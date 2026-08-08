Dinamo – FC Voluntari 4-0, în SuperLiga, etapa 4. ”Câinii” urcă pe locul 2 după o victorie categorică

Dinamo și FC Voluntari s-au duelat în etapa a 4-a a SuperLigii. ”Câinii” au dominat autoritar jocul și au câștigat la pas în fața nou promovatei. În urma acestui succes, trupa lui Nuno Campos a acumulat șapte puncte și a urcat pe locul 2.
După o deplasare grea la Galați, acolo unde a scos o remiză cu Oțelul, echipă neînvinsă în acest sezon, Dinamo revine în fața propriilor suporteri pentru un meci cu FC Voluntari. La ultimul sa reprezentație pe „Arcul de Triumf”, echipa din Ștefan cel Mare a călcat în picioare pe U Craiova, scor 5-1. Acum, în fața „câinilor” vor sta cei de la FC Voluntari, echipă care a obținut, cu UTA Arad, primul succes de la revenirea pe prima scenă, 1-0.
Atât Dinamo, cât și FC Voluntari au adunat 4 puncte în clasament după primele trei etape din SuperLiga. Cele două formații sunt despărțite doar de golaveraj. Grație succesului contra campioanei, alb-roșii sunt pe +3 (6-3), ocupând poziția a 7-a. Dincolo, FC Voluntari plătește tribut eșecului cu CFR Cluj, 0-5, și este pe locul 11.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Rapid
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|2▲
|Dinamo
|4
|2
|1
|1
|10-3
|7
|3▼
|FCSB
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4▲
|Farul
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|5▲
|Univ. Craiova
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|6▲
|U Cluj
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|7▲
|FC Argeș
|3
|2
|0
|1
|2-2
|6
|8▼
|Oțelul
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9▼
|Corvinul
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|10▲
|Sepsi OSK
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11▲
|FC Voluntari
|4
|1
|1
|2
|3-11
|4
|12▼
|CFR Cluj
|3
|1
|0
|2
|7-5
|3
|13▼
|Petrolul
|3
|1
|0
|2
|1-5
|3
|14▼
|FC Botoşani
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|15▼
|UTA
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|16
|Csikszereda
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
În caseta cu statistici OPTA de la acest meci, publicul va putea să treacă în revistă toată activitatea celor 22 de jucători și a celor 10 posibile rezerve aruncate în luptă de Nuno Campos și Florin Pârvu. În secțiunea de mai jos avem informați despre goluri (G), assisturi (A), cartonașe galbene și roșii (CG / CR), șuturi (pe poartă – ȘP sau nu – Ș), ofsaiduri (PF), faulturi (FC/FP) și paradele portarilor (PAR). Totul minut cu minut, pentru fiecare echipă în parte. Pariorii sunt la curent cu faptul că pariuri legate de șuturi, cornere, cartonașe, există în ofertele bookmakerilor.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|36 A. Bellaarouch
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|2
|20 D. Irimia
|–
|–
|–
|–
|–
|3
|3
|–
|1
|–
|–
|31 R. Opruț
|–
|–
|–
|1
|–
|1
|1
|–
|1
|1
|–
|29 A. Soro Álvarez
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 M. Pascual Castillo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|15 N. Stoinov
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|77 D. Armstrong
|1
|1
|–
|–
|1
|2
|–
|–
|1
|1
|–
|90 I. Mărginean
|–
|–
|–
|–
|–
|3
|3
|–
|3
|1
|–
|99 A. Pop
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|–
|–
|–
|–
|7 A. Musi
|1
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|1
|1
|1
|–
|10 C. Cîrjan
|–
|1
|–
|–
|–
|3
|2
|–
|–
|1
|–
|16 G. Udosen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 C. Mihai
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 R. Radu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 O. Endrias Hintsa
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|66 Ș. Opriș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 D. Benavides Fuentes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|17 V. Kyrychenko
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 M. Duțu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|73 A. Roșca-Ailiesei
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 A. Mazilu
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 C. Ungureanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 I. Târbă
|–
|1
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|31 M. Jurhar
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|19 M. Schieb
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 A. Șuteu
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|4 D. Dumbrăvanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 R. Crişan
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|5 D. Haruţ
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 I. Gheorghe
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|2
|–
|2
|1
|–
|44 M. Onișa
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|–
|–
|–
|9 M. Babić
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|2
|1
|1
|–
|10 G. Merloi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|11 R. Guțea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3
|–
|6 D. Ghindovean
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 R. Petculescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|25 D. Kiki
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 M. Mamić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|12 B. Ștefan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 A. Chică-Roșă
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|99 I. Vencu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 E. Chioveanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 D. Toma
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|80 F. Haită
|–
|–
|–
|–
|2
|–
|–
|–
|–
|2
|–
|28 M. Ștefan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Meciul Dinamo – FC Voluntari va aduce cu siguranță multe faze arzătoare. Mai jos, fanii au desfășurarea meciului de sâmbătă în format live text, fază cu fază. În mod detaliat, aici apar cele mai importante momente evidențiate: fluierul de start / final, ocazii mari, goluri, cartonașe, accidentări, etc.
Echipele de start de la meciul Dinamo – FC Voluntari, din etapa 4 de SuperLiga sunt mai jos. În timp real, toate informațiile se actualizează automat. Alături de echipele de start, fanii pot urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile, marcatorii, dar și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.
Un meci ca Dinamo – FC Voluntari este extrem de atent analizat de pariori. Gazdele au, la Superbet, o cotă de 1,55 la victorie, în timp ce un succes al ilfovenilor este văzut ca o uriașă surpriză, primind cota 5,75. Un pariu de jucat la acest meci ar fi cel bazat pe goluri. „Peste 2,5 reușite” în meci are o cotă de 1,80. Mai putem să ne uităm și spre gazde și să pariem pe ”Dinamo înscrie peste 1,5 goluri” pentru o cotă de 1,66.