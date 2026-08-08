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Dinamo – FC Voluntari 4-0, în SuperLiga, etapa 4. ”Câinii” urcă pe locul 2 după o victorie categorică

Dinamo s-a impus fără probleme în meciul cu FC Voluntari, scor 4-0, din etapa a 4-a a SuperLigii. Au fost momente de panică după ce Martin Pascual a rămas inert pe teren și a fost nevoie de ambulanță.
Adrian Baciu
08.08.2026 | 23:32
Dinamo FC Voluntari 40 in SuperLiga etapa 4 Cainii urca pe locul 2 dupa o victorie categorica
SPECIAL FANATIK
Acțiune a lui Danny Armstrong în meciul Dinamo - FC Voluntari, din etapa a 4-a a SuperLigii. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Dinamo și FC Voluntari s-au duelat în etapa a 4-a a SuperLigii. ”Câinii” au dominat autoritar jocul și au câștigat la pas în fața nou promovatei. În urma acestui succes, trupa lui Nuno Campos a acumulat șapte puncte și a urcat pe locul 2.

Dinamo – FC Voluntari în etapa 4 din SuperLiga României

După o deplasare grea la Galați, acolo unde a scos o remiză cu Oțelul, echipă neînvinsă în acest sezon, Dinamo revine în fața propriilor suporteri pentru un meci cu FC Voluntari. La ultimul sa reprezentație pe „Arcul de Triumf”, echipa din Ștefan cel Mare a călcat în picioare pe U Craiova, scor 5-1. Acum, în fața „câinilor” vor sta cei de la FC Voluntari, echipă care a obținut, cu UTA Arad, primul succes de la revenirea pe prima scenă, 1-0.

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Superliga
Dinamo
4 0
Final (1–0)
FC Voluntari
⚽ Armstrong 40' Opruț 68' ⚽ Musi 73' ⚽ Endrias Hintsa 90+6' ⚽ Mazilu 90+11'
Chică-Roșă 90+5' Crişan 90+11'
Arbitri
Arbitru centru: I. Călin Arbitru asistent 1: I. Dumitru Arbitru asistent 2: F. Vișan Al patrulea oficial: V. Flueran VAR: C. Popa Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte și după Dinamo – FC Voluntari

Atât Dinamo, cât și FC Voluntari au adunat 4 puncte în clasament după primele trei etape din SuperLiga. Cele două formații sunt despărțite doar de golaveraj. Grație succesului contra campioanei, alb-roșii sunt pe +3 (6-3), ocupând poziția a 7-a. Dincolo, FC Voluntari plătește tribut eșecului cu CFR Cluj, 0-5, și este pe locul 11.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Rapid 4 2 2 0 5-2 8
2 Dinamo 4 2 1 1 10-3 7
3 FCSB 3 2 1 0 6-2 7
4 Farul 4 2 1 1 8-6 7
5 Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6
6 U Cluj 3 2 0 1 4-3 6
7 FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6
8 Oțelul 3 1 2 0 5-4 5
9 Corvinul 3 1 1 1 4-3 4
10 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4
11 FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4
12 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3
13 Petrolul 3 1 0 2 1-5 3
14 FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2
15 UTA 4 0 2 2 2-7 2
16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Dinamo – FC Voluntari: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

În caseta cu statistici OPTA de la acest meci, publicul va putea să treacă în revistă toată activitatea celor 22 de jucători și a celor 10 posibile rezerve aruncate în luptă de Nuno Campos și Florin Pârvu. În secțiunea de mai jos avem informați despre goluri (G), assisturi (A), cartonașe galbene și roșii (CG / CR), șuturi (pe poartă – ȘP sau nu – Ș), ofsaiduri (PF), faulturi (FC/FP) și paradele portarilor (PAR). Totul minut cu minut, pentru fiecare echipă în parte. Pariorii sunt la curent cu faptul că pariuri legate de șuturi, cornere, cartonașe, există în ofertele bookmakerilor.

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Toți
Dinamo
FC Voluntari
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
36 A. Bellaarouch 1 2
20 D. Irimia 3 3 1
31 R. Opruț 1 1 1 1 1
29 A. Soro Álvarez
44 M. Pascual Castillo 1
15 N. Stoinov 1
77 D. Armstrong 1 1 1 2 1 1
90 I. Mărginean 3 3 3 1
99 A. Pop 1 1 1
7 A. Musi 1 1 1 1 1 1
10 C. Cîrjan 1 3 2 1
16 G. Udosen
21 C. Mihai
19 R. Radu
18 O. Endrias Hintsa 1
66 Ș. Opriș
22 D. Benavides Fuentes 1
17 V. Kyrychenko
30 M. Duțu
73 A. Roșca-Ailiesei
26 A. Mazilu 1
33 C. Ungureanu
23 I. Târbă 1 1
31 M. Jurhar 2
19 M. Schieb
30 A. Șuteu 1 1 1
4 D. Dumbrăvanu
27 R. Crişan 1 1
5 D. Haruţ
8 I. Gheorghe 2 2 2 1
44 M. Onișa 1 1
9 M. Babić 1 2 1 1
10 G. Merloi 1 1
11 R. Guțea 3
6 D. Ghindovean
21 R. Petculescu 1
25 D. Kiki
23 M. Mamić
12 B. Ștefan
29 A. Chică-Roșă 1 1
99 I. Vencu
14 E. Chioveanu
7 D. Toma
80 F. Haită 2 2
28 M. Ștefan

Desfășurarea meciului Dinamo – FC Voluntari LIVE VIDEO comentariul în timp real

Meciul Dinamo – FC Voluntari va aduce cu siguranță multe faze arzătoare. Mai jos, fanii au desfășurarea meciului de sâmbătă în format live text, fază cu fază. În mod detaliat, aici apar cele mai importante momente evidențiate: fluierul de start / final, ocazii mari, goluri, cartonașe, accidentări, etc.

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90'+13' 🔴 Fluier final! Dinamo Bucuresti 4, Voluntari 0.
90'+11' Radu Crişan (Voluntari) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
90'+11' GOOOOL! Dinamo Bucuresti 4, Voluntari 0. Gol marcat de Adrian Mazilu (Dinamo Bucuresti) cu un șut cu piciorul stâng, din centrul careului, la colțul din stânga jos. Asistat de Cătălin Cîrjan, în urma unui contraatac rapid.
90'+8' Decizie VAR: Gol marcat de Dinamo București - Dinamo București 3-0 Voluntari (Oliver Hintsa).
90'+6' GOOOL! Dinamo București 3, Voluntari 0. Oliver Hintsa (Dinamo București) a marcat cu un șut cu piciorul stâng, din imediata apropiere, în colțul din dreapta jos. Asistat de Ianis Târba. Gol confirmat în urma verificării VAR.
90'+5' Adi Chică-Roșă (Voluntari) primește cartonașul galben.
90'+5' Șut ratat. Ianis Târba (Dinamo București) a trimis un șut cu piciorul drept de la peste 35 de yarzi, mingea trece puțin pe lângă poarta din dreapta. Asistat de Cătălin Cîrjan, în urma unei acțiuni rapide de contraatac.
90'+4' 🚩 Corner, Voluntari. Acordat de Raul Opruț.
90'+3' 🚩 Corner, Voluntari. Acordat de Nikita Stoinov.
90'+2' Fault comis de Robert Petculescu (Voluntari).
90'+2' Andrei Mărginean (Dinamo Bucuresti) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
90'+2' ↕️ Schimbare, Voluntari. Robert Petculescu îl înlocuiește pe Mihael Onișa.
90'+2' ↕️ Schimbare, Voluntari. Daniel Toma îl înlocuiește pe Ion Gheorghe.
90'+1' ↕️ Schimbare, Dinamo Bucuresti. Ianis Târba îl înlocuiește pe Alexandru Musi.
90'+1' ↕️ Schimbare, Dinamo Bucuresti. Oliver Hintsa îl înlocuiește pe Danny Armstrong.
90'+1' Florian Haită (Voluntari) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
90'+1' Fault comis de Danny Armstrong (Dinamo Bucuresti).
90' Arbitrul de rezervă a indicat 10 minute de prelungiri.
89' Alexandru Musi (Dinamo Bucuresti) a ratat poarta. Șutul său cu piciorul stâng, expediat din centrul careului, a trecut mult peste și pe lângă, în stânga. Asistat de Cătălin Cîrjan.
88' Darío Benavides (Dinamo Bucuresti) obține o lovitură liberă în flancul drept.
88' Fault comis de Alexandru Șuteu (Voluntari).
88' 🏳️ Offside, Voluntari. Matko Babic este prins în offside.
86' ↕️ Schimbare la Voluntari. Matej Mamic îl înlocuiește pe Denis Haruţ.
86' Florian Haită (Voluntari) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
86' Fault comis de Andrei Mărginean (Dinamo Bucuresti).
85' Ocazie ratată. Alexandru Musi (Dinamo Bucuresti) încearcă poarta din centrul careului, dar trimite mingea puțin peste. Asistat de Danny Armstrong cu o centrare.
83' ↕️ Schimbare la Dinamo Bucuresti: Darío Benavides îl înlocuiește pe David Irimia.
82' Pauza s-a încheiat. Jocul poate continua.
81' ↕️ Schimbare la Dinamo București. Matteo Duțu îl înlocuiește pe Martín Pascual din cauza unei accidentări.
76' Întrerupere a jocului din cauza unei accidentări suferite de Martín Pascual (Dinamo Bucuresti).
76' 🚩 Corner pentru Voluntari. Acordat de Martín Pascual.
73' GOOOL! Dinamo București 2, Voluntari 0. Gol marcat de Alexandru Musi (Dinamo București)! Șut cu piciorul drept din centrul careului, direct în colțul stânga sus. Asistat de Danny Armstrong, cu o pasă filtrantă.
69' 🏳️ Ofsaid, Voluntari. Matko Babic este semnalizat în ofsaid.
68' ↕️ Schimbare, Dinamo Bucuresti. Adrian Mazilu îl înlocuiește pe Alex Pop.
68' Cartonaș galben pentru Raul Opruț (Dinamo Bucuresti).
68' Raul Opruț (Dinamo Bucuresti) a căzut, dar arbitrul a dictat simulare.
67' Șut blocat. Cătălin Cîrjan (Dinamo Bucuresti) a trimis un șut cu piciorul stâng din partea stângă a careului, dar a fost blocat. Asistat de Raul Opruț.
62' Șut blocat. Matko Babic (Voluntari) a șutat cu piciorul drept din partea dreaptă a careului, dar mingea a fost blocată.
61' ↕️ Schimbare la Voluntari. Adi Chică-Roșă îl înlocuiește pe George Merloi.
61' ↕️ Schimbare la Voluntari. Florian Haită îl înlocuiește pe Remus Guțea.
59' Matko Babic (Voluntari) obține o lovitură liberă pe partea dreaptă.
59' Fault comis de Martín Pascual (Dinamo Bucuresti).
58' Fault comis de Matko Babic (Voluntari).
58' Alaa Bellaarouch (Dinamo Bucuresti) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
57' Remus Guțea (Voluntari) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
57' Fault comis de David Irimia (Dinamo Bucuresti).
56' Ocazie ratată. Alexandru Musi (Dinamo Bucuresti) trimite cu capul din foarte mare apropiere, mingea trece pe lângă poartă, în dreapta. Asistat de Andrei Mărginean.
53' 🚩 Corner, Dinamo Bucuresti. Acordat de Daniel Dumbrăvanu.
53' Șut blocat. Danny Armstrong (Dinamo Bucuresti) a încercat un șut cu piciorul stâng din afara careului, dar a fost blocat. Pasă decisivă de la David Irimia.
51' Ocazie ratată. George Merloi (Voluntari) a șutat cu piciorul drept din partea dreaptă a careului, mingea a trecut puțin pe lângă poartă, în dreapta. Asistat de Ion Gheorghe în urma unei acțiuni rapide de contraatac.
50' Fault comis de Ion Gheorghe (Voluntari).
50' Cătălin Cîrjan (Dinamo Bucuresti) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
48' Șut blocat. Alexandru Șuteu (Voluntari) a șutat cu piciorul stâng din partea stângă a careului, dar șutul a fost blocat.
47' Ion Gheorghe (Voluntari) obține o lovitură liberă în flancul drept.
47' Fault comis de Nikita Stoinov (Dinamo Bucuresti).
45' 🟢 Începe repriza a doua. Dinamo București 1, Voluntari 0.
45'+3' 🔔 Pauză, Dinamo București 1, Voluntari 0.
45'+2' 🚩 Corner pentru Dinamo București. Acordat de Daniel Dumbrăvanu.
45'+2' Arbitrul de rezervă a anunțat două minute de prelungiri.
45'+1' Întreruperea s-a încheiat. Se poate relua partida.
45'+1' Întrerupere în joc (Dinamo București).
42' Remus Guțea (Voluntari) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
42' Fault comis de Andrei Mărginean (Dinamo Bucuresti).
40' ⚽🎯 GOOOL! Dinamo București 1, Voluntari 0. Danny Armstrong (Dinamo București) transformă lovitura de pedeapsă cu un șut cu piciorul stâng, în colțul din stânga jos.
38' Penalty acordat după un fault comis de Ion Gheorghe (Voluntari) în careu.
38' Decizie VAR: Penalty pentru Dinamo București.
36' 🧤 Paradă a portarului! Danny Armstrong (Dinamo Bucuresti) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, dar Metod Jurhar (Voluntari) a reținut mingea în centrul porții. Asistat de Andrei Mărginean.
36' 🎯 Penalty pentru Dinamo București. Alexandru Musi este faultat în suprafața de pedeapsă.
34' 🧤 Paradă a portarului. George Merloi (Voluntari) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, iar Alaa Bellaarouch (Dinamo Bucuresti) a reținut mingea în colțul din dreapta jos. Asistat de Ion Gheorghe.
32' Alexandru Șuteu (Voluntari) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
32' Fault comis de Alexandru Musi (Dinamo Bucuresti).
29' 🧤 Paradă a portarului! Ion Gheorghe (Voluntari) a șutat cu piciorul drept de la peste 35 de yarzi, dar Alaa Bellaarouch (Dinamo Bucuresti) a reușit să pareze în colțul din stânga jos. Asistat de Mihael Onișa.
23' Șut ratat. Alberto Soro (Dinamo Bucuresti) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, iar mingea a trecut pe lângă poartă, în partea dreaptă.
21' Șut blocat. Alexandru Musi (Dinamo Bucuresti) a șutat cu piciorul stâng din partea dreaptă a careului, dar șutul său a fost blocat. Asistat de David Irimia.
20' Remus Guțea (Voluntari) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
20' Fault comis de Andrei Mărginean (Dinamo Bucuresti).
19' 🏳️ Offside, Dinamo București. Alexandru Musi este prins în offside.
15' Ocazie ratată. Cătălin Cîrjan (Dinamo Bucuresti) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, mingea a trecut puțin pe lângă poartă, în dreapta. Asistat de Andrei Mărginean.
14' 🚩 Corner pentru Dinamo Bucuresti. Acordat de Alexandru Șuteu.
14' 🧤 Paradă a portarului! Alex Pop (Dinamo Bucuresti) a trimis o lovitură de cap din centrul careului, care a fost parată în vinclu de Metod Jurhar (Voluntari). Asistat de David Irimia cu o centrare.
14' Șut blocat. Danny Armstrong (Dinamo Bucuresti) a încercat un șut cu piciorul stâng din afara careului, dar mingea a fost blocată.
12' Ocazie ratată. Danny Armstrong (Dinamo Bucuresti) a trimis o lovitură de cap din centrul careului, care a trecut la o palmă de poartă, dar a ieșit în dreapta.
10' Șut ratat. Alberto Soro (Dinamo Bucuresti) a trimis un șut cu piciorul stâng din afara careului, mult peste poartă și pe lângă, în partea stângă. Asistat de Andrei Mărginean.
7' Șut blocat. Danny Armstrong (Dinamo Bucuresti) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, dar șutul său a fost blocat.
5' Danny Armstrong (Dinamo Bucuresti) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
5' Fault comis de Radu Crişan (Voluntari).
5' Șut blocat! Alexandru Musi de la Dinamo București a încercat un șut cu piciorul drept din centrul careului, dar mingea a fost blocată.
5' Șut ratat. Danny Armstrong (Dinamo Bucuresti) a trimis un șut cu piciorul stâng din imediata apropiere a porții, a ratat de puțin, trimițând pe lângă poartă, în dreapta. Asistat de Alexandru Musi.
5' Șut ratat. Alexandru Musi (Dinamo Bucuresti) a șutat cu piciorul drept din partea dreaptă a careului, dar mingea a trecut pe lângă poartă, în stânga.
5' 🧤 Paradă a portarului. Șutul cu piciorul drept al lui Alex Pop (Dinamo Bucuresti) din centrul careului este parat în centrul porții de Metod Jurhar (Voluntari).
4' Șut blocat. Danny Armstrong (Dinamo Bucuresti) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, dar mingea a fost blocată. Asistat de Alex Pop.
🟢 Prima repriză începe.

Echipele de start și schimbări la Dinamo – FC Voluntari

Echipele de start de la meciul Dinamo – FC Voluntari, din etapa 4 de SuperLiga sunt mai jos. În timp real, toate informațiile se actualizează automat. Alături de echipele de start, fanii pot urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile, marcatorii, dar și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.

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Dinamo 4-4-2
36A. Bellaarouch
20D. Irimia▼81'
31R. Opruț
29A. Soro Álvarez
44M. Pascual Castillo▼81'
15N. Stoinov
77D. Armstrong▼91'
90I. Mărginean
99A. Pop▼68'
7A. Musi▼91'
10C. Cîrjan(cpt)
Rezerve
17V. Kyrychenko
22D. Benavides Fuentes▲81'
66Ș. Opriș
18O. Endrias Hintsa▲91'
19R. Radu
73A. Roșca-Ailiesei
26A. Mazilu▲68'
23I. Târbă▲91'
21C. Mihai
33C. Ungureanu
16G. Udosen
30M. Duțu▲81'
Antrenor
N. Carvalho Campos
FC Voluntari 5-3-2
31M. Jurhar
19M. Schieb
30A. Șuteu
4D. Dumbrăvanu
27R. Crişan
5D. Haruţ▼86'
8I. Gheorghe(cpt)▼92'
44M. Onișa▼92'
9M. Babić
10G. Merloi▼61'
11R. Guțea▼61'
Rezerve
12B. Ștefan
14E. Chioveanu
23M. Mamić▲86'
6D. Ghindovean
7D. Toma▲92'
80F. Haită▲61'
28M. Ștefan
21R. Petculescu▲92'
99I. Vencu
25D. Kiki
29A. Chică-Roșă▲61'
Antrenor
F. Pârvu

Cele mai tari cote la pariuri în Dinamo – FC Voluntari

Un meci ca Dinamo – FC Voluntari este extrem de atent analizat de pariori. Gazdele au, la Superbet, o cotă de 1,55 la victorie, în timp ce un succes al ilfovenilor este văzut ca o uriașă surpriză, primind cota 5,75. Un pariu de jucat la acest meci ar fi cel bazat pe goluri. „Peste 2,5 reușite” în meci are o cotă de 1,80. Mai putem să ne uităm și spre gazde și să pariem pe ”Dinamo înscrie peste 1,5 goluri” pentru o cotă de 1,66.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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