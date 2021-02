Dinamo – FCSB, „Eternul derby” și în Cupa României. Competiția în care roș-albaștrii își domină categoric rivala

Dinamo și FCSB sunt protagonistele unui nou „Derby de România”, de această dată în Cupa României. La doar o săptămână distanță de la duelul din campionat, câștigat de roș-albaștrii cu scorul de de 1-0, cele două mari rivale se înfruntă în optimi.

Dacă în campionat, roș-albii conduc statistica meciurilor directe, 49-45, alte 54 de partide terminându-se la egalitate, în cupă, FCSB are 17 victorii și 8 înfrângeri, „Eternul derby” nefiind decis în 3 rânduri în 90 de minute.

Dinamo – FCSB se joacă pentru a 29-a oară în Cupa României, derby-ul fiind programat miercuri, 10 februarie, de la 20:30, în direct pe Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1 și live text pe site-ul FANATIK.

FCSB domină „Eternul derby” cu Dinamo în Cupa României. „Plânge Torje” și moartea lui Ekeng, momente de referință

Chiar dacă Dinamo o domină pe FCSB la capitolul victorii în Liga 1 în istoria confruntărilor directe, „câinii” având 49 de victorii, în timp ce roș-albaștrii au 45, formația lui Toni Petrea are un avantaj în ceea ce privește meciurile directe în Cupa României. Astfel, FCSB are 17 victorii în „competiția surprizelor”, în timp ce Dinamo are doar 8 victorii în „Eternul derby”.

Statistica meciurilor Dinamo – FCSB din Cupa României

FCSB este cea mai decorată echipă în Cupa României, 24 de trofee , cu 11 mai multe decât Dinamo și Rapid.

Totuși, „câinii” pot să fie avantajați de un alt aspect, și anume că FCSB nu a mai reușit să-și apere trofeul câștigat de 24 de ani. Unul dintre cele mai aprige derby-uri din ultimii 20 de ani din Cupa României a fost fără îndoială finala din 2011, jucate pe stadionul lui FC Brașov.

Atunci, FCSB reușea să se impună în fața lui Dinamo, 2-1, după golurile lui Nicolae Dică și autogolul lui Ștefan Bărboianu, unica reușită a „alb-roșilor” fiind semnată de Gabi Torje. După derby, mijlocașul bănățean, care a izbucnit în hohote de plâns, a fost ținta ironiilor steliștilor, aceștia cântând în autocar „Plânge Torje, plange Torje, plange!”.

A fost un meci la care nu doar echipele s-au ridicat la un nivel bun, ci și fanii care și-au încurajat echipele favorite pe toată durata meciului, oferind un spectacol pirotehnic care s-a viralizat repede pe rețelele de socializare. Pe final de meci, la scorul de 2-1 pentru roș-albaștrii, același Torje a fost aproape să fie victima unei petarde aruncate chiar din galeria dinamovistă.

Singurul gol pentru Dinamo al regretatului Ekeng a fost marcat într-un derby din Cupa României Un alt duel tare dintre Dinamo și FCSB s-a jucat în semifinalele Cupei României din 2016, atunci când în tur scorul fusese 0-0, iar în retur Dinamo s-a calificat cu un egal în deplasare, 2-2. În acea partidă, Patrick Ekeng reușea să marcheze un gol superb pentru Dinamo, de altfel și singurul pentru formația din șoseaua Ștefan cel Mare.

Cu acel gol, Ekeng intra definitiv în inimile suporterilor „alb-roșii”, dar, din păcate, fotbalistul camerunez avea să moară pe teren la o lună distanță într-un meci de campionat Dinamo-Viitorul, 3-3.

O altă semifinală în Cupa României între Dinamo și FCSB s-a jucat și în sezonul trecut, dar roș-albaștrii nu au avut nicio emoție, câștigând cu 3-0 meciul tur și cu 1-0 partida retur. După duelurile cu Dinamo, FCSB avea să ajungă într-o finală cu Sepsi OSK, iar unicul gol al finalei a fost marcat de Dennis Man, jucătorul transferat recent de FCSB pe o sumă record la Parma.

