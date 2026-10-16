Dinamo – FC Botoșani, LIVE în SuperLiga, etapa 12. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Dinamo – FC Botoșani, meci contând pentru etapa a 12-a din SuperLiga, se joacă vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Liderul vrea să-și continue forma aproape perfectă din acest sezon intern. Elevii lui Nuno Campos (51 de ani) nu mai știu cum arată un eșec de pe 19 iulie. Partida din Capitală, de la care FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real, se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Dinamo și FC Botoșani se prezintă la acest meci din postura unor echipe învingătoare cu același scor în runda a 11-a. „Câinii” au mușcat la Sepsi Sfântu Gheorghe, unde s-au impus cu 2-0, după un meci foarte bun. De cealaltă parte, echipa lui Marius Croitorul (46 de ani) a trecut, acasă, de UTA Arad cu același scor.
Înainte de startul etapei cu numărul 12, Dinamo conducea clasamentul din SuperLiga cu 26 de puncte strânse din 8 victorii și 2 remize. Imediat în spatele „câinilor” sunt rivalii locali de la Rapid (24 de puncte) urmați de campioana en-titre, Universitatea Craiova, cu 23 de puncte. FC Botoșani era pe locul 10, cu 14 puncte adunate.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|11
|8
|2
|1
|25-7
|26
|2
|Rapid
|11
|7
|3
|1
|18-9
|24
|3
|Univ. Craiova
|11
|7
|2
|2
|25-9
|23
|4
|Petrolul
|11
|6
|1
|4
|14-15
|19
|5
|U Cluj
|11
|6
|0
|5
|20-18
|18
|6
|Farul
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|7
|Corvinul
|11
|4
|4
|3
|14-11
|16
|8
|CFR Cluj
|11
|5
|1
|5
|17-17
|16
|9▲
|FCSB
|11
|4
|3
|4
|14-17
|15
|10▲
|FC Botoşani
|11
|3
|5
|3
|16-12
|14
|11▼
|Sepsi OSK
|11
|3
|4
|4
|7-12
|13
|12▼
|UTA
|11
|3
|3
|5
|14-17
|12
|13
|FC Argeș
|11
|3
|2
|6
|6-11
|11
|14
|Oțelul
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|15
|FC Voluntari
|11
|2
|2
|7
|11-25
|8
|16
|Csikszereda
|11
|0
|1
|10
|6-24
|1
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Statisticile nu sunt disponibile.
Din minutul 1 până în ultima secundă a prelungirilor de pe Arena Națională, pe site-ul fanatik.ro aveți comentariul LIVE TEXT al confruntării Dinamo – FC Botoșani. Toate fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe vor fi prezentate în timp real. Rămâneți pe acest material pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa 12 din SuperLiga.
Nu există comentarii disponibile.
Nuno Campos și Marius Croitoru au multe opțiuni la dispoziție pentru meciul din etapa a 12-a de SuperLiga. Ce formule de start vor gândi aceștia pentru duelul extrem de important de pe Arena Națională. Echipele de start vor apărea în această secțiune de îndată ce apar foile oficiale de joc. Vom vedea în paralel și așezările în teren ale combatantelor.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Dinamo are 4 victorii consecutive în SuperLiga, iar pe teren propriu bate tot ce prinde. De pe Arcul de Triumf sau Arena Națională au plecat cu zero puncte, printre altele, U Craiova, FCSB, Farul și U Cluj. Cota recomandată pentru meciul cu FC Botoșani este „1 solist” – 1,53. Curajoșii pot încerca și un „peste 2,5 goluri” – cotă 1,75.