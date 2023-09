Dinamo – FC U Craiova 1948 live stream ora 21:00 în etapa 1 a grupelor Cupei României Betano. Echipele de start

Meciul Dinamo – FC U Craiova 1948 are loc marți, 26 septembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei 1 a grupei C din Cupa României Betano. Ambele echipe vin după înfrângeri în campionat. Dinamo are trei eșecuri consecutive, zero goluri marcate și șapte primite. Oltenii au cedat acasă, 0-2 cu Oțelul, după ce reușiseră două victorii la rând.

Unde se joacă meciul Dinamo – FC U Craiova 1948 din Cupa României Betano

Întâlnirea Dinamo – FC U Craiova se dispută marți, 26 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională din capitală, în etapa 1 din grupa C a Cupei României Betano. Din aceeași grupă mai fac parte FCSB, FC Bihor, Oțelul Galați și Zalău din al treilea eșalon. Este interesant că Dinamo a mai susținut un singur meci pe cel mai mare stadion din București în acest sezon, în campionat și aceasta s-a petrecut exact contra lui FC U Craiova, în etapa a 9-a, pierdut cu 1-0.

Probabil că nu va fi o afluență deosebită la acest meci, până în 5000 de oameni, mai ales că fanii câinilor sunt foarte nemulțumiți după cele trei eșecuri consecutive și cel care până acum era ridicat pe piedestal, antrenorul Ovidiu Burcă, a devenit acum subiect de solicitare de demisie. Oltenii vor să repete succesul din campionat, pentru ei Cupa fiind un obiectiv important.

Cine transmite la TV partida Dinamo – FC U Craiova 1948

Partida Dinamo – FC U Craiova se joacă marți, 26 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională din București, în etapa 1 din grupa C a Cupei României Betano și va putea fi vizionată pe micile ecrane pe canalele TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO. Ambii antrenori spun că vor victoria, dar Dinamo e mai degrabă cu gândul la foarte dificilul meci de campionat care urmează, cu Oțelul Galați.

La București marți, 26 septembrie, este o zi plăcută, mai mult însorită pe tot parcursul până la lăsarea întunericului, o zi în care ploaia nu face parte din programul meteo nici un moment. Maxima zilei va ajunge la amiază la valoarea de 28 de grade, după care va tot scădea iar la ora 21:00 vor mai fi în jur de 22 de grade, optim pentru fotbal. Clujeanu Horațiu Feșnic a fost delegat să conducă această partidă.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Dinamo – FC U Craiova 1948

Este clar că este un moment extrem de dificil pentru antrenorul câinilor, . Drumul de la glorie, până acum trei etape până la agonie este foarte scurt, în ultimele trei meciuri echipa nereușind nici un punct. Iar după jocul din Cupă vine o partidă foarte grea cu o echipă excelent organizată tactic, Oțelul Galați, Motiv pentru Burcă de a trimite pe teren în Cupă linia a doua, cu foarte multe rezerve, pentru că prioritar este campionatul.

, dar cu toate acestea și el va efectua trei-patru modificări în echipa de bază, prima fiind portarul Gurău, care îi va lua locul lui Robert Popa. În afara acestuia vor mai lua startul alți trei jucători mai puțin utilizați până acum.

Cote la pariuri la jocul Dinamo – FC U Craiova 1948

Deși e clar că echipa care va miza pe cei mai mulți jucători de rezervă casele de pariuri, în mod ciudat, dincolo de faptul că pentru ele este un meci foarte echilibrat, alocă acel procent de favorită echipei lui Adrian Mititelu. Dinamo are cotă de 3,00 la victorie iar oltenii au 2,57. De aici rezultă că și cotele pentru șansă dublă sunt apropiate, 1,60 pentru Dinamo și 1,42 pentru Craiova.

În planul avantajului psihologic oaspeții stau în față pentru că a trecut foarte puțin timp, mai precis etapa a 9-a din SuperLiga când ei învingeau pe Dinamo pe Arena Națională cu scorul de 1-0, gol al lui Baeten în minutul 61. Cele două echipe au fost colege de grupă în Cupâ și sezonul trecut, partida încheindu-se fără goluri.

