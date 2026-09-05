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Dinamo și FCSB se întâlnesc în etapa a 8-a a SuperLigii, într-un meci care poate schimba ierarhia clasamentului, dar mai ales moralul celor două formații în perioada următoare. „Câinii”, aflați pe locul 1 înaintea partidei, vor să rămână cât mai mult timp lideri, în timp ce „roș-albaștrii”, cu 11 puncte, încearcă să confirme forma bună după victoria cu 5-0 în fața lui FC Argeș, în Cupă.

Denis Drăguș este oficial noul atacant al FCSB-ului. Fotbalistul a intrat imediat în atmosfera „roș-albaștrilor”, imortalizându-se în vestiarul fostei campioane. El a avut și un mesaj atașat postării de pe contul personal, menit să atragă interesul suporterilor. „Uneori, drumul te poartă departe pentru ca, la momentul potrivit, să te aducă înapoi acasă. După ani plini de experiențe, provocări, momente frumoase și lecții care m-au făcut mai puternic, începe un nou capitol.

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Sunt fericit și mândru să semnez cu cea mai mare și iubită echipă din România. Vin cu aceeași foame, aceeași ambiție și cu dorința de a demonstra în fiecare zi, pe teren. Mulțumesc pentru încredere. Sunt pregătit să dau totul pentru acest tricou, pentru echipă și pentru suporteri. Acasă. Cu un nou obiectiv. Cu aceeași foame”, a scris Denis Drăguș, pe contul personal de Instagram.

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FANATIK îți arată primele imagini cu gazonul pe care o să se joace „derby de România” de la ora 20.30. Mai mulți oameni care au grijă de teren au început deja să lucreze și încearcă să aducă totul la nivel înalt.

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Dinamo – FCSB, în etapa 8 din SuperLiga României

Meciul de pe stadionul „Arcul de Triumf” dintre Dinamo și FCSB se joacă sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30. Derby-ul aduce față în față două echipe cu ambiții mari. „Câinii” vor să rupă în sfârșit seria anilor fără trofee, în timp ce „roș-albaștrii” vor să revină înapoi pe ruta plină de succes din urmă cu două sezoane. Ambele vin după succese categorice în : Dinamo a învins Sporting Liești cu 4-1, iar FCSB a învins cu 5-0 pe FC Argeș. Ultima întâlnire dintre cele două rivale a fost în , când FCSB se impunea cu 2-1.

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Superliga Dinamo 2026-09-05T17:30:00Z FCSB

Echipele de start şi schimbări la Dinamo – FCSB

Primul „11” ales de fiecare antrenor poate spune multe despre strategia pregătită pentru această confruntare. Dinamo și FCSB au în lot jucători capabili să decidă soarta partidei printr-o singură execuție, iar alegerile făcute înaintea fluierului de start vor fi urmărite cu mare atenție. Echipa lui Gigi Becali beneficiază de 3 adiții extrem de importante: . Mai jos vor apărea formațiile oficiale, imediat ce vor fi confirmate, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre Dinamo și FCSB.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Desfășurarea meciului Dinamo – FCSB. LIVE VIDEO, comentariul în timp real

FANATIK vă oferă comentariul LIVE TEXT al confruntării dintre Dinamo și FCSB. Toate fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea derby-ului din etapa 8 din SuperLiga.

Statistici OPTA pentru pariuri la Dinamo – FCSB: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe,

Cititorii FANATIK beneficiază de statistici OPTA pentru meciul Dinamo – FCSB. Mai jos vor apărea, în timp real, informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Actualizarea constantă a datelor pe tot parcursul partidei oferă o imagine completă asupra evoluției fiecărui jucător aflat pe teren. În plus, statisticile OPTA reprezintă un instrument important pentru iubitorii pariurilor sportive, în condițiile în care majoritatea caselor de pariuri au în ofertă numeroase piețe speciale pentru șuturi, cornere, cartonașe, faulturi sau alte performanțe individuale și colective din timpul meciului.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Clasamentul înainte și după meciul Dinamo – FCSB

Vă prezentăm clasamentul SuperLigii înaintea și după finalizarea derby-ului dintre Dinamo și FCSB. Înainte de meci, Dinamo avea 14 puncte, iar FCSB 11, diferența dintre cele două fiind de 3 puncte, dar și la golaveraj (+9 pentru Dinamo față de +2 pentru FCSB).