, iar după etapa a 9-a ocupa locul 5, cu 14 puncte.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Rapid 10 6 3 1 14-6 21
2 Univ. Craiova 10 6 2 2 24-9 20
3 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20
4 Petrolul 9 5 1 3 11-12 16
5 U Cluj 9 5 0 4 14-13 15
6 Farul 9 3 5 1 14-10 14
7 CFR Cluj 9 4 1 4 15-14 13
8 Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13
9 UTA 10 3 3 4 14-15 12
10 FCSB 10 3 3 4 13-17 12
11 FC Botoşani 10 2 5 3 14-12 11
12 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11
13 Corvinul 9 2 4 3 8-7 10
14 Oțelul 9 2 4 3 9-12 10
15 FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8
16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Dinamo – Farul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul dintre Dinamo și Farul Constanța beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe FANATIK aflați toate informațiile legate de fiecare jucător care intră pe teren: goluri, pase de gol, faulturi suferite sau comise, cornere sau intervenții ale portarilor. Casele de pariuri din țară ofertă cote foarte bune pentru astfel de statistici.

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Desfășurarea meciului Dinamo – Farul LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă va oferi și un comentariu în timp real al partidei dintre Dinamo și Farul. În această secțiune avem informații minut cu minut despre acest joc: goluri, ocazii mari, schimbări, cornere, cartonașe sau intervenții VAR. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec.

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Echipele de start și schimbări la Dinamo – Farul

Nuno Campos și Ioan Ovidiu Sabău, doi antrenori numiți în această vară care au impresionat în acest start de sezon, vor încerca să alinieze tot ce au mai bun în acest joc. Echipele de start de la partida dintre Dinamo și Farul vor apărea mai jos. Fanii au la dispoziție și așezarea în teren a celor două combatante.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Dinamo – Farul

Dinamo e mare favorită în duelul contra Farului, cota pentru o victorie a „câinilor” pe Arena Națională fiind 1.70. O remiză este cotată cu 3.75, în timp ce un succes al oaspeților are cota 5.00. Dinamo a câștigat toate cele patru meciuri disputate pe teren propriu în acest sezon după ce a condus la pauză, așadar ar fi de luat în calcul și pronosticul „1 pauză/1 final”, cu o cotă de 2.57.

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