Dinamo – FCSB LIVE. Echipele de start pentru baraj, anunțate de FANATIK, statistici OPTA și cele mai importante faze

Ultimul derby din acest sezon se dispută între Dinamo și FCSB, iar miza este uriașă. Cele două rivale se întâlnesc vineri, 29 mai, de la 20:30 pe „Arcul de Triumf”, iar echipa care va câștiga va participa în preliminariile Conference League. Duel cu istorie, orgolii și de la care se așteaptă spectacol total. Rămâi pe site pentru cele mai „fierbinți” detalii.

Dinamo – FCSB LIVE în barajul pentru Conference League

Superliga Dinamo 2026-05-29T17:30:00Z FCSB

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Play-off Play-out Sezon regulat # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Univ. Craiova 10 6 2 2 12 6 +6 50 2 U Cluj 10 6 1 3 13 11 +2 46 3 CFR Cluj 10 4 4 2 8 7 +1 43 4 Dinamo 10 3 4 3 13 12 +1 39 5 Rapid 10 1 3 6 8 14 -6 34 6 FC Argeş 10 1 4 5 6 10 -4 32 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 UTA 9 5 2 2 14 7 +7 39 2 FCSB 9 4 2 3 13 9 +4 37 3 Oțelul 9 4 2 3 17 15 +2 35 4 FC Botoşani 9 3 3 3 13 17 -4 33 5 Csikszereda 9 5 2 2 11 8 +3 33 6 Petrolul 9 2 3 4 9 15 -6 25 7 Farul 9 1 3 5 8 11 -3 25 8 Hermannstadt 9 3 4 2 13 10 +3 25 9 Un. Slobozia 9 2 3 4 11 13 -2 22 10 Metaloglobus 9 2 4 3 10 14 -4 16 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Univ. Craiova 30 17 9 4 53 27 +26 60 2 ▲ Rapid 30 16 8 6 47 30 +17 56 3 ▼ U Cluj 30 16 6 8 48 27 +21 54 4 ▼ CFR Cluj 30 15 8 7 49 40 +9 53 5 ▼ Dinamo 30 14 10 6 42 28 +14 52 6 FC Argeş 30 15 5 10 37 28 +9 50 7 ▼ FCSB 30 13 7 10 48 40 +8 46 8 ▼ UTA 30 11 10 9 39 44 -5 43 9 ▼ FC Botoşani 30 11 9 10 37 29 +8 42 10 ▼ Oțelul 30 11 8 11 39 32 +7 41 11 ▼ Farul 30 10 7 13 39 37 +2 37 12 ▼ Petrolul 30 7 11 12 24 31 -7 32 13 ▼ Csikszereda 30 8 8 14 30 58 -28 32 14 ▼ Un. Slobozia 30 7 4 19 27 46 -19 25 15 ▼ Hermannstadt 30 5 8 17 29 50 -21 23 16 ▼ Metaloglobus 30 2 6 22 25 66 -41 12

Meciul sezonului pentru Dinamo, dar și pentru FCSB. încheind acest campionat pe poziția a 4-a. De partea cealaltă, FCSB a încheiat sezonul pe a doua poziție din play-out, însă a ajuns aici după ce . În urma acestei partide se va decide ultima echipă românească care va participa din vară în preliminariile cupelor europene, după ce Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și CFR Cluj sunt deja sigure de acest statut.

Cine transmite la TV Dinamo – FCSB

La fel ca în cazul meciurilor din timpul sezonului, partida Dinamo – FCSB va fi transmisă de posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Site-ul Fanatik.ro vă va veni în sprijinul dumneavoastră prin oferirea celor mai tari informații din meci grație formatului LIVE TEXT.

Cine arbitrează barajul Dinamo – FCSB

Barajul final pentru Conference League dintre Dinamo și FCSB va fi arbitrat de Arbitrul din Brașov va fi ajutat de asistenții Laszlo Bucsi și Ioan Corb. În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Ovidiu Artene. Geroge Găman va avea rolul de rezervă.

Echipele de start Dinamo – FCSB, anunțate de FANATIK

Zeljko Kopic și Marius Baciu vor încerca să alinieze cele mai bune formule de start posibile, pe baza jucătorilor disponibili. FANATIK vă dezvăluie cum vor arăta cele două echipe la meciul decisiv, dacă nu va exista vreo schimbare de ultim moment. Daniel Bîrligea lipsește din lotul roș-albaștrilor, în timp ce David Miculescu nu este 100%.

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pușcaș, Musi

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Popescu, Radunovic – Tănase, Joao Paulo – Toma, Olaru, Octavian Popescu – Cisotti

Absenți la Dinamo

. Mamadou Karamoko și George Pușcaș au șanse mari să facă parte din lot pentru derby. „La Karamoko sunt semne reale de întrebare dacă va putea face parte din lotul de vineri.. Mazilu și cu Soro sunt ieșiți sezonul ăsta. Nu îi mai punem la socoteală. Pușcaș și Mărginean sunt cele două câștiguri pentru meciul ăsta”.

Cine nu joacă la FCSB

FCSB nu se va putea baza pe tânărul Matei Popa, pe experimentatul Daniel Graovac, dar mai ales pe Daniel Bîrligea. nefiind încă apt de joc după operația suferită în urma accidentării de la echipa națională, în martie. „La noi Bîrligea e fără discuții, Graovac și el accidentat. Miculescu e un mare semn de întrebare, are o pubalgie care îl chinuie”.