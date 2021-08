Dinamo – FC Argeş, Live video ora 18:00. „Vulturii violeţi” atacă „haita roșie”. Echipele probabile

Meciul Dinamo – FC Argeş are loc sâmbătă, 28 august, cu începere de la ora 18:00, în cadrul etapei a 7-a din Liga 1, ultima dinaintea pauzei competiţionale provocată de seria de meciuri ale echipelor naţionale în preliminariile CM 2022. Dinamo are 6 puncte, dar a pierdut toate meciurile din ultimele trei runde, iar Argeşul are 4 puncte.

Unde se joacă meciul Dinamo – FC Argeş

Confruntarea Dinamo – FC Argeş se dispută sâmbătă, 28 august, de la ora 18:00, în etapa a 7-a din Liga 1, pe stadionul echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare. Este un meci deosebit de important pentru ambele formaţii. Dinamo a obţinut două succese pe teren propriu, dar la al treilea val s-a predat în faţa Miovenilor, iar acum urmează cealaltă reprezentantă a judeţului Argeş.

Probabil că nu vor fi mulţi spectatori în tribune la acest joc şi datorită vremii şi faptului că este perioada finală a vacanţelor şi concediilor, dar cu siguranţă nu vor lipsi ultraşii din gruparea PCH, care rămân alături de echipă orice s-ar întâmpla.

Cine transmite la TV partida Dinamo – FC Argeş

Partida Dinamo – FC Argeş se joacă sâmbătă, 28 august, de la ora 18:00, pe stadionul din „Groapă” şi va fi transmisă în direct pe canalele de televiziune Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport. O mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti, după multe zile caniculare, vremea s-a răcorit, dar deşi va ploua foarte mult pe parcursul zilei, foarte posibil şi pe durata disputării partidei, temperatura va ajunge după-amiază până la 26 de grade. Va încerca să împartă dreptatea în acest meci arbitrul Florin Andrei.

Ce jucători importanţi lipsesc din întâlnirea Dinamo – FC Argeş

La Dinamo, situaţia continuă să fie extrem de periculoasă pentru viitorul clubului. Problemele financiare sunt departe de a fi rezolvate si colac peste pupăză mijlocaşul Paul Anton a renunţat la plata a două salarii restante, a devenit jucător liber şi foarte probabil , unde joacă şi Alexandru Paşcanu.

Pentru acest meci, Dario Bonetti va trebui să găsească soluţii la o linie de mijloc şi aşa foarte fragilă pentru că Steliano Filip este suspendat şi asta înseamnă că este posibil să îl urce pe fundaşul central Ehmann pe post de închizător sau să joace cu Gianni Creţu în această poziţie.

Echipele probabile la Dinamo – FC Argeş

Dinamo: Eșanu – G. Crețu, Giafer, R. Grigore, Amzar – Răuță, Ehmann, Bani – Mihaiu, Moldoveanu, Sorescu. Antrenor: Dario Bonetti

Eșanu – G. Crețu, Giafer, R. Grigore, Amzar – Răuță, Ehmann, Bani – Mihaiu, Moldoveanu, Sorescu. Dario Bonetti FC Argeș: Greab – Tofan, Turda, J. Miguel, De Jonghe – Meza Colli, Honciu – Cr. Dumitru, Cr. Tănase, Dumitrașcu – Said. Antrenor: Andrei Prepeliță

Vânzarea lui Sorescu ar putea fi colacul de salvare

Este clar că timpul nu ţine deloc cu Dinamo şi mult aşteptatul investitor mesianic e departe de a ajunge în Ştefan cel Mare prea curând. Aşa încât, deşi înseamnă o slăbire considerabilă a unui lot şi aşa foarte subţire valoric, doar vânzarea lui Deian Sorescu ar mai putea salva situaţia, măcar pentru o perioadă.

Vedeta „câinilor” are hârtie la mână că oricine e dispus să achite suma de 800.000 de euro plus TVA poate negocia cu el transferul imediat, clubul acceptând despărţirea de cel mai bun jucător. , mai ales după plecarea lui Moruţan la Galatasaray, dar Gigi Becali s-a oprit la suma de 700.000, considerată că nu respectă documentul deţinut de jucător.

Cote la pariuri pentru jocul Dinamo – FC Argeş

Deşi joacă pe teren propriu şi are două succese înregistrate în faţa fanilor, Dinamo nu e credibilă pentru bookmakeri pentru a primi statutul de favorită la obţinerea celor trei puncte. Piteştenii au cotă 2,00 la victorie, faţă de 4,00 cât au primit „câinii”. Care dacă marchează bifează o cotă de 1,50.

Istoricul partidelor directe în Ştefan cel Mare arată o clară supremaţie a alb-roşiilor în faţa „vulturilor violeţi”. Dinamo are nouă succese şi Argeşul două, ce e drept ultimul obţinut chiar în sezonul anterior, fără nicio remiză. De altfel, aşa au fost toate ultimele 23 de meciuri directe jucate la Bucureşti sau la Piteşti, totul sau nimic, fără niciun egal!