Dinamo, haine de gală pentru derby-ul cu FCSB. Ce echipament vor purta în premieră băieții lui Flavius Stoican. Exclusiv

FANATIK a intrat în săptămâna „Derby de România” și a aflat ultimele detalii despre mișcările de trupe din Ștefan cel Mare.

Fanii-acționari din programul DDB se pregătesc de o atmosferă incendiară în „Groapă”, însă și ei vor avea partea de o surpriză din partea clubului.

Dinamo, echipament în premieră la derby-ul cu FCSB. Cum vor intra „câinii” pe teren

FANATIK a aflat în exclusivitate că Dinamo va juca pentru prima oară în negru în „Derby de România”, iar tricourile de joc vor inscripționate cu inițialele DDB și numele suporterilor.

Astfel, Dinamo revine după mult timp la echipamentul negru. La ultimul derby cu FCSB din Ștefan cel Mare, „alb-roșiii” au intrat pe teren în echipamentul verde, de rezervă.

De cealaltă parte, galeria FCSB-ului este extrem de nemulțumită că va primi din partea clubului Dinamo doar 250 de bilete, în condițiile în care meciul se va desfășura doar 30% din capacitatea stadionului.

Gheorghe Mustață anunță că suporterii FCSB își vor cumpăra bilete la tribuna a doua

Liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, a vorbit despre derby-ul cu Dinamo: „Cele 250 de bilete sunt maximul pe care ni-l pot oferi. Nu o să încapă nucleul Peluzei, o să rămână multă lume acasă. O să mergem doar 250. Cu siguranță vom face o atmosferă frumoasă. Ne așteptăm să câștige echipa, de aceea suntem alături de ea”.

Deși Dinamo le-a oferit celor de la FCSB doar 200 de bilete, că numărul de bilete vândute nu este deloc unul mare.

Cu nouă zile înainte de meci, doar 400 de tichete au fost achiziționate de casele de bilete ale stadionului din Ștefan cel Mare și Dinamo – FCSB riscă să se dispute cu tribunele aproape goale.

„Derby de România” s-a încins deja la nivel de declarații: Meme Stoica, atac la Flavius Stoican

Flavius Stoican către rivala FCSB la finalul meciului cu FC Argeș, iar discursul său l-a iritat pe managerul general al FCSB, Mihai Stoica: „Până la urmă, nu este atât de important unde jucăm cu FCSB. Important este să ne ridicăm la nivelul celor de la FCSB. Am văzut și declarațiile lor, despre transferurile pe care le-am făcut, că noi suntem vai de capul nostru. Vom vedea la meciul respectiv dacă într-adevăr așa este. Ei au un nivel, au jucători de milioane de euro și este normal să fim foarte atenți”.

Meme Stoica antrenorului lui Dinamo și i-a atins pe „câini” acolo unde îi doare mai tare: „Niciodată n-am crezut că voi ajunge să vreau ca Dinamo să câștige un meci, asta probabil pentru că mi-aș dori cu adevărat ca ei să rămână în Liga 1. Nu-mi place că grupări care puneau serioase probleme în lupta pentru titlu au dispărut sau că au fost ani fără Rapid în Liga 1.

Deși am avut milioane de ocazii și de motive (numai dacă țineam cont de comportamentul grețos al galeriei lor) să-i ironizez grav, am ales să n-o fac și să încerc să fiu obiectiv când am analizat situația în care se află. Pe scurt, să fiu empatic.

Poate că și pentru că oricui i se poate întâmpla un dezagrement de dimensiunile astea, mai ales în vremurile pe care le trăim. Tocmai de asta nu înțeleg de unde i-au venit subit nervii lui Stoican și ne arată el nouă nu știu ce. Lasă-ne, nea Flavius, că avem meci mâine cu ăia de ne-au dat în tur cu terenul în cap, au câte 4 jucători pe post și mai vor să se întărească. Dă-i pe amenințări de luni că e timp!”, a scris Mihai Stoica pe pagina lui oficială de Facebook.