Dinamo – FCSB, pe Arena Națională?! Andrei Nicolescu: „Am fost la domnul Ciucu!”. Exclusiv

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Meciul dintre Dinamo și FCSB se va disputa undeva în perioada 4-7 septembrie, însă momentan nimeni nu știe cu exactitate care va fi locația. Evident, pentru fani vestea bună ar fi ca meciul să se joace pe Arena Națională. Totul depinde, însă, de festivalul SAGA, care a ocupat stadionul pe final de lună august.

Se va disputa Dinamo – FCSB pe Arena Națională? Ce crede președintele dinamovist Andrei Nicolescu

În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele dinamovist Andrei Nicolescu a dezvăluit că a avut o discuție cu primarul general Ciprian Ciucu. Acesta i-a promis că cei de la SAGA vor încerca să elibereze stadionul la timp, însă totul depinde de anumite proceduri tehnice, care s-ar putea sau nu să funcționeze la timp.

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. E departe de mine orice gând, singurul meu gând este să reușesc să dau voință și să fac lucrurile să funcționeze. Am fost la domnul Ciucu într-o audiență, cumva am încercat să conectez toți factorii de acolo ca să putem să jucăm pe Arena Națională.

Cumva, dânsul vrea să ajute. Vrea să vorbească cu directorii și cei ce fac întreținerea, cu reprezentanții de la SAGA, care vor să ajute și să iasă de pe stadion după festival. Va avea loc o discuție la nivel de direcție cu furnizorul de servicii pentru montare gazon. Ca să putem să conectăm cele două momente”, a explicat Andrei Nicolescu.

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Meciul Dinamo – FCSB s-ar putea disputa pe Arena Națională, însă momentan nimeni nu știe cu siguranță ce va urma

Așadar, totul depinde dacă din punct de vedere tehnic echipele de specialiști vor avea timp să scoată scena din stadion și, simultan, să se facă decopertarea. Rămâne de văzut, așadar, dacă Dinamo – FCSB se va disputa pe Arena Națională sau va fi mutat pe alt stadion.

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„Ieșirea din stadion, scoaterea scenei din stadion, cu intrarea pentru decopertare.

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Dacă nu se vor găsi soluții tehnice ca intrarea pentru decopertare să se facă în timp ce se iese, și se va aștepta eliberarea completă, care va fi în 27-28, nu mai e timp fizic. Din discuții toată lumea e pozitivă și își dorește să facă acest lucru”, a declarat Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. Potrivit oficialului dinamovist, Arcul de Triumf nu este luat în considerare pentru acest meci, fiind prea mic.