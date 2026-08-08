Dinamo – FC Voluntari 4-0, în SuperLiga, etapa 4. ”Câinii” urcă pe locul 2 după o victorie categorică

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Dinamo și FC Voluntari s-au duelat în etapa a 4-a a SuperLigii. ”Câinii” au dominat autoritar jocul și au câștigat la pas în fața nou promovatei. În urma acestui succes, trupa lui Nuno Campos a acumulat șapte puncte și a urcat pe locul 2.

Dinamo – FC Voluntari în etapa 4 din SuperLiga României

După o deplasare grea la Galați, acolo unde a scos o remiză cu Oțelul, echipă neînvinsă în acest sezon, Dinamo revine în fața propriilor suporteri pentru un meci cu FC Voluntari. La ultimul sa reprezentație pe „Arcul de Triumf”, echipa din Ștefan cel Mare a călcat în picioare pe U Craiova, scor 5-1. Acum, în fața „câinilor” vor sta cei de la FC Voluntari, echipă care a obținut, cu UTA Arad, primul succes de la revenirea pe prima scenă, 1-0.

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Superliga Dinamo 4 – 0 Final (1–0) FC Voluntari ⚽ Armstrong 40' Opruț 68' ⚽ Musi 73' ⚽ Endrias Hintsa 90+6' ⚽ Mazilu 90+11' Chică-Roșă 90+5' Crişan 90+11' Arbitri Arbitru centru: I. Călin Arbitru asistent 1: I. Dumitru Arbitru asistent 2: F. Vișan Al patrulea oficial: V. Flueran VAR: C. Popa Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte și după Dinamo – FC Voluntari

Atât Dinamo, cât și FC Voluntari . Cele două formații sunt despărțite doar de golaveraj. Grație succesului contra campioanei, alb-roșii sunt pe +3 (6-3), ocupând poziția a 7-a. Dincolo, FC Voluntari plătește tribut eșecului cu CFR Cluj, 0-5, și este pe locul 11.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 2 ▲ Dinamo 4 2 1 1 10-3 7 3 ▼ FCSB 3 2 1 0 6-2 7 4 ▲ Farul 4 2 1 1 8-6 7 5 ▲ Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6 6 ▲ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 7 ▲ FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6 8 ▼ Oțelul 3 1 2 0 5-4 5 9 ▼ Corvinul 3 1 1 1 4-3 4 10 ▲ Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4 11 ▲ FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4 12 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 13 ▼ Petrolul 3 1 0 2 1-5 3 14 ▼ FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2 15 ▼ UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Dinamo – FC Voluntari: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

În caseta cu statistici OPTA de la acest meci, publicul va putea să treacă în revistă toată activitatea celor 22 de jucători și a celor 10 posibile rezerve aruncate în luptă de Nuno Campos și Florin Pârvu. În secțiunea de mai jos avem informați despre goluri (G), assisturi (A), cartonașe galbene și roșii (CG / CR), șuturi (pe poartă – ȘP sau nu – Ș), ofsaiduri (PF), faulturi (FC/FP) și paradele portarilor (PAR). Totul minut cu minut, pentru fiecare echipă în parte. Pariorii sunt la curent cu faptul că pariuri legate de șuturi, cornere, cartonașe, există în ofertele bookmakerilor.

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Toți Dinamo FC Voluntari Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 36 A. Bellaarouch – – – – – – – – – 1 2 20 D. Irimia – – – – – 3 3 – 1 – – 31 R. Opruț – – – 1 – 1 1 – 1 1 – 29 A. Soro Álvarez – – – – – – – – – – – 44 M. Pascual Castillo – – – – – – – – 1 – – 15 N. Stoinov – – – – – – – – 1 – – 77 D. Armstrong 1 1 – – 1 2 – – 1 1 – 90 I. Mărginean – – – – – 3 3 – 3 1 – 99 A. Pop – – – – 1 1 1 – – – – 7 A. Musi 1 – – – 1 1 – 1 1 1 – 10 C. Cîrjan – 1 – – – 3 2 – – 1 – 16 G. Udosen – – – – – – – – – – – 21 C. Mihai – – – – – – – – – – – 19 R. Radu – – – – – – – – – – – 18 O. Endrias Hintsa 1 – – – – – – – – – – 66 Ș. Opriș – – – – – – – – – – – 22 D. Benavides Fuentes – – – – – – – – – 1 – 17 V. Kyrychenko – – – – – – – – – – – 30 M. Duțu – – – – – – – – – – – 73 A. Roșca-Ailiesei – – – – – – – – – – – 26 A. Mazilu 1 – – – – – – – – – – 33 C. Ungureanu – – – – – – – – – – – 23 I. Târbă – 1 – – – 1 – – – – – 31 M. Jurhar – – – – – – – – – – 2 19 M. Schieb – – – – – – – – – – – 30 A. Șuteu – – – – 1 – – – 1 1 – 4 D. Dumbrăvanu – – – – – – – – – – – 27 R. Crişan – – – 1 – – – – 1 – – 5 D. Haruţ – – – – – – – – – – – 8 I. Gheorghe – – – – – 2 2 – 2 1 – 44 M. Onișa – – – – – 1 1 – – – – 9 M. Babić – – – – 1 – – 2 1 1 – 10 G. Merloi – – – – – – – – 1 1 – 11 R. Guțea – – – – – – – – – 3 – 6 D. Ghindovean – – – – – – – – – – – 21 R. Petculescu – – – – – – – – 1 – – 25 D. Kiki – – – – – – – – – – – 23 M. Mamić – – – – – – – – – – – 12 B. Ștefan – – – – – – – – – – – 29 A. Chică-Roșă – – – 1 – – – – 1 – – 99 I. Vencu – – – – – – – – – – – 14 E. Chioveanu – – – – – – – – – – – 7 D. Toma – – – – – – – – – – – 80 F. Haită – – – – 2 – – – – 2 – 28 M. Ștefan – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului Dinamo – FC Voluntari LIVE VIDEO comentariul în timp real

Meciul Dinamo – FC Voluntari va aduce cu siguranță multe faze arzătoare. Mai jos, fanii au desfășurarea meciului de sâmbătă în format live text, fază cu fază. În mod detaliat, aici apar cele mai importante momente evidențiate: fluierul de start / final, ocazii mari, goluri, cartonașe, accidentări, etc.

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Echipele de start și schimbări la Dinamo – FC Voluntari

– FC Voluntari, din etapa 4 de SuperLiga sunt mai jos. În timp real, toate informațiile se actualizează automat. Alături de echipele de start, fanii pot urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile, marcatorii, dar și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.

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Dinamo 4-4-2 36 A. Bellaarouch 20 D. Irimia ▼81' 31 R. Opruț 29 A. Soro Álvarez 44 M. Pascual Castillo ▼81' 15 N. Stoinov 77 D. Armstrong ⚽ ▼91' 90 I. Mărginean 99 A. Pop ▼68' 7 A. Musi ⚽ ▼91' 10 C. Cîrjan(cpt) Rezerve 17 V. Kyrychenko 22 D. Benavides Fuentes ▲81' 66 Ș. Opriș 18 O. Endrias Hintsa ⚽ ▲91' 19 R. Radu 73 A. Roșca-Ailiesei 26 A. Mazilu ⚽ ▲68' 23 I. Târbă ▲91' 21 C. Mihai 33 C. Ungureanu 16 G. Udosen 30 M. Duțu ▲81' Antrenor N. Carvalho Campos FC Voluntari 5-3-2 31 M. Jurhar 19 M. Schieb 30 A. Șuteu 4 D. Dumbrăvanu 27 R. Crişan 5 D. Haruţ ▼86' 8 I. Gheorghe(cpt) ▼92' 44 M. Onișa ▼92' 9 M. Babić 10 G. Merloi ▼61' 11 R. Guțea ▼61' Rezerve 12 B. Ștefan 14 E. Chioveanu 23 M. Mamić ▲86' 6 D. Ghindovean 7 D. Toma ▲92' 80 F. Haită ▲61' 28 M. Ștefan 21 R. Petculescu ▲92' 99 I. Vencu 25 D. Kiki 29 A. Chică-Roșă ▲61' Antrenor F. Pârvu

Cele mai tari cote la pariuri în Dinamo – FC Voluntari

Un meci ca Dinamo – FC Voluntari este extrem de atent analizat de pariori. Gazdele au, la Superbet, o cotă de 1,55 la victorie, în timp ce un succes al ilfovenilor este văzut ca o uriașă surpriză, primind cota 5,75. Un pariu de jucat la acest meci ar fi cel bazat pe goluri. „Peste 2,5 reușite” în meci are o cotă de 1,80. Mai putem să ne uităm și spre gazde și să pariem pe ”Dinamo înscrie peste 1,5 goluri” pentru o cotă de 1,66.