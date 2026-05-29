Dinamo – FCSB LIVE. Echipele de start pentru baraj, anunțate de FANATIK, statistici OPTA și cele mai importante faze

Ultimul derby din acest sezon se dispută între Dinamo și FCSB, iar miza este uriașă. Cele două rivale se întâlnesc vineri, 29 mai, de la 20:30 pe „Arcul de Triumf”, iar echipa care va câștiga va participa în preliminariile Conference League. Duel cu istorie, orgolii și de la care se așteaptă spectacol total. Rămâi pe site pentru cele mai „fierbinți” detalii.
G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.
Statisticile de meci permit filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|10
|6
|2
|2
|12
|6
|+6
|50
|2
|U Cluj
|10
|6
|1
|3
|13
|11
|+2
|46
|3
|CFR Cluj
|10
|4
|4
|2
|8
|7
|+1
|43
|4
|Dinamo
|10
|3
|4
|3
|13
|12
|+1
|39
|5
|Rapid
|10
|1
|3
|6
|8
|14
|-6
|34
|6
|FC Argeş
|10
|1
|4
|5
|6
|10
|-4
|32
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|UTA
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|+7
|39
|2
|FCSB
|9
|4
|2
|3
|13
|9
|+4
|37
|3
|Oțelul
|9
|4
|2
|3
|17
|15
|+2
|35
|4
|FC Botoşani
|9
|3
|3
|3
|13
|17
|-4
|33
|5
|Csikszereda
|9
|5
|2
|2
|11
|8
|+3
|33
|6
|Petrolul
|9
|2
|3
|4
|9
|15
|-6
|25
|7
|Farul
|9
|1
|3
|5
|8
|11
|-3
|25
|8
|Hermannstadt
|9
|3
|4
|2
|13
|10
|+3
|25
|9
|Un. Slobozia
|9
|2
|3
|4
|11
|13
|-2
|22
|10
|Metaloglobus
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|-4
|16
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|30
|17
|9
|4
|53
|27
|+26
|60
|2▲
|Rapid
|30
|16
|8
|6
|47
|30
|+17
|56
|3▼
|U Cluj
|30
|16
|6
|8
|48
|27
|+21
|54
|4▼
|CFR Cluj
|30
|15
|8
|7
|49
|40
|+9
|53
|5▼
|Dinamo
|30
|14
|10
|6
|42
|28
|+14
|52
|6
|FC Argeş
|30
|15
|5
|10
|37
|28
|+9
|50
|7▼
|FCSB
|30
|13
|7
|10
|48
|40
|+8
|46
|8▼
|UTA
|30
|11
|10
|9
|39
|44
|-5
|43
|9▼
|FC Botoşani
|30
|11
|9
|10
|37
|29
|+8
|42
|10▼
|Oțelul
|30
|11
|8
|11
|39
|32
|+7
|41
|11▼
|Farul
|30
|10
|7
|13
|39
|37
|+2
|37
|12▼
|Petrolul
|30
|7
|11
|12
|24
|31
|-7
|32
|13▼
|Csikszereda
|30
|8
|8
|14
|30
|58
|-28
|32
|14▼
|Un. Slobozia
|30
|7
|4
|19
|27
|46
|-19
|25
|15▼
|Hermannstadt
|30
|5
|8
|17
|29
|50
|-21
|23
|16▼
|Metaloglobus
|30
|2
|6
|22
|25
|66
|-41
|12
Meciul sezonului pentru Dinamo, dar și pentru FCSB. „Câinii” vin după o remiză în deplasare cu U Cluj în ultima etapă din play-off, încheind acest campionat pe poziția a 4-a. De partea cealaltă, FCSB a încheiat sezonul pe a doua poziție din play-out, însă a ajuns aici după ce a învins FC Botoșani cu 4-3 în semifinala barajului. În urma acestei partide se va decide ultima echipă românească care va participa din vară în preliminariile cupelor europene, după ce Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și CFR Cluj sunt deja sigure de acest statut.
La fel ca în cazul meciurilor din timpul sezonului, partida Dinamo – FCSB va fi transmisă de posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Site-ul Fanatik.ro vă va veni în sprijinul dumneavoastră prin oferirea celor mai tari informații din meci grație formatului LIVE TEXT.
Barajul final pentru Conference League dintre Dinamo și FCSB va fi arbitrat de Marian Barbu, așa cum Gigi Becali și-a dorit și a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Arbitrul din Brașov va fi ajutat de asistenții Laszlo Bucsi și Ioan Corb. În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Ovidiu Artene. Geroge Găman va avea rolul de rezervă.
Zeljko Kopic și Marius Baciu vor încerca să alinieze cele mai bune formule de start posibile, pe baza jucătorilor disponibili. FANATIK vă dezvăluie cum vor arăta cele două echipe la meciul decisiv, dacă nu va exista vreo schimbare de ultim moment. Daniel Bîrligea lipsește din lotul roș-albaștrilor, în timp ce David Miculescu nu este 100%.
Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația accidentaților de la Dinamo înaintea barajului cu FCSB. Mamadou Karamoko și George Pușcaș au șanse mari să facă parte din lot pentru derby. „La Karamoko sunt semne reale de întrebare dacă va putea face parte din lotul de vineri.. Mazilu și cu Soro sunt ieșiți sezonul ăsta. Nu îi mai punem la socoteală. Pușcaș și Mărginean sunt cele două câștiguri pentru meciul ăsta”.
FCSB nu se va putea baza pe tânărul Matei Popa, pe experimentatul Daniel Graovac, dar mai ales pe Daniel Bîrligea. Atacantul a privit doar din tribune semifinala cu FC Botoșani, nefiind încă apt de joc după operația suferită în urma accidentării de la echipa națională, în martie. Mihai Stoica a anunțat în exclusivitate la MM la FANATIK că există semne de întrebare și la David Miculescu. „La noi Bîrligea e fără discuții, Graovac și el accidentat. Miculescu e un mare semn de întrebare, are o pubalgie care îl chinuie”.