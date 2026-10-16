Dinamo – FC Botoșani, LIVE în SuperLiga, etapa 12. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Dinamo – FC Botoșani, meci contând pentru etapa a 12-a din SuperLiga, se joacă vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Liderul vrea să-și continue forma aproape perfectă din acest sezon intern. Elevii lui Nuno Campos (51 de ani) nu mai știu cum arată un eșec de pe 19 iulie. Partida din Capitală, de la care FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real, se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo – FC Botoșani în etapa 12 din SuperLiga României

Dinamo și FC Botoșani se prezintă la acest meci din postura unor echipe învingătoare cu același scor în runda a 11-a. „Câinii” au mușcat la Sepsi Sfântu Gheorghe, unde s-au impus cu 2-0, după un meci foarte bun. De cealaltă parte, echipa lui Marius Croitorul (46 de ani) a trecut, acasă, de UTA Arad cu același scor.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 12 Dinamo 2026-10-16T18:00:00Z FC Botoşani Arbitri Arbitru centru: R. Vidican Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: I. Bucsi Al patrulea oficial: C. Moldoveanu VAR: A. Costreie Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasament SuperLiga etapa 12, înainte și după Dinamo – FC Botoșani

Înainte de startul etapei cu numărul 12, cu 26 de puncte strânse din 8 victorii și 2 remize. Imediat în spatele „câinilor” sunt rivalii locali de la Rapid (24 de puncte) urmați de campioana en-titre, Universitatea Craiova, cu 23 de puncte. FC Botoșani era pe locul 10, cu 14 puncte adunate.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 11 8 2 1 25-7 26 2 Rapid 11 7 3 1 18-9 24 3 Univ. Craiova 11 7 2 2 25-9 23 4 Petrolul 11 6 1 4 14-15 19 5 U Cluj 11 6 0 5 20-18 18 6 Farul 11 4 5 2 17-15 17 7 Corvinul 11 4 4 3 14-11 16 8 CFR Cluj 11 5 1 5 17-17 16 9 ▲ FCSB 11 4 3 4 14-17 15 10 ▲ FC Botoşani 11 3 5 3 16-12 14 11 ▼ Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13 12 ▼ UTA 11 3 3 5 14-17 12 13 FC Argeș 11 3 2 6 6-11 11 14 Oțelul 11 2 4 5 11-16 10 15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8 16 Csikszereda 11 0 1 10 6-24 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Dinamo – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Acest meci extrem de important pentru partea superioară a clasamentului din SuperLiga beneficiază de statistici avansate OPTA. FANATIK vă pune la dispoziție informații despre toți jucătorii care intră pe teren: de la pase de gol (A), goluri (G), faulturi comise (FC) sau suferite (FP), cornere (C) și intervenții ale portarilor (PAR). Toate sunt informații cheie pentru orice parior care dorește să profite și să facă profit. Casele de pariuri oferă cote destul de mari pe faulturi, șuturi, cornere sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Dinamo – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Din minutul 1 până în ultima secundă a prelungirilor de pe Arena Națională, pe site-ul aveți comentariul LIVE TEXT al confruntării Dinamo – FC Botoșani. Toate fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe vor fi prezentate în timp real. Rămâneți pe acest material pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa 12 din SuperLiga.

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Echipele de start și schimbări la Dinamo – FC Botoșani

Nuno Campos și Marius Croitoru au multe opțiuni la dispoziție pentru meciul din etapa a 12-a de SuperLiga. Ce formule de start vor gândi aceștia pentru duelul extrem de important de pe Arena Națională. Echipele de start vor apărea în această secțiune de îndată ce apar foile oficiale de joc. Vom vedea în paralel și așezările în teren ale combatantelor.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri în Dinamo – FC Botoșani

în SuperLiga, iar pe teren propriu bate tot ce prinde. De pe Arcul de Triumf sau Arena Națională au plecat cu zero puncte, printre altele, U Craiova, FCSB, Farul și U Cluj. Cota recomandată pentru meciul cu FC Botoșani este „1 solist” – 1,53. Curajoșii pot încerca și un „peste 2,5 goluri” – cotă 1,75.