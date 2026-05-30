Dinamo – FCSB s-a bătut cu finala „Românii au Talent” și „Survivor”. Pe ce loc s-a clasat în topul audiențelor de vineri seară

Ciprian Păvăleanu
30.05.2026 | 15:21
Dinamo și FCSB s-au întâlnit după foarte mult timp într-un meci direct cu miză uriașă. Cele două rivale s-au luptat pe „Arcul de Triumf” pentru un loc în UEFA Conference League, iar acest lucru a atras foarte mare interes din fața televizoarelor, mai ales că stadionul a fost mult prea mic pentru magnitudinea partidei.

Iubitorii de fotbal au produs o surpriză în topul normal al audiențelor. Vineri seară, între orele 20:30 și 00:25, la mare distanță, liderul de audiență a fost finala celebrei emisiuni „Românii au Talent”, care a fost câștigată de trupa de dans Re-Born.

Concursul de talente a reușit să atragă 1,6 milioane de români în ora de vârf, și cel puțin 1,2 milioane în fiecare minut. Pe locul al doilea, cu aproape jumătate mai puțin, s-a clasat Antena 1, cu emisiunea „Survivor”, la startul căreia au participat și oameni cunoscuți din sport precum Adrian Petre sau Gabi Tamaș.

Derby-ul dintre Dinamo și FCSB a depășit Kanal D, care era clasicul canal ce închidea podiumul. Canalul Digi Sport a avut 520.000 de telespectatori care au stat lipiți de micile ecrane timp de cele 120 de minute în care cele două mari rivale din fotbalul românesc s-au luptat pentru un loc în cupele europene. Top 5 a fost închis de Kanal D, cu 475.000 de telespectatori, și România TV, cu 230.000, conform paginademedia.ro.

Cum arată topurile la nivel urban și publicul comerical național

FCSB și Dinamo sunt două echipe extrem de iubite la nivel național, iar foarte mulți suporteri provin din zone din afara Bucureștiului, chiar din zona rurală. Acest lucru se vede și în topul ratingului la nivel urban, care ne arată că jumătate din telespectatori provin din zona rurală:

  1. Pro TV – 610.000 (6,2 rtg, 21,4 share)
  2. Antena 1 – 375.000 (3,8 rtg, 13,1 share)
  3. DigiSport – 275.000
  4. Kanal D – 200.000
  5. România TV – 122.000

În ceea ce privește publicul comercial național, care se calculează la persoanele între 21 și 54 de ani, meciul dintre Dinamo și FCSB apare de două ori în top, pe două canale de televiziune diferite. Digi Sport este pe locul al treilea, cu 203.000, iar Prima Sport închide topul, cu 75.000 de telespectatori.

  1. Pro TV – 365.000 (5,8 rtg, 24,2 share)
  2. Antena 1 – 213.000 (3,4 rtg, 14,1 share)
  3. DigiSport – 203.000
  4. Kanal D – 106.000
  5. Prima Sport – 75.000
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
