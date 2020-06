Dinamo – FCSB Live Video ora 20:00 în semifinala Cupei României. Mihalcea a anunțat ce scor vrea în Derby de România

Meciul Dinamo – FCSB are loc joi, 25 iunie, cu începere de la ora 20:00, pe stadionul din Ștefan cel Mare, în cadrul primei manșe a semifinalei Cupei României.

UPDATE, 24 iunie, ora 16:34 / Antrenorul dinamoviștilor, Adrian Mihalcea, a prefațat întâlnirea cu FCSB și a anunțat ce scor și-ar dori în prima manșă a semifinalei din Cupe României.

”Ultimele rezultate directe ar putea fi un avantaj moral, ținând cont că mulți dintre băieți au jucat în ultimele derby-uri. Jucăm contra unei echipe bune a campionatului, au jucători de o certă valoare, dar trebuie să conștientizăm că derby-urile au fost mereu echilibrate.

Și acesta va fi poate la fel de echilibrat și mi-ar plăcea să se termine cu rezultatul de la ultima partidă (n.r. – 2-1 pentru Dinamo). Sunt două meciuri și, orice rezultat s-ar înregistra mâine, sunt convins că se va juca până la sfârșitul celei de-a doua manșe.

Ar însemna extraordinar de mult un trofeu, ținând cont că sunt la începutul carierei, dar n-aș vrea să mă gândesc așa departe. Am putea face un prim pas pentru a câștiga Cupa României, dar vom avea o luptă extrem de grea și în campionat”, a declarat Mihalcea.

Tehnicianul dinamovist a negat orice conflict între el și anumiți jucători din lot la finalul partidei pierdute cu Sepsi: ”Nu a fost niciun fel de foc în vestiar. A fost mai degrabă o răbufnire a băieților pentru ceea ce a fost în teren. Au fost discuții bărbătești, normale, nicidecum fake news-urile apărute legaet de scandalul dintre jucători și antrenori sau între jucători”.

Partida se va juca fără spectatori, conform protocoalelor sanitare încheiate între oficialii fotbalului românesc, Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.

Acest derby vine într-un moment nefavorabil ambelor echipe, altminteri cu un CV bogat în această competiție, în care FCSB, sub titulatura de Steaua, a cucerit de nu mai puțin de 22 de ori trofeul. Dinamo are la fel ca Rapid 13 succese în Cupa României.

Dinamo – FCSB semifinala Cupei României Live Stream Online Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus

Ultimul triumf pentru Steaua a fost în 2015, pentru Dinamo în 2012. Dinamo a mai fost la un pas de trofeu în 2016, dar a pierdut la lovituri de departajare în fața lui CFR Cluj.

Meciul Dinamo – FCSB, prima manșă a semifinalei Cupei României, are loc joi, 25 iunie, de la ora 20:00 și va fi televizat pe toate posturile de specialitate din România: Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus. De asemeni puteți urmări derbyul și în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

Dinamo, lovită și de coronavirus

Dinamo a ajuns în situație foartec delicată în campionat, după a treia înfrângere consecutivă, 1-3 acasă cu Sepsi Sfântu Gheorghe, la prima apariție pe bancă a lui Adrian Mihalcea.

Dinamo a fost lovită și de coronavirus, motiv pentru care are amânate partidele cu Chindia Târgoviște și cu Hermanstadt, după ce magazionerul echipei a fost despistat pozitiv și are în continuare un viitor foarte incert, pentru că Ionuț Negoiță nici nu a vândut clubul, nici nu este la zi cu plățile salariale față de jucători.

Mihalcea are la dispoziție un lot complet

Totuși, în acest noian de bile negre există și două albe. Programul de preluare al clubului de către suporteri are mare succes și deja s-au obținut peste 20 la sută din acțiuni iar în privința derbyului Adi Mihalcea nu are mari probleme de lot ca la FCSB, putând alege pe cine crede de cuvință să trimită pe teren.

E foarte probabil că deși situația în campionat e grea, să decidă pentru cel mai bun unsprezece, fiind un dinamovist cu adevărat, care a jucat ani buni în alb-roșu și care cunoaște uriașul impact al meciurilor directe inclusiv pentru fani.

FCSB, lovită de accidentări

La FCSB Bogdan Vintilă va trebui să facă echipa din jucătorii care au rămas disponibili. Are foarte mulți accidentați, Florin Tănase e suspendat după cele două cartonașe galbene din meciul cu Gaz Metan, iar Bogdan Planic a plecat de la echipă.

Revine în centrul apărării Iulian Cristea, aşa cum FANATIK a anunţat, care va face tandem cu Miron, iar pe benzi sunt Crețu și probabil din nou Ovidiu Popescu, omul care poate fi pus pe orice post, probabil mai puțin ca portar.

Fără Florinel Coman și Florin Tănase în atac

Fundașii stânga de meserie, Ionuț Panțâru și Soiledis, sunt out. Dragoș Nedelcu și Lucian Filip sunt KO pentru 6 luni de zile, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, iar Răzvan Oaidă a căzut și el. Nici în atac nu e prea bine, pentru că și Florinel Coman va lipsi măcar o lună.

Cu toată această epidemie de accidentați FCSB rămâne favorită pentru bookmakeri, cotă 2,15 față de 3,65 primit de dinamoviști, într-un meci în care, condiționat clar de numărul mare de absenți, elevii lui Adrian Mihalcea au clar șansele lor pentru un prim rezultat bun.

Programul semifinalelor Cupei României

Manșa tur

Miercuri, 24 iunie, ora 20:00

Sepsi Sfântu Gheorghe – Politehnica Iași

Joi, 25 iunie, ora 20:00

Dinamo – FCSB

Manșa retur

8 iulie

Politehnica Iași – Sepsi Sfântu Gheoerghe

FCSB – Dinamo