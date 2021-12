Dinamo – Farul, Live video ora 20:30. Meciul care închide anul în Liga 1. Echipele probabile

Meciul Dinamo – Farul are loc luni, 20 decembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 21-a din Casa Pariurilor Liga 1, fiind ultimul joc programat în acest an în primul eşalon, care se va relua pe 22 ianuarie 2022.

Dinamo vine după un unde a condus cu 1-0 până în minutul 93. Şi Farul a pierdut, 0-2 pe teren propriu, cu CFR Cluj.

Unde se joacă meciul Dinamo – Farul, din etapa a 21-a din Casa Pariurilor Liga 1

Întâlnirea Dinamo – Farul se desfăşoară luni, 20 decembrie, de la ora 20:30, în pe stadionul din Şoseaua „Ştefan cel Mare”. Conducerea clubului dinamovist este îngrijorată pentru posibilitatea de a avea loc incidente între suporteri şi jucători după cele petrecute deja la întoarcerea echipei de la Mioveni, în drumul spre Bucureşti.

Este clar că în tribune se vor afla destui fani ai „câinilor”, fie şi pentru a continua la final războiul cu jucătorii pe care îi acuză de lipsă de implicare în joc, dar aceştia vor fi numai din rândul spectatorilor care pot prezenta certificatul COVID, care să demonstreze efectuarea schemei de vaccinare completă sau trecerea prin boală în ultimele 180 de zile.

Cine transmite la TV partida Dinamo – Farul

Partida Dinamo – Farul se joacă luni, 20 decembrie, de la ora 20:30 pe stadionul echipei bucureştene, în etapa a 21-a din Casa Pariurilor Liga 1, fiind jocul de adio al fotbalului românesc din acest an. Este televizată în direct pe programele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. Dar o mai puteţi urmări şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti, este o vreme acceptabilă ca temperatură în cursul zilei, 6-7 grade, probabil în jur de 2-3 grade la ora meciului, dar cu risc de ploaie slabă sau tentativă de ninsoare. Acest meci deosebit de dificil a fost încredinţat unuia dintre cei doi arbitri din categoria elite la nivel FIFA, Istvan Kovacs din Carei.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Dinamo – Farul

Mircea Rednic a început o severă curăţenie în lotul lui Dinamo şi deja trei dintre străinii sosiţi în această toamnă, portarul Iliev, şi au plecat, iar lor li se alătură dintre români Neicuţescu, Nica, Moldoveanu şi vedetele Steliano Filip şi Cosmin Matei.

Momentan au supravieţuit dintre tineri Borduşanu, Giafer, Măgureanu, Amzar, Bani şi Creţu, dar despre ultimii doi se spune că şi ei ar fi cu valizele făcute şi după meciul cu Farul ar urma despărţirea. În plus, Sorescu, Răuță și Andrei Radu, trei jucători de bază, sunt suspendați și nu vor putea fi utilizați.

Spre deosebire de Mircea Rednic Gică Hagi nu are probleme de lot și poate utiliza în acest meci cel mai bun prim „11” posibil.

Echipele probabile la Dinamo – Farul

Dinamo: Eșanu – Ehmann, Pinto, R. Popa, Kainourgios – Itu, Espinosa, Carp – Bordușanu, Ivanovski, Torje. Antrenor: Mircea Rednic

Eșanu – Ehmann, Pinto, R. Popa, Kainourgios – Itu, Espinosa, Carp – Bordușanu, Ivanovski, Torje. Mircea Rednic Farul: Aioani – Boboc, Larie, Ghiță, De Nooijer – Artean, Ciobanu, R. Pires – Ely, Betancor, Pitu. Antrenor: Gheorghe Hagi

Tensiuni mari între suporteri şi Deian Sorescu

La Dinamo, înfrângerea de la Mioveni a aprins rău de tot butoiul cu pulbere între suporteri şi jucători. multă vreme simbolul lui Dinamo, este cel mai vehement atacat, ajungându-se la scene greu de imaginat, cu pe care nu merită să îl poarte.

La Farul este exact opusul, adică linişte totală în lot, Gică Hagi continuând să afirme că play-off-ul nu este o prioritate, deşi un succes în acest meci ar urca Farul pe locul 6, în detrimentul Rapidului. Iar preşedintele clubului, Gică Popescu, a şocat declarând că speră ca echipa să joace foarte prost.

Cote la pariuri pentru jocul Dinamo – Farul

Pentru casele de pariuri, declaraţiile lui Hagi şi Popescu se pare că nu au ecou, pentru că acordă clar prima şansă la victorie oaspeţilor, la o cotă de 1,55. Dacă ar învinge Dinamo, cota pentru cele trei puncte ar fi de 6,80. Chiar şi dacă doar marchează, fără a câştiga, cei de la Dinamo au o cotă mai mare decât succesul marinarilor: 1,70.

Sezonul acesta, „câinii” au plecat cu cozile între picioare după eşecul usturător de la malul Mării, dobrogenii câştigând cu 3-0, cea mai clară victorie a lor în faţa „alb-roşiilor” din 2000 încoace.

Acesta a fost primul joc direct după o pauză de 12 ani, de la retrogradarea echipei constănţene. În ultimii ani au avut loc partidele dintre Viitorul Constanţa, echipa patronată de Gică Hagi, şi Dinamo, dar după unirea Viitorului cu Farul în vara acestui an s-a revenit la denumirea tradiţională a clubului emblemă al judeţului Constanţa.